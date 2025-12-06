Pilny alert IMGW: Na drogach zrobi się niebezpiecznie! Kierowcy, noga z gazu

6 grudnia 2025

Kierowcy, miejcie się na baczności! Po chwilowej poprawie pogody, nadchodząca noc przyniesie śmiertelne niebezpieczeństwo na drogach. IMGW bije na alarm: wracają marznące opady i gęste mgły, które mogą sparaliżować ruch w wielu regionach Polski.

Podróże będą dziś wyjątkowym wyzwaniem. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym pogorszeniem warunków drogowych. Do kraju wkracza front z opadami, które w kontakcie z wychłodzonym asfaltem zamienią się w lodowisko.

Gdzie uważać na „szklankę” na drodze?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał żółte alerty (pierwszego stopnia) przed marznącymi opadami. Najgorzej będzie na południowym zachodzie kraju, gdzie temperatura spadnie w okolice zera.

Ostrzeżenia przed gołoledzią obowiązują (głównie od północy do godz. 8:00 rano w piątek) dla:

  • Południowych powiatów woj. dolnośląskiego i opolskiego.

  • Niemal całego woj. śląskiego.

  • Zachodniej Małopolski.

Prawdopodobieństwo wystąpienia groźnej gołoledzi oceniono aż na 70 proc.

Mgły ograniczą widoczność do 200 metrów

To nie koniec złych wieści. Oprócz śliskiej nawierzchni, kierowcy będą musieli zmagać się z „mlekiem” za szybą. Gęste mgły mogą prowadzić do poważnych utrudnień nie tylko na drogach, ale i na lotniskach.

Alerty mgłowe (obowiązujące od wieczora do piątkowego przedpołudnia) dotyczą m.in.:

  • Warmii, Mazur, Podlasia, Żuław, Kujaw.

  • Centrum kraju i woj. świętokrzyskiego.

  • Większości Górnego Śląska i Małopolski.

Zachowajcie szczególną ostrożność i dostosujcie prędkość do panujących warunków!

