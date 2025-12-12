Pilny alert Poczty Polskiej. Tego nie wyślesz już listem poleconym. „Będą zwroty”

12 grudnia 2025 11:53 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Ważna zmiana dla tysięcy Polaków wysyłających drobne przedmioty za granicę. Poczta Polska ostrzega: stare przyzwyczajenia mogą skończyć się zwrotem paczki do nadawcy. Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie rygorystyczne przepisy, które wywracają do góry nogami zasady nadawania listów poleconych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Koniec z tanim wysyłaniem drobnego towaru, sprzedanych w sieci przedmiotów czy upominków w formie listu poleconego. Poczta Polska wydała komunikat, który nie pozostawia złudzeń – przepisy międzynarodowe ulegają zaostrzeniu, a ich ignorowanie będzie skutkować problemami.

Koniec towarów w kopertach

Data graniczna to 1 stycznia 2026 roku. To właśnie wtedy, zgodnie z nowymi aktami Światowego Związku Pocztowego, przesyłki listowe rejestrowane (polecone) oraz listy z zadeklarowaną wartością zostaną całkowicie „oczyszczone” z towarów.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli po nowym roku będziesz chciał wysłać w liście poleconym za granicę cokolwiek innego niż dokumenty – zagraniczny operator pocztowy po prostu cofnie taką przesyłkę.

Uwaga: Próba obejścia systemu skończy się odesłaniem przesyłki do Polski, stratą czasu i nerwów.

Co będzie można włożyć do koperty?

Operator precyzyjnie określa, co po zmianach będzie kwalifikowało się do wysyłki jako list polecony lub wartościowy. Lista jest krótka i konkretna. Dozwolone będą wyłącznie:

  • Dokumenty papierowe (wszelkie pisma, umowy, akta),

  • Zdjęcia i fotografie,

  • Zaproszenia,

  • Inne nośniki informacji (np. płyty CD, pendrive’y), ale pod jednym, kluczowym warunkiem: sam nośnik nie może mieć wartości handlowej, a jedynie służyć przekazaniu treści.

Dobra wiadomość jest taka, że dla tych przesyłek (zawierających wyłącznie dokumenty) zniknie obowiązek wypełniania deklaracji celnych. Poczta zaleca jednak ostrożność – jeśli plik dokumentów waży więcej niż 250 g, warto nakleić deklarację z opisem „dokumenty”, aby ułatwić pracę celnikom w kraju docelowym i uniknąć nieporozumień.

Chcesz wysłać towar? Masz inne opcje

Poczta Polska uspokaja, że wysyłka towarów za granicę nadal jest możliwa, ale wymaga zmiany przyzwyczajeń i wyboru innej usługi. Jeśli Twoja przesyłka zawiera przedmiot (towar), musisz skorzystać z jednej z poniższych opcji:

  1. Paczka pocztowa,

  2. List zwykły (nierejestrowany),

  3. Paczka z zadeklarowaną wartością,

  4. Usługi kurierskie jak GLOBAL Expres lub EMS.

Przed wizytą na poczcie warto więc dwa razy sprawdzić zawartość koperty. Jeśli znajduje się tam cokolwiek poza „papierologią”, wybór listu poleconego po 1 stycznia 2026 roku będzie błędem.

