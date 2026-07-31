Uwaga mieszkańcy. Wydano ostrzeżenie dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic
Mieszkańcy powiatu mińskiego oraz okolic powinni przygotować się na niebezpieczną pogodę. Na sobotę, 1 sierpnia, prognozowane są zarówno wysokie temperatury, jak i gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem oraz bardzo silnym wiatrem.
Według opublikowanego ostrzeżenia termometry mogą pokazać od 32 do 34 stopni Celsjusza. W drugiej części dnia spodziewane są burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz grad o średnicy od 2 do 4 centymetrów.
Wiatr nawet do 100 km/h
Największym zagrożeniem mogą okazać się bardzo silne porywy wiatru osiągające 80–100 km/h. Taka pogoda może powodować łamanie gałęzi, uszkodzenia dachów, utrudnienia na drogach oraz lokalne przerwy w dostawach energii elektrycznej.
Zachowaj ostrożność
Podczas upału warto unikać długiego przebywania na słońcu, regularnie się nawadniać i ograniczyć wysiłek fizyczny w najgorętszych godzinach dnia.
Jeśli nadejdzie burza:
- zabezpiecz przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach,
- nie parkuj samochodów pod drzewami,
- unikaj przebywania na otwartej przestrzeni,
- śledź aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia służb.
Prognoza wskazuje, że sobota może być jednym z najbardziej wymagających dni pogodowych tego lata w regionie. Mieszkańcy powiatu mińskiego i okolic powinni zachować szczególną ostrożność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.