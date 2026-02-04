Pilne! Warszawiacy marzną. 549 budynków bez ogrzewania i ciepłej wody. Szkoły zawieszają zajęcia

Mieszkańcy Włoch i Ursusa obudzili się dziś rano w mroźnych mieszkaniach. Awaria jedynego rurociągu łączącego obie dzielnice pozbawiła ciepła ponad pół tysiąca budynków. Dzieci z większości szkół i przedszkoli w Ursusie mogą zostać jutro w domach – placówki zawieszają zajęcia z powodu braku ogrzewania.

Celowo czekali na ocieplenie, żeby naprawić awarię

Problem z siecią ciepłowniczą przy ul. Lechickiej 12 we Włochach pojawił się już 2 dni temu. Chodziło o uszkodzenie kluczowego rurociągu, który od strony Włoch zasila w ciepło całą dzielnicę Ursus. Decyzja Veolii zaskoczyła wielu mieszkańców – zamiast natychmiastowej naprawy, firma zdecydowała się poczekać na ocieplenie pogody.

Strategia okazała się ryzykowna. Przerwa w dostawach ciepła ruszyła dziś, 4 lutego, o godzinie 9:30. Dokładnie wtedy, gdy większość ludzi była w pracy lub w szkole. Gdy wrócili do domów po południu, zastali zimne kaloryfery i brak ciepłej wody.

Ponad 500 adresów bez ciepła

Skala problemu jest poważna. Łącznie 549 adresów na terenie dwóch dzielnic pozostaje bez ogrzewania i ciepłej wody. To nie tylko bloki mieszkalne – w wykazie znalazły się również budynki użyteczności publicznej, w tym placówki edukacyjne.

Dotknięte awarią obszary to przede wszystkim:

Centrum Ursusa – ulice wokół Kolorowej, Posag 7 Panien, Zagłoby

Dzielnica willowa – rejony ulic 1 Maja, Bohaterów Warszawy, Keniga

Okolice Alei Jerozolimskich – od numeru 190 do 226

Włochy – ulice Skoroszewska, Lechicka, Krakowska

Osiedla przy ul. Orląt Lwowskich – bloki od numeru 22 do 70

Większość szkół zamknie drzwi przed uczniami

Najgorsze wieści otrzymali rodzice dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych w Ursusie. Urząd Dzielnicy podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w większości szkół i przedszkoli na jutro, 5 lutego.

Normalnie funkcjonować będą tylko 2 przedszkola, które korzystają z innych źródeł zasilania w ciepło – najprawdopodobniej posiadają własne kotłownie lub są podłączone do alternatywnych węzłów ciepłowniczych.

Dla pracujących rodziców to spory kłopot. Znalezienie opieki dla dziecka w środku tygodnia, często w ostatniej chwili, kiedy komunikat o zamknięciu szkół przychodzi wieczorem – to logistyczny koszmar, z którym mierzą się teraz setki rodzin.

Veolia obiecuje ciepło na jutro rano

Firma Veolia Energia Warszawa zapewnia, że prace naprawcze trwają bez przerwy. Planowany termin przywrócenia dostaw ciepła to czwartek, 5 lutego, godzina 6:00 rano.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy obudzą się w ogrzanych mieszkaniach, a decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach okaże się trafiona – placówki zdążą się ogrzać przed przyjściem dzieci.

Problem w tym, że w przypadku awarii sieci ciepłowniczej harmonogramy często się nie sprawdzają. Dodatkowe komplikacje, problemy techniczne, konieczność wymiany większego fragmentu rurociągu – wszystko to może wydłużyć przerwę w dostawach ciepła.

Dlaczego akurat te dzielnice tak mocno odczuwają awarię

Kluczem do zrozumienia skali problemu jest infrastruktura. Ursus jest zasilany w ciepło jednym rurociągiem od strony Włoch. To oznacza brak redundancji – jeśli coś się psuje, nie ma alternatywnej drogi dostarczenia ciepła.

