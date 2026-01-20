Pilne! Wykolejenie pociągu na trasie Kraków–Warszawa. Służby na miejscu, minister potwierdza

We wtorek wieczorem doszło do niebezpiecznego zdarzenia na szlaku kolejowym łączącym Kraków z Warszawą. Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na odcinku między Miechowem a Słomnikami wykoleiła się część składu należącego do przewoźnika Polregio. Zdarzenie potwierdził Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Fot. Dariusz Klimczak / Facebook

Przebieg zdarzenia i stan pasażerów

Do incydentu doszło po godzinie 21:00. Z wstępnych ustaleń wynika, że pociąg osobowy relacji regionalnej wypadł z szyn na szlaku Miechów – Słomniki. W momencie zdarzenia na pokładzie znajdowało się około 20 osób.

Służby ratunkowe i kolejowe potwierdziły, że w wyniku wykolejenia nikt nie odniósł obrażeń. Pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani. O zdarzeniu natychmiast powiadomiono odpowiednie służby techniczne oraz komisję, której zadaniem będzie wyjaśnienie przyczyn wypadku. Na miejscu trwają prace mające na celu ocenę stanu infrastruktury oraz usunięcie uszkodzonego składu.

Utrudnienia i komunikacja zastępcza

Zdarzenie to spowodowało istotne zmiany w rozkładzie jazdy na jednej z najbardziej uczęszczanych tras w Polsce. Ruch na odcinku Miechów – Słomniki został wstrzymany. Przewoźnicy wprowadzili awaryjne rozwiązania:

  • Pociągi dalekobieżne (PKP Intercity): Składy kursujące między Warszawą a Krakowem są kierowane na trasy objazdowe. Podróżni muszą liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu.
  • Pociągi regionalne (Polregio): Na wyłączonym z ruchu odcinku wprowadzono Zastępczą Komunikację Autobusową (ZKA). Autobusy przewożą pasażerów pomiędzy stacjami, gdzie następuje przesiadka do pociągów oczekujących po drugiej stronie blokady.

[AKTUALIZCJA] Jest komunikat policji

W związku z wykolejeniem się dwóch wagonów składu osobowego relacji Kielce – Kraków, do którego doszło w powiecie krakowskim na miejscu pracują policjanci, Straż Ochrony Kolei i straż pożarna. O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Miechowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt nie został poszkodowany.

Co robić w przypadku awarii i opóźnień na kolei?

Sytuacje takie jak wykolejenie pociągu czy awaria trakcji generują duży stres i dezorganizację podróży. Warto znać swoje prawa oraz narzędzia, które pomogą zminimalizować skutki takich zdarzeń.

Gdzie szukać bieżących informacji o opóźnieniach?

W przypadku nagłych zdarzeń tablice na dworcach mogą nie nadążać z aktualizacją. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest Portal Pasażera (zarządzany przez PKP PLK).

  • Można tam sprawdzić rzeczywiste opóźnienie każdego pociągu w Polsce.
  • Dostępna jest funkcja śledzenia pociągu na mapie.
  • Warto sprawdzać komunikaty na stronach przewoźników (PKP Intercity, Polregio), którzy często na bieżąco publikują informacje o wprowadzonych objazdach.

Kompensacja za opóźnienie pociągu dalekobieżnego

Zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami, pasażerom pociągów dalekobieżnych (np. EIP, IC, TLK) przysługuje odszkodowanie w przypadku dużych opóźnień, nawet jeśli wynikają one z przyczyn niezależnych od przewoźnika (jak wykolejenie innego składu).

  • 25% ceny biletu – przy opóźnieniu wynoszącym od 60 do 119 minut.
  • 50% ceny biletu – przy opóźnieniu wynoszącym 120 minut lub więcej.
  • Ważne: Aby uzyskać zwrot, należy złożyć reklamację (przez formularz online na stronie przewoźnika lub w kasie biletowej). Warto zachować bilet.
  • Zwrot biletu i rezygnacja z podróży

Jeżeli z powodu awarii pociąg jest opóźniony o więcej niż 60 minut, pasażer ma prawo zrezygnować z podróży i otrzymać pełny zwrot kosztów biletu bez żadnych potrąceń (odstępne). Jeśli podróż została przerwana w połowie (np. utknęliśmy na stacji pośredniej), przysługuje zwrot za niewykorzystaną część trasy oraz bezpłatny powrót do stacji początkowej.

Prawo do opieki

W sytuacji, gdy opóźnienie przekracza 60 minut, przewoźnik powinien zapewnić pasażerom (w miarę możliwości) napoje i posiłki adekwatne do czasu oczekiwania. Jeśli z powodu odwołania pociągu lub utraty połączenia konieczny jest nocleg, przewoźnik ma obowiązek zapewnić zakwaterowanie w hotelu oraz transport do niego. Należy zgłosić się do obsługi pociągu lub do kasy biletowej, aby uzyskać pomoc w organizacji noclegu.

