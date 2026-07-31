Uwaga mieszkańcy. Wydano ostrzeżenie dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic

31 lipca 2026 22:16 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy powiatu mińskiego oraz okolic powinni przygotować się na niebezpieczną pogodę. Na sobotę, 1 sierpnia, prognozowane są zarówno wysokie temperatury, jak i gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem oraz bardzo silnym wiatrem.

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Fot. Warszawa w Pigułce


Według opublikowanego ostrzeżenia termometry mogą pokazać od 32 do 34 stopni Celsjusza. W drugiej części dnia spodziewane są burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz grad o średnicy od 2 do 4 centymetrów.

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Wiatr nawet do 100 km/h

Największym zagrożeniem mogą okazać się bardzo silne porywy wiatru osiągające 80–100 km/h. Taka pogoda może powodować łamanie gałęzi, uszkodzenia dachów, utrudnienia na drogach oraz lokalne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Zachowaj ostrożność

Podczas upału warto unikać długiego przebywania na słońcu, regularnie się nawadniać i ograniczyć wysiłek fizyczny w najgorętszych godzinach dnia.

Jeśli nadejdzie burza:

  • zabezpiecz przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach,
  • nie parkuj samochodów pod drzewami,
  • unikaj przebywania na otwartej przestrzeni,
  • śledź aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia służb.

Prognoza wskazuje, że sobota może być jednym z najbardziej wymagających dni pogodowych tego lata w regionie. Mieszkańcy powiatu mińskiego i okolic powinni zachować szczególną ostrożność.

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