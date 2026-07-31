2403 zł miesięcznie dla każdego Polaka? Sejm zajął stanowisko. Wiadomo, co z pomysłem

31 lipca 2026 20:40 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Bezwarunkowy dochód podstawowy ponownie stał się przedmiotem dyskusji. Do Sejmu trafiła petycja dotycząca pilotażowego programu, w ramach którego uczestnicy mogliby otrzymywać 2403 zł miesięcznie. Posłowie zajęli się sprawą, jednak na razie nie oznacza to wprowadzenia nowego świadczenia.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Polskie Złotówki | Fot. Warszawa w Pigułce.
Polskie Złotówki | Fot. Warszawa w Pigułce.

Pomysł bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) zakłada wypłatę stałej kwoty pieniędzy każdemu obywatelowi, niezależnie od jego dochodów, wieku produkcyjnego czy aktywności zawodowej. Zwolennicy rozwiązania wskazują, że mogłoby ono zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i uprościć system świadczeń społecznych.

Zobacz również:

Pilotaż z kwotą 2403 zł miesięcznie

Do Sejmu wpłynęła petycja postulująca przeprowadzenie programu pilotażowego. Zgodnie z przedstawioną propozycją uczestnicy mieliby otrzymywać świadczenie w wysokości 2403 zł miesięcznie, czyli równowartość 50 proc. obowiązującego minimalnego wynagrodzenia brutto.

Według założeń świadczenie mogłoby przysługiwać obywatelom od 3. roku życia. W przypadku najmłodszych dzieci udział w programie miałby być dobrowolny i zależałby od decyzji rodziców.

Jak działa bezwarunkowy dochód podstawowy?

Idea BDP polega na regularnej wypłacie określonej kwoty każdemu obywatelowi, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

Zwolennicy wskazują, że rozwiązanie mogłoby:

  • ograniczyć ubóstwo,
  • zwiększyć poczucie bezpieczeństwa finansowego,
  • uprościć system pomocy społecznej,
  • zapewnić większą swobodę w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że wdrożenie takiego programu wiązałoby się z ogromnymi kosztami dla budżetu państwa.

Zobacz również:

Co z 800 plus i innymi świadczeniami?

W przedstawionej koncepcji pojawiło się założenie, że finansowanie bezwarunkowego dochodu podstawowego mogłoby wymagać likwidacji części obecnych świadczeń, takich jak 800 plus, a także trzynastej i czternastej emerytury.

Nie oznacza to jednak, że takie zmiany zostały zaplanowane. Są to jedynie elementy rozważanej propozycji.

Ministerstwo Finansów: nie trwają prace nad wprowadzeniem BDP

Resort finansów poinformował, że obecnie nie prowadzi prac legislacyjnych nad wprowadzeniem bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Oznacza to, że mimo rozpatrzenia petycji i powrotu tematu do debaty publicznej, nie zapadła decyzja o wprowadzeniu świadczenia w wysokości 2403 zł miesięcznie dla wszystkich Polaków. Na ten moment pomysł pozostaje jedynie przedmiotem dyskusji i nie obowiązują przepisy, które miałyby wprowadzić takie rozwiązanie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna