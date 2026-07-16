PILNE. Zderzenie kilku aut na Woli. Ruch w kierunku Ochoty zablokowany
Na wiadukcie w ciągu alei Prymasa Tysiąclecia, na wysokości skrzyżowania z ulicą Kasprzaka, doszło do zderzenia kilku samochodów. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej, trzy karetki pogotowia oraz policja. Ruch w kierunku Ochoty jest całkowicie zablokowany, a w okolicy zaczynają tworzyć się korki.
Na razie nie ma potwierdzonych informacji, ile dokładnie pojazdów brało udział w zdarzeniu, jakie to były auta ani ile osób zostało poszkodowanych. Skala wysłanych służb – trzy zastępy straży i trzy karetki – wskazuje, że zdarzenie potraktowano jako poważne, ale do czasu oficjalnego komunikatu policji czy straży pożarnej wszelkie szczegóły dotyczące liczby ofiar pozostają niepotwierdzone.
Co wiadomo na pewno?
Miejsce zdarzenia to newralgiczny punkt na granicy Woli i Ochoty, gdzie aleja Prymasa Tysiąclecia przechodzi wiaduktem nad skrzyżowaniem z ulicą Kasprzaka. Ruch w kierunku Ochoty jest zablokowany na czas działań służb, a kierowcy poruszający się tą trasą powinni liczyć się z dużymi utrudnieniami i szukać objazdu, dopóki miejsce zdarzenia nie zostanie zabezpieczone, a droga – odblokowana.
Ten sam odcinek alei Prymasa Tysiąclecia był już wcześniej miejscem poważnych zdarzeń drogowych – między innymi śmiertelnego potrącenia rowerzysty przez autokar na sąsiednim rondzie Tybetu czy kilkuosobowego zderzenia sprzed tunelu w Boże Narodzenie, gdzie dwie osoby trzeba było wydobywać z rozbitego auta. Trudno jednak na tym etapie wiązać dzisiejsze zdarzenie z konkretną przyczyną – to praca dla policji i biegłych, nie dla doniesień z pierwszych minut po wypadku.
Artykuł będzie aktualizowany w miarę napływu potwierdzonych infromacji od służb.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.