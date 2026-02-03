Pilny alert IMGW dla połowy Polski. Nadciąga mróz do -20 stopni i niebezpieczne zjawisko
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia meteorologiczne, które objęły znaczną część kraju. Mieszkańcy wielu województw muszą przygotować się na drastyczny spadek temperatury oraz wyjątkowo trudne warunki na drogach. Czy Twoje miasto znajduje się w strefie zagrożenia?
Sytuacja pogodowa w Polsce uległa gwałtownej zmianie, a synoptycy zaktualizowali wydane wcześniej komunikaty. Najnowsze dane wskazują na to, że nadchodząca noc będzie jedną z najzimniejszych w tym sezonie. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą nie tylko siarczystego mrozu, ale również zjawiska, które może sparaliżować ruch drogowy i pieszy. Alert obejmuje pas od północnych granic kraju, przez centrum, aż po wschodnie regiony, w tym powiat włocławski, olsztyński czy białostocki.
Siarczysty mróz uderzy w nocy. Termometry wskażą ekstremalne wartości
Zgodnie z komunikatem IMGW, prognozowany jest silny mróz, którego prawdopodobieństwo wystąpienia oszacowano na 90%. Najtrudniejsze warunki panować będą w nocy z 3 na 4 lutego 2026 roku. Temperatura minimalna w większości regionów objętych alertem spadnie do poziomu od -18°C do -16°C. Meteorolodzy ostrzegają jednak, że lokalnie słupki rtęci mogą wskazać nawet -20°C.
Dodatkowym czynnikiem obniżającym temperaturę odczuwalną będzie wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h. Choć nie są to wartości huraganowe, przy tak niskiej temperaturze powietrza każda cyrkulacja wzmaga uczucie dotkliwego zimna. Ostrzeżenie przed mrozem obowiązuje do godziny 10:00 rano we wtorek, co oznacza, że poranny szczyt komunikacyjny odbędzie się w ekstremalnie niskich temperaturach.
Lodowa pułapka na drogach. Opady marznące spowodują gołoledź
To jednak nie koniec złych wiadomości pogodowych. IMGW wydało również alert przed opadami marznącymi. Zjawisko to jest o tyle zdradliwe, że przy ujemnej temperaturze gruntu, nawet słaba mżawka lub deszcz natychmiast zamarzają, tworząc na nawierzchniach „szklankę”. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska wynosi 80%.
Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie to zacznie obowiązywać od godziny 3:00 nad ranem 4 lutego 2026 roku i potrwa do godziny 11:00. Kierowcy planujący podróż we wtorek rano powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ drogi i chodniki mogą stać się niezwykle śliskie w bardzo krótkim czasie.
Eksperci podkreślają, że połączenie silnego mrozu z marznącymi opadami to najgorszy możliwy scenariusz dla infrastruktury drogowej. Służby drogowe mogą mieć trudności z utrzymaniem przejezdności, a standardowe środki do rozmrażania nawierzchni przy temperaturach bliskich -20°C wykazują znacznie mniejszą skuteczność.
Co to oznacza dla Ciebie? Skutki mrozu i gołoledzi
Ekstremalnie niskie temperatury oraz gołoledź niosą ze sobą szereg bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia, życia oraz mienia. Oto kluczowe aspekty, o których musisz pamiętać:
- Zagrożenie dla zdrowia i życia: Temperatura spadająca do -20°C stanowi realne zagrożenie odmrożeniami oraz hipotermią. Należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz do minimum, a w razie konieczności wyjścia, ubrać się „na cebulkę”, dbając o osłonę twarzy, dłoni i stóp.
- Bezpieczeństwo na drogach: Gołoledź sprawia, że droga hamowania wydłuża się kilkukrotnie. Nawet jeśli jezdnia wydaje się tylko mokra, może być pokryta cienką warstwą lodu (tzw. czarny lód). Zachowaj bezpieczny odstęp i unikaj gwałtownych manewrów.
- Problemy z autami: Przy -20°C wiele akumulatorów może odmówić posłuszeństwa. Jeśli planujesz poranną podróż do pracy, warto sprawdzić stan baterii wcześniej lub przygotować kable rozruchowe. Marznący deszcz może również spowodować zamarznięcie zamków i uszczelek w drzwiach.
- Bezpieczeństwo zwierząt i instalacji: Pamiętaj o zwierzętach domowych i gospodarskich – przy takich mrozach muszą mieć dostęp do ocieplonego schronienia i niezamarzniętej wody. Warto również sprawdzić instalacje wodne w nieogrzewanych pomieszczeniach, aby zapobiec ich rozsadzeniu przez zamarzającą wodę.
- Apel o czujność: Nie bądźmy obojętni na los osób bezdomnych lub starszych mieszkających samotnie. W tak mroźne noce jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować komuś życie.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że komunikaty mogą być aktualizowane w zależności od rozwoju sytuacji barycznej nad Polską. Zaleca się śledzenie bieżących doniesień pogodowych oraz komunikatów regionalnych centrów zarządzania kryzysowego.
