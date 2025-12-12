Pilny alert Poczty Polskiej. Tego nie wyślesz już listem poleconym. „Będą zwroty”
Ważna zmiana dla tysięcy Polaków wysyłających drobne przedmioty za granicę. Poczta Polska ostrzega: stare przyzwyczajenia mogą skończyć się zwrotem paczki do nadawcy. Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie rygorystyczne przepisy, które wywracają do góry nogami zasady nadawania listów poleconych.
Koniec z tanim wysyłaniem drobnego towaru, sprzedanych w sieci przedmiotów czy upominków w formie listu poleconego. Poczta Polska wydała komunikat, który nie pozostawia złudzeń – przepisy międzynarodowe ulegają zaostrzeniu, a ich ignorowanie będzie skutkować problemami.
Koniec towarów w kopertach
Data graniczna to 1 stycznia 2026 roku. To właśnie wtedy, zgodnie z nowymi aktami Światowego Związku Pocztowego, przesyłki listowe rejestrowane (polecone) oraz listy z zadeklarowaną wartością zostaną całkowicie „oczyszczone” z towarów.
Co to oznacza w praktyce? Jeśli po nowym roku będziesz chciał wysłać w liście poleconym za granicę cokolwiek innego niż dokumenty – zagraniczny operator pocztowy po prostu cofnie taką przesyłkę.
Uwaga: Próba obejścia systemu skończy się odesłaniem przesyłki do Polski, stratą czasu i nerwów.
Co będzie można włożyć do koperty?
Operator precyzyjnie określa, co po zmianach będzie kwalifikowało się do wysyłki jako list polecony lub wartościowy. Lista jest krótka i konkretna. Dozwolone będą wyłącznie:
-
Dokumenty papierowe (wszelkie pisma, umowy, akta),
-
Zdjęcia i fotografie,
-
Zaproszenia,
-
Inne nośniki informacji (np. płyty CD, pendrive’y), ale pod jednym, kluczowym warunkiem: sam nośnik nie może mieć wartości handlowej, a jedynie służyć przekazaniu treści.
Dobra wiadomość jest taka, że dla tych przesyłek (zawierających wyłącznie dokumenty) zniknie obowiązek wypełniania deklaracji celnych. Poczta zaleca jednak ostrożność – jeśli plik dokumentów waży więcej niż 250 g, warto nakleić deklarację z opisem „dokumenty”, aby ułatwić pracę celnikom w kraju docelowym i uniknąć nieporozumień.
Chcesz wysłać towar? Masz inne opcje
Poczta Polska uspokaja, że wysyłka towarów za granicę nadal jest możliwa, ale wymaga zmiany przyzwyczajeń i wyboru innej usługi. Jeśli Twoja przesyłka zawiera przedmiot (towar), musisz skorzystać z jednej z poniższych opcji:
-
Paczka pocztowa,
-
List zwykły (nierejestrowany),
-
Paczka z zadeklarowaną wartością,
-
Usługi kurierskie jak GLOBAL Expres lub EMS.
Przed wizytą na poczcie warto więc dwa razy sprawdzić zawartość koperty. Jeśli znajduje się tam cokolwiek poza „papierologią”, wybór listu poleconego po 1 stycznia 2026 roku będzie błędem.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.