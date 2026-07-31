Zmiana przepisów w 2026 roku. Zadzwonią do drzwi i musisz ich wpuścić nawet w nocy i bez nakazu. Za odmowę 3 lata więzienia
Wymiana kafelków, przesunięcie ścianki działowej, nowa instalacja elektryczna – dla większości mieszkańców Warszawy to prywatna sprawa między nimi a ekipą remontową. Prawo budowlane widzi to inaczej. Inspektor nadzoru budowlanego może zjawić się pod drzwiami bez wcześniejszego zawiadomienia i bez nakazu sądowego, a odmowa wpuszczenia go do środka to nie mandat, tylko sprawa karna. Od stycznia 2026 roku w tle działa też nowy przepis, który miał złagodzić całą procedurę – tyle że w większości przypadków dotykających właścicieli mieszkań wcale tego nie robi.
Wejście bez nakazu to wciąż obowiązujące prawo
Podstawą uprawnień inspektora pozostaje artykuł 81c Prawa budowlanego, który daje organom nadzoru budowlanego oraz osobom działającym z ich upoważnienia prawo wstępu do obiektu budowlanego. W praktyce oznacza to, że przy uzasadnionym podejrzeniu naruszenia przepisów inspektor nie potrzebuje ani zgody sądu, ani prokuratora, a w sprawach pilnych nie musi też uprzedzać właściciela listownie z wyprzedzeniem. Ten przepis nie zmienił się w 2026 roku i nadal stanowi fundament całej procedury kontrolnej.
Konsekwencje utrudniania takiej kontroli też pozostają bez zmian – i są poważne. Zgodnie z artykułem 225 paragraf 1 Kodeksu karnego, kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie nadzoru budowlanego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. To realna sprawa karna, a nie administracyjny mandat, i trafia do akt, a nie tylko do kartoteki finansowej.
Co naprawdę zmieniło się 7 stycznia 2026 roku?
Ustawa z 4 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1847) wprowadziła do przepisów zupełnie nowy mechanizm zwany potocznie żółtą kartką. Nowy artykuł 51a pozwala inspektorowi, zamiast od razu wstrzymywać roboty i uruchamiać kosztowną procedurę legalizacyjną, wystawić inwestorowi pisemne pouczenie z 60-dniowym terminem na usunięcie nieprawidłowości.
Tu jednak trzeba wyprostować powszechne nieporozumienie, które krąży w internecie od miesięcy. Mechanizm żółtej kartki nie jest uniwersalny – stosuje się go wyłącznie wtedy, gdy roboty budowlane prowadzone są w sposób istotnie odbiegający od już posiadanego pozwolenia na budowę lub zatwierdzonego projektu. W trzech innych sytuacjach organ nadal wstrzymuje prace natychmiast, bez możliwości pouczenia – gdy roboty prowadzone są w ogóle bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia, gdy zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia, albo gdy organ wcześniej wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia. Innymi słowy, klasyczna sytuacja opisywana w tym artykule – remont mieszkania wykonany bez żadnego zgłoszenia do urzędu – w ogóle nie kwalifikuje się do żółtej kartki. Nowy przepis pomaga przede wszystkim inwestorom budującym domy na podstawie ważnego pozwolenia, którzy w drobnym zakresie odeszli od zatwierdzonego projektu, a nie właścicielom mieszkań, którzy przesunęli ściankę bez jakiejkolwiek dokumentacji.
Druga nowość, która może się realnie przydać – uproszczona legalizacja starych samowoli
Ta sama nowelizacja wprowadziła też uproszczoną procedurę legalizacji dla obiektów, od wybudowania których minęło odpowiednio 10 lub 20 lat, w zależności od charakteru obiektu. W takim trybie inwestor nie musi wykazywać zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sprzed lat, a jedynie przedstawić ekspertyzę potwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania. To może być realna ulga dla osób, które odkrywają samowolę budowlaną sprzed dekady lub dwóch – na przykład właśnie przy okazji kupna mieszkania po dawnym remoncie, o czym więcej w dalszej części tekstu.
