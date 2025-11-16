Pilne: wybuch ładunku wybuchowego na torach? Sprawę badają policja i służby kolejowe
W niedzielę rano doszło do poważnego incydentu na linii kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn w powiecie garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika. Według nieoficjalnych informacji mogło dość do detonacji ładunku wybuchowego na torach.
Jak przekazała Policja Mazowiecka, wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które doprowadziło do zatrzymania pociągu. Ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem.
Nieco wcześniej Dyspozytura Trakcji poinformowała o zamknięciu toru nr 1 na odcinku Dęblin–Życzyn, wskazując na ubytek w szynie o długości około 100 cm. W nieoficjalnych wpisach pojawiła się sugestia, że mogło dojść do celowego uszkodzenia toru, być może nawet przy użyciu ładunku wybuchowego. Tę informację należy traktować wyłącznie jako niepotwierdzoną spekulację — nie została ona potwierdzona przez policję ani żadne służby państwowe.
Od godziny 7:30 trwa zamknięcie toru numer 1 na odcinku Dęblin-Życzyn po stwierdzeniu ubytku w torze o długości około 100 cm przez m-stę pociągu 12713 KM Warszawa Zach-Dęblin. Prawdopodobnie doszło do celowego uszkodzenia szyny poprzez detonację ładunku wybuchowego @kuracyja pic.twitter.com/jkJGiQl4SB
— Dyspozytura Trakcji🚆 (@Dyspozytura_T) November 16, 2025
Do sprawy odniósł się również Stanisław Żaryn, były pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Nazwał zdarzenie „bardzo niepokojącym”, podkreślając, że uszkodzenia infrastruktury kolejowej mogą wpisywać się w znane wcześniej działania destabilizacyjne. Wezwał ABW do zbadania, czy nie doszło do celowego sabotażu. To jednak opinia, a nie oficjalna informacja o charakterze zdarzenia.
Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze i służby techniczne. Trwa ustalanie, co doprowadziło do uszkodzenia toru oraz czy zagrożenie mogło być wynikiem awarii, zużycia infrastruktury czy celowego działania.
Do czasu zakończenia prac ruch pociągów w tym rejonie pozostaje ograniczony.
[AKTUALIZACJA] Rzeczniczka zabiera głos w tej sprawie.
W temacie uszkodzenia torów w pow. garwolińskim informujemy:
Sprawę bada @PolskaPolicja i prokuratura.
Na ten moment brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich.
Apelujemy o rozwagę. Spekulacje mogą wywoływać niepotrzebne emocje i poczucie zagrożenia.… pic.twitter.com/SZN3W3F2hy
— Karolina Gałecka (@K_Galecka) November 16, 2025
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.