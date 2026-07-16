Zwężanie głównych ulic w centrum Warszawy. Śródmieście, Wola i nawet główne arterie

16 lipca 2026 19:25 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Aleja Jana Pawła II – jedna z głównych osi komunikacyjnych Śródmieścia i Woli – traci właśnie jeden pas ruchu w każdą stronę. Zamiast trzech pasów kierowcy dostaną dwa, a zwolnione miejsce zajmą szersze chodniki, ścieżki rowerowe po obu stronach alei i szpalery drzew. To inwestycja, która już teraz dzieli mieszkańców – i to dosłownie, bo pierwotny projekt wywołał falę sprzeciwu, zanim jeszcze ruszyły prace.

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Panorama Warszawy w lecie. | Fot. Shutterstock.
Panorama Warszawy w lecie. | Fot. Shutterstock.

Co dokładnie zmienia się w alei

Nowy przekrój to dwa pasy do jazdy na wprost w każdą stronę zamiast dotychczasowych trzech, ale z osobnymi pasami do skrętu w lewo – między innymi przy ulicy Anielewicza. Powstaną też trzy nowe, naziemne przejścia dla pieszych, przy ulicach Nowolipie, Dzielnej i Miłej – dziś w tych miejscach trzeba często schodzić do przejść podziemnych. Rowerzyści zyskają ścieżki po obu stronach alei, z przejazdami przez jezdnię, podczas gdy dziś infrastruktura rowerowa jest tylko po jednej stronie.

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Tramwaje Warszawskie, które prowadzą tę inwestycję, tłumaczą wprost, że zwężenie nie jest wyłącznie wyborem estetycznym. Wymusza je miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a dodatkowo szpalery starych drzew wzdłuż alei, których nie da się przesadzić. Dodał, że niekoniecznie musi się to odbyć kosztem przepustowości ruchu.

Przebudowa kosztuje ponad 10 mln zł i jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ZDM ogłosił start realizacji na początku 2026 roku, a pierwsze fizyczne zmiany na jezdni – zawężenia, nowe oznakowanie – mogą pojawić się jeszcze w tym roku.

Skąd ten podział wśród mieszkańców

Pierwsza wersja projektu zakładała zamianę skośnych miejsc parkingowych na równoległe, co w praktyce oznaczało ich znaczną redukcję. Przedsiębiorcy i mieszkańcy okolicznych kamienic zareagowali na to na tyle mocno, że temat trafił na wspólne posiedzenie komisji polityki przestrzennej dzielnic Wola i Śródmieście. Efekt – projektanci wycofali się z tego pomysłu i w poprawionej wersji miejsca parkingowe zostają zachowane. To pokazuje, że spór o zwężenie alei nie toczy się wyłącznie na linii kierowcy kontra rowerzyści, tylko obejmuje też lokalnych przedsiębiorców, dla których parking pod drzwami bywa kwestią być albo nie być.

Solidarności i Leszno – drugi front tej samej zmiany

Podobny mechanizm redukcji pasów obejmuje sąsiednią aleję „Solidarności” w kierunku Bemowa – z trzech pasów zostaną tam dwa, a skrajny pas zamieni się w miejsca parkingowe. Na jednokierunkowym fragmencie ulicy Leszno ruch samochodowy przeniesie się na dotąd niewykorzystywaną powierzchnię, a nową drogę rowerową poprowadzą śladem obecnego pasa jezdni – znów po to, żeby nie ruszać rosnących tam drzew. To pokazuje, że zieleń, a nie tylko chęć ograniczenia ruchu samochodowego, bywa realnym powodem, dla którego jezdnie się kurczą.

To nie jedyny remont w tej części miasta

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Śródmieściu i na Woli mają w tym roku i tak pełne ręce utrudnień niezależnie od samego zwężenia alei. Tramwajarze kończą właśnie remont torowiska między rondem „Radosława” a placem Grunwaldzkim i od razu przenoszą ekipy na plac Bankowy, gdzie czeka ich kompleksowa wymiana całego węzła rozjazdowego. Równolegle do połowy października potrwają prace na skrzyżowaniu Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej i Banacha, co odczują zwłaszcza pasażerowie dojeżdżający z południowych dzielnic do centrum – aż 17 linii autobusowych skierowano tam na objazdy. Latem doszły do tego jeszcze remonty torowisk w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości, przez co część linii tramwajowych skrócono lub wydłużono, a niektóre – jak linia 33 czy 41 w innych miejscach miasta – czasowo zawieszono.

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Aleja pozostanie przejezdna przez cały czas prac, tyle że z mniejszą przepustowością, więc realnym skutkiem będą dłuższe kolejki na światłach, a nie zamknięta trasa. Kierowcy, którzy chcą ograniczyć ryzyko utknięcia w korku, mogą rozważyć przeniesienie części przejazdów na równoległe ciągi – Marszałkowską od strony wschodniej albo korytarz Andersa-Okopowa od strony zachodniej – choć żadna z tych ulic nie ma dziś zapasu przepustowości, żeby bezboleśnie wchłonąć cały ruch przesunięty z Jana Pawła II.

Kilka rzeczy, które warto sprawdzić przed wyjazdem

  • Jeśli regularnie jeździsz aleją Jana Pawła II między Solidarności a Świętokrzyską, warto już teraz przetestować alternatywną trasę, zamiast czekać, aż korki same podpowiedzą, że dotychczasowa droga przestała się sprawdzać.
  • Miejsca parkingowe wzdłuż alei zostają w obecnym kształcie, więc nie trzeba na razie szukać nowego miejsca do zostawienia auta w tej okolicy – to bezpośredni efekt wycofania się z pierwotnej, bardziej restrykcyjnej wersji projektu.
  • Rowerzyści zyskają realną alternatywę dopiero po zakończeniu inwestycji – do tego czasu wciąż wygodniej jest korzystać z istniejącej ścieżki po jednej stronie alei, niż liczyć na przejazd stroną, gdzie prowadzone są prace.
  • Osoby przesiadające się między autobusem, tramwajem a pociągiem powinny na bieżąco sprawdzać stronę Warszawskiego Transportu Publicznego, bo remont torowisk w tej części miasta nakłada się w czasie na zmiany w samej alei, a rozkłady jazdy zmieniają się częsciej niż zwykle.
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