W innych częściach Warszawy sieci ciepłownicze często mają kilka punktów zasilania. Awaria jednego odcinka nie powoduje wtedy całkowitego odcięcia ciepła – system może być zasilany z innej strony, choć czasem z ograniczoną mocą.

W przypadku Włoch i Ursusa takiej możliwości nie ma. Uszkodzenie przy ul. Lechickiej 12 skutecznie odcięło setki budynków od ciepła.

Mróz wraca akurat teraz

Timing awarii jest szczególnie niefortunny. Veolia czekała na ocieplenie, żeby rozpocząć naprawę – ale prognozy pogody na nadchodzące dni nie są optymistyczne. Po dzisiejszej, relatywnie łagodnej pogodzie, temperatura ma znowu spaść poniżej zera.

Dla mieszkańców oznacza to nie tylko dyskomfort, ale też realne koszty. Zimne mieszkanie to jedno – gorzej, gdy temperatura w lokalu spadnie na tyle, że zaczną zamarzać rury. Pęknięcia instalacji wewnętrznej, zalane mieszkania, konieczność kosztownych napraw – to scenariusze, których wszyscy chcą uniknąć.

Co z odszkodowaniami za przerwę w dostawach

Mieszkańcy mają prawo do rekompensaty za brak ciepła. Wysokość odszkodowania zależy od czasu trwania przerwy w dostawach:

Przerwa do 24 godzin – zwrot 10% opłaty za ogrzewanie za każdą rozpoczętą godzinę przerwy

– zwrot 10% opłaty za ogrzewanie za każdą rozpoczętą godzinę przerwy Przerwa powyżej 24 godzin – zwrot 20% opłaty za każdą rozpoczętą godzinę przerwy przekraczającą pierwszą dobę

Jeśli awaria potrwa zgodnie z planem – od godziny 9:30 dnia 4 lutego do godziny 6:00 dnia 5 lutego – to będzie to około 20,5 godziny przerwy. Mieszkańcy mogą liczyć na zwrot około 200% miesięcznej opłaty za ogrzewanie.

Ale jeśli naprawy się opóźnią i przerwa przekroczy 24 godziny, stawka podwaja się dla każdej kolejnej godziny. To może oznaczać znacznie wyższe rekompensaty.

Pełna lista ulic objętych awarią

Veolia opublikowała szczegółowy wykaz wszystkich 549 adresów pozbawionych ciepła. Wśród nich znajdują się między innymi:

Ursus – osiedla mieszkaniowe

Ulice: 1 Maja (wszystkie numery od 1 do 13), 1905 Roku (2-4), Kolorowa (1-28 – praktycznie cała ulica), Posag 7 Panien (większość numerów), Zagłoby (kompletnie – od 1 do 35), Bohaterów Warszawy (3-17), Herbu Oksza (1-29).

Włochy – centrum i okolice

Ulice: Skoroszewska (3-20A), Krakowska (wybrane numery od 169 do 291), Lechicka (14-29), Warszawska (długi ciąg od 15 do 63), Łopuszańska (od 26C do 95).

Rejony przemysłowe i usługowe

Aleja Jerozolimskie (190-226A), ulice: Instalatorów (5-23), Jutrzenki (wybrane numery od 100 do 182), Orląt Lwowskich (długi ciąg bloków od 22 do 70).

Dzielnice willowe

Ulice: Keniga (kompletnie – od 1 do 20), Wojciechowskiego (długi ciąg od 13 do 58), Habicha (4-23), Rakowska (3-16A), Sosnkowskiego gen. (7-18).

Kompletna lista zawiera również dziesiątki mniejszych ulic, zaułków i osiedli mieszkaniowych. Każdy adres można znaleźć w oficjalnym komunikacie Veolii.

