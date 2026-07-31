Zmiana przepisów w 2026 roku. Zadzwonią do drzwi i musisz ich wpuścić nawet w nocy i bez nakazu. Za odmowę 3 lata więzienia

31 lipca 2026 20:33 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Wymiana kafelków, przesunięcie ścianki działowej, nowa instalacja elektryczna – dla większości mieszkańców Warszawy to prywatna sprawa między nimi a ekipą remontową. Prawo budowlane widzi to inaczej. Inspektor nadzoru budowlanego może zjawić się pod drzwiami bez wcześniejszego zawiadomienia i bez nakazu sądowego, a odmowa wpuszczenia go do środka to nie mandat, tylko sprawa karna. Od stycznia 2026 roku w tle działa też nowy przepis, który miał złagodzić całą procedurę – tyle że w większości przypadków dotykających właścicieli mieszkań wcale tego nie robi.

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Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Wejście bez nakazu to wciąż obowiązujące prawo

Podstawą uprawnień inspektora pozostaje artykuł 81c Prawa budowlanego, który daje organom nadzoru budowlanego oraz osobom działającym z ich upoważnienia prawo wstępu do obiektu budowlanego. W praktyce oznacza to, że przy uzasadnionym podejrzeniu naruszenia przepisów inspektor nie potrzebuje ani zgody sądu, ani prokuratora, a w sprawach pilnych nie musi też uprzedzać właściciela listownie z wyprzedzeniem. Ten przepis nie zmienił się w 2026 roku i nadal stanowi fundament całej procedury kontrolnej.

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Konsekwencje utrudniania takiej kontroli też pozostają bez zmian – i są poważne. Zgodnie z artykułem 225 paragraf 1 Kodeksu karnego, kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie nadzoru budowlanego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. To realna sprawa karna, a nie administracyjny mandat, i trafia do akt, a nie tylko do kartoteki finansowej.

Co naprawdę zmieniło się 7 stycznia 2026 roku?

Ustawa z 4 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1847) wprowadziła do przepisów zupełnie nowy mechanizm zwany potocznie żółtą kartką. Nowy artykuł 51a pozwala inspektorowi, zamiast od razu wstrzymywać roboty i uruchamiać kosztowną procedurę legalizacyjną, wystawić inwestorowi pisemne pouczenie z 60-dniowym terminem na usunięcie nieprawidłowości.

Tu jednak trzeba wyprostować powszechne nieporozumienie, które krąży w internecie od miesięcy. Mechanizm żółtej kartki nie jest uniwersalny – stosuje się go wyłącznie wtedy, gdy roboty budowlane prowadzone są w sposób istotnie odbiegający od już posiadanego pozwolenia na budowę lub zatwierdzonego projektu. W trzech innych sytuacjach organ nadal wstrzymuje prace natychmiast, bez możliwości pouczenia – gdy roboty prowadzone są w ogóle bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia, gdy zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia, albo gdy organ wcześniej wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia. Innymi słowy, klasyczna sytuacja opisywana w tym artykule – remont mieszkania wykonany bez żadnego zgłoszenia do urzędu – w ogóle nie kwalifikuje się do żółtej kartki. Nowy przepis pomaga przede wszystkim inwestorom budującym domy na podstawie ważnego pozwolenia, którzy w drobnym zakresie odeszli od zatwierdzonego projektu, a nie właścicielom mieszkań, którzy przesunęli ściankę bez jakiejkolwiek dokumentacji.

Druga nowość, która może się realnie przydać – uproszczona legalizacja starych samowoli

Ta sama nowelizacja wprowadziła też uproszczoną procedurę legalizacji dla obiektów, od wybudowania których minęło odpowiednio 10 lub 20 lat, w zależności od charakteru obiektu. W takim trybie inwestor nie musi wykazywać zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sprzed lat, a jedynie przedstawić ekspertyzę potwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania. To może być realna ulga dla osób, które odkrywają samowolę budowlaną sprzed dekady lub dwóch – na przykład właśnie przy okazji kupna mieszkania po dawnym remoncie, o czym więcej w dalszej części tekstu.

