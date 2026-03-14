Pilne zalecenie z UE: przygotuj się na kryzys. To nie żart. Miej to w domu. Polska: to za mało
W marcu 2025 roku Komisja Europejska zrobiła coś, czego nie zrobiła nigdy wcześniej – oficjalnie wezwała każdego z 450 milionów obywateli Unii do zgromadzenia domowych zapasów żywności, wody i leków. Minimum na 72 godziny. Strategia nosi nazwę „Unia Gotowości” i nie jest dokumentem na półkę – 26 marca 2025 roku prezentowała ją osobiście komisarz ds. gotowości Hadja Lahbib, która przy okazji pokazała w mediach społecznościowych zawartość swojej własnej torby kryzysowej: latarka, gotówka, scyzoryk, powerbank i – ku rozbawieniu internetu – karty do gry. „Na rozluźnienie nerwów” – wyjaśniła. Żart żartem, ale przesłanie było poważne.
Co powiedziała Bruksela i dlaczego właśnie teraz
17-stronicowy dokument strategiczny wymienia wprost, dlaczego Europa musi przestawić się na myślenie w kategoriach gotowości kryzysowej. Pandemia COVID-19 obnażyła kruchość łańcuchów dostaw – puste półki wiosną 2020 roku pamięta większość Europejczyków. Katastrofalne powodzie w Niemczech i Belgii w 2021 roku pokazały, że infrastruktura krytyczna może runąć w ciągu godzin. Rosyjska inwazja na Ukrainę zmieniła pejzaż bezpieczeństwa na kontynencie w sposób, którego nikt 10 lat temu nie zakładał. Do tego dołączyły cyberataki na systemy wodociągowe i energetyczne w kilku krajach UE oraz podpalenia infrastruktury telekomunikacyjnej klasyfikowane jako sabotaż.
Komisja sformułowała to bez ogródek: „Musimy być przygotowani na zakrojone na szeroką skalę międzysektorowe incydenty i kryzysy, w tym na możliwość agresji zbrojnej, dotykającej jedno lub więcej państw członkowskich”. To pierwsza tego rodzaju formuła w oficjalnym dokumencie unijnym i sam jej fakt mówi więcej niż strony analiz.
Strategia obejmuje 30 konkretnych działań w 7 obszarach. Obok zaleceń dla obywateli znalazły się w niej: plan budowy unijnego centrum koordynacji kryzysowej (pierwsza ocena ryzyka na poziomie całej UE ma być gotowa pod koniec 2026 roku), minimalne standardy gotowości dla szpitali, szkół i systemów transportu, inwestycje infrastrukturalne o podwójnym zastosowaniu – cywilnym i wojskowym – oraz sformalizowana współpraca z NATO.
Połowa Europejczyków skończyłaby wodę po 3 dniach
Dlaczego akurat 72 godziny? To nie przypadkowy wybór. Badania Eurobarometru wykazały, że ok. 50 proc. obywateli UE po upływie trzech dni znalazłoby się bez dostępu do żywności i czystej wody w przypadku poważnego zakłócenia dostaw lub usług publicznych. W gęsto zaludnionych miastach, gdzie większość mieszkańców robi zakupy codziennie i nie trzyma zapasów, ta podatność jest szczególnie wyraźna. Trzy dni to też minimalny czas, który – według specjalistów zarządzania kryzysowego – potrzebują służby, żeby zmobilizować skuteczną odpowiedź na poważny incydent.
Zgodnie z harmonogramem strategii, państwa członkowskie powinny opracować krajowe wytyczne dotyczące 72-godzinnej samowystarczalności do 2026 roku. Część krajów ma je już od lat. Francja zaleciła obywatelom przygotowanie zestawów awaryjnych znacznie wcześniej niż pojawiła się unijna strategia. Niemcy w czerwcu 2024 roku zaktualizowały Dyrektywę Ramową dla Obrony Całościowej, nakierowując ją wprost na scenariusze konfliktu w Europie.
Polska poszła dalej – i to na długo przed Brukselą
Na tle unijnych zaleceń Polska wypada jako jeden z liderów przygotowań cywilnych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie rekomenduje 72-godzinnych zapasów – RCB zaleca samowystarczalność na 3-7 dni, a lista plecaka ewakuacyjnego obejmuje ponad 25 pozycji. Kampania „Bądź Gotowy”, zaktualizowana w 2024 roku, i system Alert RCB – który sprawdził się podczas pandemii i powodzi – są prezentowane w Brukseli jako modelowe rozwiązania dla całej Unii. Podczas polskiej prezydencji w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku Warszawa aktywnie promowała współpracę UE-NATO w zarządzaniu kryzysowym.
