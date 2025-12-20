Pilnie poszukują pracowników. Zarobki sięgają 20 tys. zł
Straż Ochrony Kolei prowadzi intensywną rekrutację w całej Polsce. Formacja oferuje wynagrodzenia, które mogą zaskoczyć wielu potencjalnych kandydatów – od 5 tys. zł brutto na starcie do nawet 20 tys. zł na stanowiskach menedżerskich. Oferty obejmują zarówno funkcjonariuszy liniowych, jak i specjalistów technicznych czy pracowników administracyjnych.
Więcej niż tylko ochrona peronów
Straż Ochrony Kolei to nie zwykła firma ochroniarska. To uzbrojona i umundurowana formacja, która odpowiada za bezpieczeństwo na ponad 18 tys. km linii kolejowych oraz w setkach pociągów w całej Polsce. SOK podlega PKP Polskim Liniom Kolejowym, a nadzór nad formacją sprawuje Ministerstwo Infrastruktury.
Obecnie w szeregach SOK służy około 2860 funkcjonariuszy, ale docelowe zatrudnienie ma wynieść 3074 etaty. To oznacza, że formacja potrzebuje ponad 200 nowych osób, zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników administracyjnych. Rekrutacja prowadzona jest w całym kraju – od Suwałk po Śląsk, od Gorzowa Wielkopolskiego po Kędzierzyn-Koźle.
Od 5 tys. zł do 20 tys. zł – rozpiętość wynagrodzeń w SOK
Pensje w Straży Ochrony Kolei zależą przede wszystkim od stanowiska i doświadczenia. Nowo przyjęci funkcjonariusze mogą liczyć na wynagrodzenie w przedziale 5-6,5 tys. zł brutto miesięcznie. To jednak tylko punkt wyjścia.
Jak podkreśla starszy inspektor Monika Komaszewska z Komendy Głównej SOK, średnie wynagrodzenie brutto wraz z dodatkami wynosi już prawie 8 tys. zł. Różnica wynika z rozbudowanego systemu dodatków, które otrzymują funkcjonariusze. W grę wchodzą premie uznaniowe i godzinowe, dodatki za dodatkowe czynności (przewodnik psa, kierowca, zastępstwo przełożonego), dodatek za pracę w nocy i święta, dodatek za warunki niebezpieczne i uciążliwe, dodatek stażowy, deputat węglowy, nadgodziny oraz nagrody jubileuszowe.
Specjaliści i menedżerowie zarabiają najwięcej
Największe wynagrodzenia czekają na osoby z konkretnymi kwalifikacjami technicznymi oraz kadrę zarządzającą. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej mogą liczyć na wynagrodzenie od 8 do 10 tys. zł brutto. Podobne widełki płacowe – od 7,5 do 9 tys. zł – oferowane są specjalistom ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
W województwie śląskim poszukiwani są diagności ds. automatyki z pensjami sięgającymi 10 tys. zł brutto. Z kolei koordynatorzy BIM zatrudnieni w centrali spółki mogą zarobić od 11 do 15,5 tys. zł miesięcznie.
Absolutnym szczytem zarobkowym w SOK są stanowiska kierownicze. Naczelnik wydziału analiz technicznych otrzymuje wynagrodzenie w przedziale 17-20 tys. zł brutto miesięcznie. To stawki porównywalne z sektorem prywatnym i dużymi spółkami infrastrukturalnymi, co pokazuje, że SOK realnie konkuruje o wykwalifikowanych ekspertów na rynku pracy.
Uprawnienia jak w służbach mundurowych
Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei dysponują uprawnieniami zbliżonymi do policji czy straży granicznej, choć działają głównie na obszarze kolejowym. Mogą legitymować osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, ujmować osoby w celu doprowadzenia do jednostki policji, zatrzymywać i kontrolować pojazdy na terenie kolejowym, nakładać mandaty karne oraz przeprowadzać czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia.
W uzasadnionych przypadkach funkcjonariusze SOK mają również prawo do użycia środków przymusu bezpośredniego, a nawet broni palnej. To realne uprawnienia, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością, ale też zapewniają funkcjonariuszom skuteczne narzędzia do pracy.
Czego oczekuje się od kandydatów
Wymagania wobec osób ubiegających się o pracę w SOK są określone w ustawie o transporcie kolejowym z 2003 roku. Kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz co najmniej wykształcenie średnie. Konieczne jest również uregulowanie stosunku do służby wojskowej, nienaganna opinia oraz zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych.
Mile widziana jest znajomość technik interwencyjnych oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B. Po przyjęciu nowi funkcjonariusze przechodzą 3-miesięczne szkolenie w ośrodkach w Zbąszyniu lub Przemyślu, gdzie uczą się podstaw pracy w formacji, technik interwencyjnych oraz przepisów prawnych regulujących działalność SOK.
Oprócz wynagrodzenia funkcjonariusze otrzymują szereg benefitów pozapłacowych: zniżki na przejazdy kolejowe, dodatkowy urlop wypoczynkowy, pakiet socjalny oraz częściowy zwrot kosztów za wczasy, wycieczki czy wyjścia do kina i teatru.
To może być ciekawa opcja pracy
Jeśli szukasz stabilnego zatrudnienia w sektorze publicznym z możliwością rozwoju kariery, Straż Ochrony Kolei może być ciekawą opcją. Wynagrodzenia na poziomie prawie 8 tys. zł średnio miesięcznie to stawki zdecydowanie powyżej średniej krajowej. A jeśli posiadasz kwalifikacje techniczne – na przykład w zakresie automatyki, BHP czy nadzoru inwestorskiego – możesz liczyć na pensje sięgające 10-15 tys. zł, a nawet więcej.
Warto pamiętać, że praca w SOK to nie tylko ochrona peronów. To odpowiedzialność za bezpieczeństwo milionów pasażerów korzystających rocznie z transportu kolejowego. Formacja oferuje realne perspektywy rozwoju – od strażnika-praktykanta można awansować do wyższych stopni służbowych, a wraz z wysługą lat rosną dodatki stażowe (maksymalnie do 33% podstawy zaszeregowania).
Rekrutacja prowadzona jest na bieżąco przez 16 komend regionalnych działających w każdym województwie. Dokumenty można składać elektronicznie przez stronę rekrutacyjną PKP Polskich Linii Kolejowych. Po pozytywnej ocenie dokumentów kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, a następnie na badania lekarskie. Cały proces może potrwać kilka tygodni, ale dla wielu osób stabilne zatrudnienie w mundurówce z konkretnymi zarobkami jest warte oczekiwania.
Straż Ochrony Kolei to formacja, która dynamicznie rozwija się i poszukuje zarówno funkcjonariuszy liniowych, jak i specjalistów technicznych oraz kadry zarządzającej. Wynagrodzenia od 5 do 20 tys. zł brutto miesięcznie, rozbudowany system dodatków oraz benefity pozapłacowe sprawiają, że SOK staje się coraz bardziej atrakcyjnym pracodawcą w sektorze bezpieczeństwa publicznego. Dla osób szukających stabilnej pracy z perspektywą rozwoju i konkretnych zarobków to propozycja, którą warto rozważyć.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.