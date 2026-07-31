2403 zł miesięcznie dla każdego Polaka? Sejm zajął stanowisko. Wiadomo, co z pomysłem
Bezwarunkowy dochód podstawowy ponownie stał się przedmiotem dyskusji. Do Sejmu trafiła petycja dotycząca pilotażowego programu, w ramach którego uczestnicy mogliby otrzymywać 2403 zł miesięcznie. Posłowie zajęli się sprawą, jednak na razie nie oznacza to wprowadzenia nowego świadczenia.
Pomysł bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) zakłada wypłatę stałej kwoty pieniędzy każdemu obywatelowi, niezależnie od jego dochodów, wieku produkcyjnego czy aktywności zawodowej. Zwolennicy rozwiązania wskazują, że mogłoby ono zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i uprościć system świadczeń społecznych.
Pilotaż z kwotą 2403 zł miesięcznie
Do Sejmu wpłynęła petycja postulująca przeprowadzenie programu pilotażowego. Zgodnie z przedstawioną propozycją uczestnicy mieliby otrzymywać świadczenie w wysokości 2403 zł miesięcznie, czyli równowartość 50 proc. obowiązującego minimalnego wynagrodzenia brutto.
Według założeń świadczenie mogłoby przysługiwać obywatelom od 3. roku życia. W przypadku najmłodszych dzieci udział w programie miałby być dobrowolny i zależałby od decyzji rodziców.
Jak działa bezwarunkowy dochód podstawowy?
Idea BDP polega na regularnej wypłacie określonej kwoty każdemu obywatelowi, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.
Zwolennicy wskazują, że rozwiązanie mogłoby:
- ograniczyć ubóstwo,
- zwiększyć poczucie bezpieczeństwa finansowego,
- uprościć system pomocy społecznej,
- zapewnić większą swobodę w podejmowaniu decyzji zawodowych.
Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że wdrożenie takiego programu wiązałoby się z ogromnymi kosztami dla budżetu państwa.
Co z 800 plus i innymi świadczeniami?
W przedstawionej koncepcji pojawiło się założenie, że finansowanie bezwarunkowego dochodu podstawowego mogłoby wymagać likwidacji części obecnych świadczeń, takich jak 800 plus, a także trzynastej i czternastej emerytury.
Nie oznacza to jednak, że takie zmiany zostały zaplanowane. Są to jedynie elementy rozważanej propozycji.
Ministerstwo Finansów: nie trwają prace nad wprowadzeniem BDP
Resort finansów poinformował, że obecnie nie prowadzi prac legislacyjnych nad wprowadzeniem bezwarunkowego dochodu podstawowego.
Oznacza to, że mimo rozpatrzenia petycji i powrotu tematu do debaty publicznej, nie zapadła decyzja o wprowadzeniu świadczenia w wysokości 2403 zł miesięcznie dla wszystkich Polaków. Na ten moment pomysł pozostaje jedynie przedmiotem dyskusji i nie obowiązują przepisy, które miałyby wprowadzić takie rozwiązanie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.