Jak przeżyć zimną noc w mieszkaniu

Dla mieszkańców bez ciepła:

Ubieraj się warstwowo – kilka cienkich warstw ubrań lepiej zatrzymuje ciepło niż jedna gruba

– kilka cienkich warstw ubrań lepiej zatrzymuje ciepło niż jedna gruba Zamknij drzwi do niewykorzystywanych pokoi – ogranicz powierzchnię do ogrzania własnym ciepłem ciała

– ogranicz powierzchnię do ogrzania własnym ciepłem ciała Otwórz szafy kuchenne pod zlewozmywakiem – cieplejsze powietrze z mieszkania pomoże chronić rury przed zamarzaniem

– cieplejsze powietrze z mieszkania pomoże chronić rury przed zamarzaniem Zostaw lekko odkręcony kran – cienki strumyczek wody (nawet kropla co sekundę) zapobiega zamarzaniu instalacji

– cienki strumyczek wody (nawet kropla co sekundę) zapobiega zamarzaniu instalacji Używaj kuchenki gazowej ostrożnie – może pomóc ogrzać kuchnię, ale nigdy nie zostawiaj palników włączonych bez nadzoru i regularnie wietrz pomieszczenie

– może pomóc ogrzać kuchnię, ale nigdy nie zostawiaj palników włączonych bez nadzoru i regularnie wietrz pomieszczenie Nie używaj grilla ani piecyka węglowego w mieszkaniu – to śmiertelnie niebezpieczne przez ryzyko zatrucia tlenkiem węgla

Dla rodziców:

Sprawdź oficjalne komunikaty swojej szkoły – lista placówek z zawieszonymi zajęciami może się jeszcze zmienić

– lista placówek z zawieszonymi zajęciami może się jeszcze zmienić Przygotuj plan awaryjny na opiekę nad dzieckiem – na wszelki wypadek, jeśli awaria się przedłuży

– na wszelki wypadek, jeśli awaria się przedłuży Zapakuj dziecku cieplejsze ubrania – jeśli szkoła będzie działać, ale z obniżoną temperaturą w klasach

Co zrobić w razie problemów:

Zgłaszaj przedłużającą się awarię do Veolii – pod numerem telefoniczny podanym w komunikacie lub przez infolinię

– pod numerem telefoniczny podanym w komunikacie lub przez infolinię Fotografuj stan liczników – przyda się przy ubieganiu się o rekompensatę

– przyda się przy ubieganiu się o rekompensatę Notuj dokładny czas początku i końca przerwy – to podstawa do wyliczenia należnego zwrotu opłat

– to podstawa do wyliczenia należnego zwrotu opłat Zachowaj wszystkie komunikaty – oficjalne informacje od Veolii będą potrzebne przy składaniu reklamacji

– oficjalne informacje od Veolii będą potrzebne przy składaniu reklamacji W razie zamarzania rur dzwoń do zarządcy – to awaryjne, wymaga natychmiastowej interwencji

Jak ubiegać się o odszkodowanie:

Sprawdź swoje opłaty za ogrzewanie – to podstawa do wyliczenia rekompensaty

– to podstawa do wyliczenia rekompensaty Poczekaj na oficjalne potwierdzenie czasu trwania awarii – Veolia powinna je przekazać po zakończeniu prac

– Veolia powinna je przekazać po zakończeniu prac Złóż pisemną reklamację – najlepiej w formie elektronicznej z potwierdzeniem odbioru

– najlepiej w formie elektronicznej z potwierdzeniem odbioru Dołącz dokumentację – zrzuty ekranów z komunikatami, zdjęcia liczników, potwierdzenie opłat

– zrzuty ekranów z komunikatami, zdjęcia liczników, potwierdzenie opłat W razie odmowy reklamacji – przysługuje ci odwołanie do sądu lub rzecznika konsumentów

Urząd Dzielnicy Ursus zapewnia, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a wszelkie aktualizacje będą przekazywane mieszkańcom w kolejnych komunikatach. Zostaje mieć nadzieję, że ekipy Veolii dotrzymają słowa i jutro rano setki rodzin obudzą się w ciepłych mieszkaniach.