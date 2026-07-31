Pilny alert dla mieszkańców. RCB wysyła go w nocy 31 lipca na 1 sierpnia

31 lipca 2026 23:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy otrzymują ostrzegawcze wiadomości SMS dotyczące fali upałów. Służby przypominają, że wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, zwłaszcza w mieszkaniach, w których używane są piecyki lub kuchenki gazowe.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

W komunikacie zaapelowano o zachowanie szczególnej ostrożności podczas gorących dni.

Zobacz również:

Wysoka temperatura może zwiększyć zagrożenie

Podczas upałów warunki wentylacji w budynkach mogą się pogarszać, dlatego osoby korzystające z urządzeń gazowych powinny zadbać o odpowiednią wymianę powietrza.

Służby zalecają regularne wietrzenie mieszkań oraz zwracanie uwagi na wszelkie niepokojące objawy.

Na co uważać?

Objawy zatrucia tlenkiem węgla mogą obejmować m.in.:

  • ból i zawroty głowy,
  • nudności,
  • osłabienie,
  • senność,
  • problemy z oddychaniem.

Jeżeli po korzystaniu z urządzeń gazowych pojawią się takie dolegliwości, należy jak najszybciej opuścić zagrożone pomieszczenie i wezwać pomoc.

Służby apelują o ostrożność

W przesyłanej wiadomości przypomniano, że:

Zobacz również:

  • podczas upałów warto regularnie wietrzyć mieszkanie, jeśli korzysta się z piecyków lub kuchenek gazowych,
  • nie należy lekceważyć objawów złego samopoczucia,
  • w razie podejrzenia zatrucia czadem trzeba niezwłocznie wezwać służby ratunkowe.

Fala upałów utrzymująca się nad Polską sprawia, że służby przypominają nie tylko o ochronie przed wysoką temperaturą, ale również o zagrożeniach związanych z bezpiecznym korzystaniem z urządzeń gazowych.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna