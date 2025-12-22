Pilne! Zderzenie pociągów w centrum Warszawy. Ogromna akcja, utrudnienia

22 grudnia 2025 18:41 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

O godz. 18:05 na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej doszło do najechania dwóch pociągów – składów WKD nr 230 oraz 1105. Do zdarzenia doszło w rejonie stacji Warszawa Śródmieście, która w tej chwili jest całkowicie zablokowana.

Fot. Warszawa w Pigułce

Informacje o zdarzeniu potwierdził nam rzecznik Warszawskiej Kolei Dojazdowej Krzysztof Kulesza.

Na miejscu natychmiast rozpoczęła się akcja służb technicznych i operacyjnych WKD. Oba pociągi zostaną odstawione na tory odstawcze, co jest konieczne, aby umożliwić dalsze działania i ocenę stanu infrastruktury.

W związku ze zdarzeniem występują bardzo duże utrudnienia w ruchu. Wszystkie kursy WKD są obecnie skracane do stacji Komorów, co oznacza brak bezpośrednich połączeń do centrum Warszawy. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami oraz koniecznością szukania alternatywnych form dojazdu.

Jak przekazuje przewoźnik, po wznowieniu ruchu pociągi będą kursowały na odcinku Komorów – Warszawa tylko po jednym torze. Oznacza to, że nawet po częściowym przywróceniu przejazdów należy spodziewać się dalszych opóźnień i ograniczonej częstotliwości kursów.

Na ten moment nie ma potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych. Trwa ustalanie, czy w wyniku zdarzenia ktokolwiek ucierpiał. Służby analizują sytuację i zbierają informacje od obsługi pociągów.