Kto w Warszawie prowadzi takie kontrole?
Na terenie stolicy organem właściwym jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta stołecznego Warszawy, z siedzibą przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku 11 na Ochocie. To do tego inspektoratu trafiają zarówno zgłoszenia od zaniepokojonych sąsiadów, jak i rutynowe kontrole obiektów już użytkowanych. Właściciele nieruchomości, którzy chcą sprawdzić, czy ich budynek lub konkretny lokal nie figuruje już w rejestrach jako samowola budowlana, mogą skorzystać z ogólnodostępnej wyszukiwarki RWDZ, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pod adresem wyszukiwarka.gunb.gov.pl – to bezpłatne narzędzie, które warto sprawdzić jeszcze przed podpisaniem umowy na zakup mieszkania z rynku wtórnego.
Kupiłeś mieszkanie po remoncie? Problem został z Tobą
Artykuł 51 Prawa budowlanego wciąż jednoznacznie wskazuje, że odpowiedzialność administracyjną za samowolę budowlaną ponosi aktualny właściciel nieruchomości, niezależnie od tego, kto faktycznie wykonał nielegalne prace i kiedy to zrobił. Kupując mieszkanie typu open space po wyburzeniu ściany, przejmujesz razem z nim także ryzyko, że ta ściana pełniła funkcję konstrukcyjną, a nikt nigdy nie zgłosił jej usunięcia. Masz wprawdzie prawo do roszczeń wobec sprzedającego z tytułu rękojmi, ale to osobny, długotrwały proces cywilny – a nakaz doprowadzenia lokalu do stanu zgodnego z prawem dostaniesz Ty, tu i teraz, niezależnie od tego procesu.
Ile to naprawdę kosztuje?
Sam mandat za prowadzenie robót bez wymaganego zgłoszenia to formalnie niewielka kwota – do 500 złotych, a przy zbiegu kilku wykroczeń do 1000 złotych. Prawdziwe koszty pojawiają się dopiero na etapie legalizacji, gdy inspektor już stwierdzi nieprawidłowości. Dla typowego mieszkania w bloku cała procedura, licząc opłatę legalizacyjną rzędu 2500-5000 złotych, ekspertyzę techniczną rzeczoznawcy, projekt zamienny i ewentualne prace naprawcze przy naruszonej wentylacji czy konstrukcji, potrafi zamknąć się w kwocie bliskiej 15 tysiącom złotych – i to bez gwarancji, że legalizacja się w ogóle uda.
Sprawdź to, zanim wbijesz pierwszy młotek
Zanim zaczniesz jakąkolwiek przebudowę wykraczającą poza malowanie ścian czy wymianę podłogi, zapytaj administrację lub spółdzielnię o plany konstrukcyjne swojego lokalu i uzyskaj pisemną informację, czy planowane prace wymagają zgłoszenia – to koszt niewspółmiernie niższy niż późniejsza legalizacja. Pamiętaj też, że żółta kartka z nowego artykułu 51a nie obejmie Cię, jeśli w ogóle nie miałeś żadnego zgłoszenia ani pozwolenia, więc liczenie na ten przepis jako na siatkę bezpieczeństwa przy cichym remoncie mieszkania byłoby błędem.
Jeśli natomiast rozglądasz się za mieszkaniem z rynku wtórnego, sprawdź stan prawny lokalu w wyszukiwarce RWDZ na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, zanim złożysz zadatek, i żądaj od sprzedającego dokumentacji wszystkich wcześniejszych przeróbek. Brak takiej dokumentacji to dobry argument do negocjacji ceny w dół o koszt ewentualnej legalizacji, a w przypadku starszych, kilkunasto- lub dwudziestoletnich samowoli warto sprawdzić, czy nie kwalifikują się już do wspomnianej uproszczonej procedury – to może realnie obniżyć koszt i czas całego postępowania.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.