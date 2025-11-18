Pilne! Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu. 15 osób rannych, trwa akcja ratunkowa, gigantyczne utrudnienia
Poranny ruch w centrum Warszawy został sparaliżowany po poważnym wypadku na jednej z najważniejszych arterii miasta. W alei „Solidarności”, tuż przy Muzeum Niepodległości, doszło do zderzenia dwóch tramwajów i autobusu miejskiego. Służby potwierdzają, że poszkodowanych zostało 15 osób. Są ogromne utrudnienia, trwa akcja ratunkowa.
Uwaga pasażerowie. 12 osób rannych, ogromne utrudnienia
Do wypadku doszło na odcinku między placem Bankowym a Starym Miastem. Wszystkie pojazdy jechały w tym samym kierunku, po pasie przeznaczonym wyłącznie dla komunikacji miejskiej. Według wstępnych ustaleń tramwaj linii 4 miał najechać na autobus 160, który następnie został wypchnięty na przejazd techniczny tramwaju jadącego bez pasażerów.
Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż i kilka zespołów ratownictwa medycznego. Jak relacjonuje podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji, pojazdy najechały na siebie niemal jednocześnie, a siła uderzenia spowodowała obrażenia u części pasażerów.
Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazał, że poszkodowanych jest 15 osób. Na miejscu działają zespoły medyczne, które udzielają pomocy i weryfikują, w jakim stanie są pasażerowie. Na razie nie ma informacji o ciężko rannych, ale służby nadal prowadzą dokładne czynności.
O godzinie w Alei Solidarności w Warszawie doszło do zderzenia dwóch tramwajów z autobusem miejskim. Wstępnie ustalono, że w wyniku tego zdarzenia poszkodowanych zostało 15 osób, które w tym momencie są badane w będących na miejscu karetkach.
Utrudnienia dla pasażerów. Objazdy i zmiany tras
Wypadek wstrzymał przejazd mostem Śląsko-Dąbrowskim. Tramwaje zostały skierowane na sąsiednie przeprawy. WTP potwierdza, że w rejonie placu Bankowego przejazd jest zablokowany. „Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie Pl. Bankowego tramwaje linii 13, 20, 23, 26 jadące w kierunku Cm.Wolski/Boernerowo/Nowe Bemowo/Metro Młociny zostały skierowane na trasy objazdowe najbliższymi możliwymi przejezdnymi ciągami” – pisze WTP.
Poranny szczyt został mocno zakłócony, szczególnie dla osób jadących z prawej strony Wisły w stronę Woli i Bemowa. Objazdy mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
Aktualizacja – liczba rannych uległa zwiększeniu. Policja początkowo przekazała, że rannych zostało 12 osób. w karetkach badanych jest obecnie 15.
