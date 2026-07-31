Nowy podatek od oszczędności? Senat podjął decyzję. Teraz czas na ruch prezydenta
Senat przyjął bez poprawek ustawę wprowadzającą Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI). Projekt zakłada częściowe odejście od podatku Belki, ale jednocześnie wprowadza nowy mechanizm opodatkowania aktywów przekraczających określone limity. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
Nowe przepisy mają zachęcić Polaków do oszczędzania i inwestowania, jednak nie wszyscy inwestorzy skorzystają z preferencji podatkowych w takim samym stopniu.
Koniec podatku Belki dla części oszczędności
Osobiste Konto Inwestycyjne będzie nowym rodzajem rachunku umożliwiającego inwestowanie m.in. w akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne.
Najważniejszą zmianą jest częściowe zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.
Zwolnienie obejmie:
- inwestycje o wartości do 100 tys. zł,
- produkty oszczędnościowe, takie jak lokaty, do 25 tys. zł.
To jedna z zapowiadanych wcześniej zmian mających zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania.
Pojawi się nowa danina
Nowe przepisy przewidują jednak, że aktywa przekraczające ustawowe limity będą objęte nowym podatkiem od wartości zgromadzonego kapitału.
W pierwszym roku jego stawka ma wynosić 0,85 proc., natomiast w kolejnych latach sposób jej obliczania będzie powiązany ze stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego.
Oznacza to, że część inwestorów zamiast podatku od osiągniętego zysku zapłaci daninę naliczaną od wartości posiadanych aktywów przekraczających ustawowy próg.
Podatek nawet przy stracie?
Jednym z najbardziej dyskutowanych elementów nowych przepisów jest sposób naliczania nowej opłaty.
Podatek będzie liczony od wartości aktywów objętych tym mechanizmem, a nie od wypracowanego zysku. W praktyce oznacza to, że w określonych przypadkach obowiązek podatkowy może pojawić się nawet wtedy, gdy inwestycja nie przyniosła zysku lub jej wartość spadła.
Bez limitów wpłat i wieku
Projekt przewiduje, że z Osobistych Kont Inwestycyjnych będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani. Ustawa nie wprowadza ograniczeń wiekowych ani rocznych limitów wpłat.
Środki będzie można wpłacać i wypłacać bez utraty przewidzianych w ustawie preferencji podatkowych.
Teraz decyzja należy do prezydenta
Ponieważ Senat nie zgłosił poprawek, ustawa została skierowana do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego nowe przepisy będą mogły wejść w życie.
Nowe rozwiązania oznaczają jednocześnie częściowe ograniczenie podatku Belki i wprowadzenie nowego sposobu opodatkowania części zgromadzonych aktywów, co może mieć znaczenie przede wszystkim dla osób posiadających większe oszczędności i inwestycje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.