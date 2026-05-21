PILNE! Zaskakująca decyzja Donalda Trumpa w sprawie wojsk w Polsce – nagły zwrot akcji
W czwartek wieczorem Donald Trump opublikował wpis na platformie Truth Social, w którym ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 000 żołnierzy. Decyzję powiązał wprost ze zwycięstwem wyborczym Karola Nawrockiego. Ogłoszenie przyszło zaledwie dzień po tym, jak Pentagon potwierdził opóźnienie rozmieszczenia wojsk w Polsce.
Treść wpisu Donalda Trumpa
„W związku z sukcesem wyborczym obecnego Prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polsce dodatkowe 5 000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę! Prezydent Donald J. Trump” – napisał prezydent USA.
Wpis pojawił się w czwartek, 21 maja 2026 roku, około godziny 22:36 polskiego czasu.
Dzień wcześniej Pentagon mówił o opóźnieniu
Ogłoszenie Trumpa zaskoczyło tym bardziej, że zaledwie w środę rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził opóźnienie rozmieszczenia wojsk w Polsce. Departament Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby Brygadowych Grup Bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3, co bezpośrednio uderzało w plany wzmocnienia wschodniej flanki NATO. W środę wiceprezydent J.D. Vance potwierdził reporterom, że wysłanie wojsk do Polski zostaje opóźnione.
Ostatnia rozmowa prezydenta Nawrockiego z Trumpem odbyła się 3 maja i dotyczyła właśnie anulowania planu rozmieszczenia 4 000 żołnierzy. Teraz Trump ogłasza liczbę o 1 000 wyższą – 5 000.
Reakcja MON: „żelazny sojusznik”
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował decyzję natychmiast po jej ogłoszeniu. „Decyzja prezydenta D. Trumpa o wysłaniu do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem. Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność” – napisał szef MON.
Premier Donald Tusk jeszcze we wtorek, przed posiedzeniem rządu, zapewniał, że „nasi amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych jest ścisła i bardzo dobrze skoordynowana współpraca, w tym obecność wojsk amerykańskich w Polsce”.
Ile wojsk USA jest w Polsce teraz?
Obecnie w Polsce stacjonuje łącznie ok. 10 000 żołnierzy sił zbrojnych USA, głównie w ramach rotacyjnej obecności wojskowej. Po realizacji zapowiedzi Trumpa liczba ta wzrosłaby do ok. 15 000. Szczegółów dotyczących terminu przybycia żołnierzy, ich rozmieszczenia ani charakteru misji Trump nie podał. Nie wiadomo też, czy jest to decyzja formalna zatwierdzona przez Pentagon, czy na razie deklaracja polityczna wymagająca dalszych uzgodnień – biorąc pod uwagę, że jeszcze dzień wcześniej Pentagon komunikował coś odwrotnego.
