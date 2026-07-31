Pilny alert dla mieszkańców. RCB wysyła go w nocy 31 lipca na 1 sierpnia
Mieszkańcy otrzymują ostrzegawcze wiadomości SMS dotyczące fali upałów. Służby przypominają, że wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, zwłaszcza w mieszkaniach, w których używane są piecyki lub kuchenki gazowe.
W komunikacie zaapelowano o zachowanie szczególnej ostrożności podczas gorących dni.
Wysoka temperatura może zwiększyć zagrożenie
Podczas upałów warunki wentylacji w budynkach mogą się pogarszać, dlatego osoby korzystające z urządzeń gazowych powinny zadbać o odpowiednią wymianę powietrza.
Służby zalecają regularne wietrzenie mieszkań oraz zwracanie uwagi na wszelkie niepokojące objawy.
Na co uważać?
Objawy zatrucia tlenkiem węgla mogą obejmować m.in.:
- ból i zawroty głowy,
- nudności,
- osłabienie,
- senność,
- problemy z oddychaniem.
Jeżeli po korzystaniu z urządzeń gazowych pojawią się takie dolegliwości, należy jak najszybciej opuścić zagrożone pomieszczenie i wezwać pomoc.
Służby apelują o ostrożność
W przesyłanej wiadomości przypomniano, że:
- podczas upałów warto regularnie wietrzyć mieszkanie, jeśli korzysta się z piecyków lub kuchenek gazowych,
- nie należy lekceważyć objawów złego samopoczucia,
- w razie podejrzenia zatrucia czadem trzeba niezwłocznie wezwać służby ratunkowe.
Fala upałów utrzymująca się nad Polską sprawia, że służby przypominają nie tylko o ochronie przed wysoką temperaturą, ale również o zagrożeniach związanych z bezpiecznym korzystaniem z urządzeń gazowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.