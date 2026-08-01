Pilny alert dla mieszkańców. Możliwe przerwy w dostawie prądu 1 sierpnia 2026
Do wielu mieszkańców trafiły dziś wiadomości SMS ostrzegające przed gwałtownym załamaniem pogody. Alert dotyczy burz z intensywnymi opadami deszczu, silnego wiatru oraz gradu. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
Na telefonach mieszkańców pojawił się komunikat o następującej treści:
„Uwaga! Dziś i w nocy 01/02.08 burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni.”
Prognozy wskazują, że podczas przechodzenia burz mogą występować bardzo silne porywy wiatru, intensywne opady deszczu oraz lokalne opady gradu. Takie warunki mogą prowadzić do łamania gałęzi i drzew, uszkodzeń dachów oraz utrudnień w ruchu drogowym.
Służby ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawie energii elektrycznej. Silny wiatr może uszkadzać linie energetyczne, dlatego warto wcześniej naładować telefony komórkowe oraz przygotować latarki na wypadek awarii.
Podczas burzy należy unikać otwartych przestrzeni, nie parkować samochodów pod drzewami i zabezpieczyć przedmioty pozostawione na balkonach oraz tarasach. Osoby planujące aktywność na świeżym powietrzu powinny śledzić aktualne komunikaty pogodowe i, jeśli to możliwe, pozostać w bezpiecznym miejscu do czasu przejścia nawałnic.
Jeżeli otrzymaliście podobny alert, zachowajcie ostrożność i na bieżąco monitorujcie komunikaty służb oraz prognozy pogody.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.