PILNE. Zderzenie kilku aut na Woli. Ruch w kierunku Ochoty zablokowany

16 lipca 2026 19:31 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na wiadukcie w ciągu alei Prymasa Tysiąclecia, na wysokości skrzyżowania z ulicą Kasprzaka, doszło do zderzenia kilku samochodów. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej, trzy karetki pogotowia oraz policja. Ruch w kierunku Ochoty jest całkowicie zablokowany, a w okolicy zaczynają tworzyć się korki.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Zderzenie w Al. Prymasa Tysiąclecia.
Zderzenie w Al. Prymasa Tysiąclecia. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Na razie nie ma potwierdzonych informacji, ile dokładnie pojazdów brało udział w zdarzeniu, jakie to były auta ani ile osób zostało poszkodowanych. Skala wysłanych służb – trzy zastępy straży i trzy karetki – wskazuje, że zdarzenie potraktowano jako poważne, ale do czasu oficjalnego komunikatu policji czy straży pożarnej wszelkie szczegóły dotyczące liczby ofiar pozostają niepotwierdzone.

Zobacz również:

Co wiadomo na pewno?

Miejsce zdarzenia to newralgiczny punkt na granicy Woli i Ochoty, gdzie aleja Prymasa Tysiąclecia przechodzi wiaduktem nad skrzyżowaniem z ulicą Kasprzaka. Ruch w kierunku Ochoty jest zablokowany na czas działań służb, a kierowcy poruszający się tą trasą powinni liczyć się z dużymi utrudnieniami i szukać objazdu, dopóki miejsce zdarzenia nie zostanie zabezpieczone, a droga – odblokowana.

Ten sam odcinek alei Prymasa Tysiąclecia był już wcześniej miejscem poważnych zdarzeń drogowych – między innymi śmiertelnego potrącenia rowerzysty przez autokar na sąsiednim rondzie Tybetu czy kilkuosobowego zderzenia sprzed tunelu w Boże Narodzenie, gdzie dwie osoby trzeba było wydobywać z rozbitego auta. Trudno jednak na tym etapie wiązać dzisiejsze zdarzenie z konkretną przyczyną – to praca dla policji i biegłych, nie dla doniesień z pierwszych minut po wypadku.

Artykuł będzie aktualizowany w miarę napływu potwierdzonych infromacji od służb.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna