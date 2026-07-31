Nowe fotoradary jadą na Mazowsze i do Warszawy. Wiemy, gdzie staną
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym podsumowało pierwsze półrocze 2026 roku – 520 fotoradarów stacjonarnych zarejestrowało w tym czasie ponad 401 tysięcy wykroczeń, a 11 odcinkowych pomiarów prędkości kolejne 384 tysiące. Dla kierowców z Warszawy i całego Mazowsza ważniejsze jest jednak to, co dopiero się szykuje – stolica przygotowuje przetarg na trzy zupełnie nowe urządzenia, a osiem kolejnych fotoradarów rusza w regionie w ramach ogólnopolskiego programu finansowanego ze środków KPO.
Warszawa szykuje trzy nowe fotoradary
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na zakup urządzeń, które trafią do pustych, stojących już od jakiegoś czasu masztów fotoradarowych. Nowe fotoradary pojawią się na ulicy Górczewskiej przy Konarskiego, na Alei Krakowskiej przy Komitetu Obrony Robotników oraz na Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej. Oferty w przetargu można składać do 3 sierpnia, a wybrany wykonawca będzie miał 100 dni od podpisania umowy na montaż urządzeń.
Przy okazji wymienione zostaną też cztery już istniejące fotoradary – na Trakcie Brzeskim przy Objazdowej, na Słomińskiego przy Moście Gdańskim, na Przyczółkowej oraz na Armii Krajowej w Wesołej. Wcześniej w tym roku do stołecznej sieci dołączył już nowy fotoradar przy ulicy Grochowskiej. Jak podaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, obecnie w Warszawie działa 24 fotoradary stacjonarne oraz cztery odcinkowe pomiary prędkości zarządzane przez CANARD, choć do tego dochodzą jeszcze mobilne kontrole policji i Inspekcji Transportu Drogowego, które mogą pojawić się w zasadzie w dowolnym miejscu.
Odcinkowy pomiar wraca na Wisłostradę
Zmiany czekają też kierowców jeżdżących Wisłostradą. Miasto podpisało już umowę na montaż tam odcinkowego pomiaru prędkości, a fotoradar, który dotąd stał przy wylocie z tunelu Wisłostrady, zostanie przeniesiony na ulicę Wóycickiego. To kolejny krok w rozbudowie sieci OPP w stolicy, gdzie tego typu urządzenia mierzą średnią prędkość na całym odcinku drogi, a nie tylko w jednym punkcie – zwolnienie tuż przy samym urządzeniu nic więc nie daje, jeśli wcześniej na trasie kierowca jechał zbyt szybko.
Osiem nowych fotoradarów na Mazowszu poza stolicą
Równolegle na terenie województwa mazowieckiego, ale już poza granicami Warszawy, przybywa osiem nowych fotoradarów w ramach ogólnopolskiego programu obejmującego 70 urządzeń TraffiStar SR390, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Nowe punkty kontroli staną w Błoniu przy drodze krajowej numer 92, w Goślicach i Grabinie przy drodze krajowej numer 60, w Mościbrodach na skrzyżowaniu dróg krajowych 63 i 61, w Rębowie przy drodze krajowej numer 50, w Sierpcu przy drodze krajowej numer 10, w Słupnie przy drodze krajowej numer 62 oraz w Zegrzu przy drodze krajowej numer 61. Fotoradar w Zegrzu, na skrzyżowaniu z ulicą Groszkowskiego, już przeszedł testy i zaczął mierzyć prędkość przejeżdżających pojazdów.
Lokalizacje nowych urządzeń nie są przypadkowe – GITD wytypował je we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policją, biorąc pod uwagę liczbę i rodzaj wcześniejszych zdarzeń drogowych, w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Mazowsze, obok Wielkopolski i Dolnego Śląska, znalazło się w czołówce województw z największą liczbą nowych urządzeń w tej turze rozbudowy systemu.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź trasę, zanim wsiądziesz za kierownicę
Jeśli regularnie jeździsz Górczewską, Aleją Krakowską czy Powstańców Śląskich, przygotuj się na to, że w najbliższych miesiącach w tych miejscach pojawią się aktywne fotoradary – w odróżnieniu od systemów RedLight na skrzyżowaniach, klasyczny fotoradar zawsze poprzedza znak ostrzegawczy, więc kierowca dostaje wyraźny sygnał, zanim dotrze do punktu pomiaru. To samo dotyczy kierowców regularnie korzystających z Wisłostrady – tam zamiast punktowego pomiaru trzeba będzie liczyć się z kontrolą średniej prędkości na całym odcinku, więc jednorazowe zwolnienie przy samym urządzeniu nie wystarczy.
Mieszkańcy Mazowsza dojeżdżający do pracy lub na wakacje trasami przez Błonie, Sierpc, Słupno czy Zegrze powinni od teraz wliczać w planowanie trasy dodatkowy margines bezpieczeństwa – zwłaszcza że część tych urządzeń, tak jak w Zegrzu, już realnie rejestruje przejazdy. Aktualną mapę wszystkich stacjonarnych urządzeń CANARD, z podziałem na fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości i systemy RedLight, można sprawdzić na oficjalnej stronie canard.gitd.gov.pl – warto zerknąć tam przed dłuższą trasą, pamiętając, że mapa ma charakter poglądowy i nie zawsze nadąża z aktualizacją statusu najnowszych instalacji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.