Kto w Warszawie prowadzi takie kontrole?

Na terenie stolicy organem właściwym jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta stołecznego Warszawy, z siedzibą przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku 11 na Ochocie. To do tego inspektoratu trafiają zarówno zgłoszenia od zaniepokojonych sąsiadów, jak i rutynowe kontrole obiektów już użytkowanych. Właściciele nieruchomości, którzy chcą sprawdzić, czy ich budynek lub konkretny lokal nie figuruje już w rejestrach jako samowola budowlana, mogą skorzystać z ogólnodostępnej wyszukiwarki RWDZ, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pod adresem wyszukiwarka.gunb.gov.pl – to bezpłatne narzędzie, które warto sprawdzić jeszcze przed podpisaniem umowy na zakup mieszkania z rynku wtórnego.

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Artykuł 51 Prawa budowlanego wciąż jednoznacznie wskazuje, że odpowiedzialność administracyjną za samowolę budowlaną ponosi aktualny właściciel nieruchomości, niezależnie od tego, kto faktycznie wykonał nielegalne prace i kiedy to zrobił. Kupując mieszkanie typu open space po wyburzeniu ściany, przejmujesz razem z nim także ryzyko, że ta ściana pełniła funkcję konstrukcyjną, a nikt nigdy nie zgłosił jej usunięcia. Masz wprawdzie prawo do roszczeń wobec sprzedającego z tytułu rękojmi, ale to osobny, długotrwały proces cywilny – a nakaz doprowadzenia lokalu do stanu zgodnego z prawem dostaniesz Ty, tu i teraz, niezależnie od tego procesu.

Ile to naprawdę kosztuje?

Sam mandat za prowadzenie robót bez wymaganego zgłoszenia to formalnie niewielka kwota – do 500 złotych, a przy zbiegu kilku wykroczeń do 1000 złotych. Prawdziwe koszty pojawiają się dopiero na etapie legalizacji, gdy inspektor już stwierdzi nieprawidłowości. Dla typowego mieszkania w bloku cała procedura, licząc opłatę legalizacyjną rzędu 2500-5000 złotych, ekspertyzę techniczną rzeczoznawcy, projekt zamienny i ewentualne prace naprawcze przy naruszonej wentylacji czy konstrukcji, potrafi zamknąć się w kwocie bliskiej 15 tysiącom złotych – i to bez gwarancji, że legalizacja się w ogóle uda.

Sprawdź to, zanim wbijesz pierwszy młotek

Zanim zaczniesz jakąkolwiek przebudowę wykraczającą poza malowanie ścian czy wymianę podłogi, zapytaj administrację lub spółdzielnię o plany konstrukcyjne swojego lokalu i uzyskaj pisemną informację, czy planowane prace wymagają zgłoszenia – to koszt niewspółmiernie niższy niż późniejsza legalizacja. Pamiętaj też, że żółta kartka z nowego artykułu 51a nie obejmie Cię, jeśli w ogóle nie miałeś żadnego zgłoszenia ani pozwolenia, więc liczenie na ten przepis jako na siatkę bezpieczeństwa przy cichym remoncie mieszkania byłoby błędem.

Jeśli natomiast rozglądasz się za mieszkaniem z rynku wtórnego, sprawdź stan prawny lokalu w wyszukiwarce RWDZ na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, zanim złożysz zadatek, i żądaj od sprzedającego dokumentacji wszystkich wcześniejszych przeróbek. Brak takiej dokumentacji to dobry argument do negocjacji ceny w dół o koszt ewentualnej legalizacji, a w przypadku starszych, kilkunasto- lub dwudziestoletnich samowoli warto sprawdzić, czy nie kwalifikują się już do wspomnianej uproszczonej procedury – to może realnie obniżyć koszt i czas całego postępowania.

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