W grudniu 2025 roku zakończono druk blisko 17 milionów egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i RCB we współpracy z samorządami – po jednym na każde polskie gospodarstwo domowe. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 przewiduje łączny budżet 16,7 mld zł, z czego ponad 2,38 mld zł na budowę, modernizację i ewidencjonowanie schronów i miejsc ukrycia.
W 2025 roku Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła pełną inwentaryzację blisko 4500 budowli ochronnych w całym kraju. Na jej podstawie uruchomiono narzędzie „Gdzie się ukryć” – mapę schronów i miejsc doraźnego schronienia dostępną na stronie Komendy Głównej PSP. Od 2026 roku nowe budynki wielorodzinne i obiekty użyteczności publicznej z parkingami podziemnymi muszą być projektowane z możliwością pełnienia funkcji tymczasowego schronienia – to bezpośredni efekt programu zbrojeniowego i infrastrukturalnego realizowanego w ramach „Tarczy Wschód”.
Czy 72 godziny to naprawdę wystarczy?
Część ekspertów ds. bezpieczeństwa od początku kwestionowała, czy unijne minimum jest realistyczne. Wskazują na historyczne przykłady kryzysów, w których samodzielność przez 3 dni była stanowczo za krótka – rozległe awarie sieci energetycznej po poważnych burzach trwały w Europie po kilkanaście dni, a odbudowa infrastruktury po powodziach – tygodnie. Właśnie dlatego Polska, kraje nordyckie i Niemcy wyznaczają wyższe poprzeczki. Finlandia od dekad uczy reagowania kryzysowego w szkołach i zaleca zapasy na kilkanaście dni – i jest pod tym względem wzorem, do którego wprost odwołuje się strategia unijna.
Krytykę wzbudziła też kwestia kosztów. Zbudowanie solidnego zapasu awaryjnego dla 4-osobowej rodziny – woda, żywność, leki, latarka, radio – to koszt rzędu kilkuset złotych. Dla gospodarstw domowych o niskich dochodach może być to bariera. Komisja na razie nie zapowiedziała żadnych dotacji ani ulg podatkowych na ten cel. Szczegóły finansowania całej strategii mają być zawarte w propozycji wieloletniego budżetu UE.
Co konkretnie powinieneś mieć w domu – zgodnie z wytycznymi UE i RCB
Poniżej minimum na 72 godziny dla 1 osoby, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:
- Woda – minimum 3 litry dziennie na osobę, czyli 9 litrów na 3 doby. RCB zaleca 14 litrów (zapas na tydzień). Dla rodziny 4-osobowej na 72 godziny: co najmniej 36 litrów. Warto mieć też filtr do wody lub tabletki do jej uzdatniania.
- Żywność – produkty niewymagające gotowania ani chłodzenia: konserwy mięsne i rybne, ryż, makaron, kasza, suszone owoce, orzechy, batony energetyczne, krakersy. Sprawdzaj terminy ważności co 6-12 miesięcy i rotuj zapasy.
- Leki – pełen zapas leków przyjmowanych na stałe (min. na tydzień), apteczka z materiałami opatrunkowymi, środkami dezynfekującymi i lekami przeciwbólowymi.
- Łączność i oświetlenie – latarka z zapasowymi bateriami lub ładowalna, radio bateryjne (odbierze komunikaty kryzysowe nawet bez prądu i internetu), powerbank do telefonu. RCB przypomina: karta płatnicza może nie działać – miej gotówkę w drobnych nominałach.
- Dokumenty – kopie najważniejszych dokumentów (dowód osobisty, paszport, PESEL, polisa ubezpieczeniowa) w wodoodpornym opakowaniu lub w telefonie.
- Plan rodzinny – ustal z bliskimi, gdzie się spotkajcie, jeśli nie będzie zasięgu. Sprawdź, gdzie jest najbliższy schron lub miejsce ukrycia (mapa na stronie KG PSP). Dowiedz się, jak wyłączyć gaz i prąd w mieszkaniu.
Zapasów nie trzeba budować za jednym razem. Przy każdych zakupach dorzuć 1-2 produkty do awaryjnego pudełka w szafie. W ciągu 6-8 tygodni będziesz mieć komplet bez odczuwalnego obciążenia budżetu.
