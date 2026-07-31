Wzruszające słowa Prezydenta Karola Nawrockiego. Zwrócił się do Powstańców Warszawskich 31 lipca [WIDEO]

31 lipca 2026 19:55 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

WARSZAWA. W przeddzień 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Karol Nawrocki oddał hołd bohaterom zrywu z 1944 roku. Podczas uroczystości na Placu Powstańców Warszawy podkreślił, że decyzja o rozpoczęciu walki była dramatycznym wyborem między militarną kalkulacją a pragnieniem wolności i niepodległości.

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Zwracając się do powstańców, przedstawicieli władz państwowych, duchowieństwa, wojska oraz mieszkańców stolicy, prezydent zaznaczył, że Polacy na przestrzeni dziejów wielokrotnie stawali przed koniecznością wyboru między bezpieczeństwem a wiernością swoim wartościom.

Ci, którzy bili się o wolność i niepodległość, zawsze musieli wybierać między chłodną kalkulacją wojskową a głębokim pragnieniem serca i polskiej duszy, która domagała się wolności – mówił.

Nawrocki przypomniał, że w przeddzień rocznicy Polacy oddają hołd poległym, ale również dziękują żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego, których – jak podkreślił – wciąż jest ponad stu.

– To dzięki wam możemy dziś czerpać z waszej mądrości, doświadczenia i świadectwa. Budujecie współczesną Rzeczpospolitą swoją postawą i pamięcią o historii – zaznaczył.

Prezydent określił wydarzenia z 1944 roku jako „dramat konieczności”, porównując je do antycznej tragedii, w której nie było dobrego rozwiązania.

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– Trzeba było wybierać między życiem a godnością, między przetrwaniem a wiernością własnym wartościom. Takie wybory stają przed tymi, którzy uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach historii – powiedział.

Zdaniem głowy państwa właśnie gotowość do poświęcenia życia w imię wolności, suwerenności i człowieczeństwa sprawia, że uczestnicy Powstania Warszawskiego pozostają bohaterami kolejnych pokoleń.

Ci, którzy są gotowi oddać swoje życie za wolność, godność i niepodległość, we wszystkich epokach nazywani są bohaterami. Jesteście naszymi bohaterami. Jako Prezydent Polski dziękuję wam za to i za to was kochamy – zakończył swoje wystąpienie.

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