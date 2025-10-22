Pilny alert dla mieszkańców Warszawy! Zacznie się jutro, nie panikuj
Mieszkańcy Warszawy otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o 23 października i samo centrum Warszawy.
Jak poinformowano, 23 października na ul. Koszykowej odbędą się ćwiczenia służb z wykorzystaniem pirotechniki i dronów. Oznacza to, że w okolicy mogą być słyszalne głośne wybuchy i widoczny dym.
Uwaga! 23.10 na ul. Koszykowej w Warszawie odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym) i dronów. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń.
Choć huk i dym mogą wzbudzić niepokój, mieszkańcy nie powinni się obawiać. To zaplanowane ćwiczenia, a nie realne zagrożenie.
Co warto wiedzieć przed ćwiczeniami
Akcja ma potrwać kilka godzin i obejmie teren w rejonie ulicy Koszykowej. W tym czasie można spodziewać się chwilowych utrudnień w ruchu pieszym i drogowym. W komunikacie podkreślono, że w ćwiczeniach zostanie użyta pirotechnika, więc w okolicy mogą rozlegać się głośne dźwięki przypominające wybuchy. Dodatkowo nad terenem będą latać drony, które pomogą w monitorowaniu przebiegu działań.
Służby apelują do mieszkańców, by zachowali spokój i nie wchodzili w miejsca, w których prowadzone są czynności. Wszelkie prośby funkcjonariuszy należy traktować poważnie i stosować się do ich poleceń.
Jeśli mieszkasz w okolicach Koszykowej, możesz spodziewać się zwiększonej liczby patroli i obecności służb specjalnych. To normalny element ćwiczeń. Nie ma powodu do paniki, ale lepiej unikać okolicznych ulic w czasie ich trwania.
Warto też zabezpieczyć zwierzęta domowe, które mogą źle reagować na głośne dźwięki. Dobrze jest też poinformować starsze osoby w rodzinie, że zapowiadany huk i dym to tylko element treningu.
Alerty RCB są wysyłane, by uprzedzić o potencjalnych zagrożeniach lub niepokojących zdarzeniach w danym rejonie. W tym przypadku chodzi o to, by nikt nie pomylił ćwiczeń z rzeczywistym zagrożeniem. Dzięki powiadomieniu mieszkańcy mogą wcześniej przygotować się na hałas i utrudnienia.
Tego typu działania są cykliczne i mają na celu poprawę bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Regularne testy pozwalają ocenić skuteczność współpracy różnych formacji – od policji po straż pożarną.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.