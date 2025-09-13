Pilny alert RCB: „Zagrożenie atakiem z powietrza”. Zawyły syreny [AKTUALIZACJA]

13 września 2025 18:22 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W sobotę mieszkańcy części województwa lubelskiego otrzymali alarmujący komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomości SMS znalazło się ostrzeżenie przed zagrożeniem ataku z powietrza.

[AKTUALIZACJA] Alert został odwołany.

Fot. Warszawa w Pigułce

„Uwaga! Alert RCB. Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Ostrzeżenie jest prawdziwe i nie jest to pomyłka. Taki sam komunikat pojawił się w serwisie X i publikujemy go na dole strony. Trafiło do osób z powiatów: Chełm, chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego oraz włodawskiego. Jak poinformował Łukasz Bok, autor profilu „Konflikty i Katastrofy Światowe”, w Świdniku kilkukrotnie uruchomiono syreny alarmowe.

Podobne komunikaty otrzymali mieszkańcy powiatu leskiego i bieszczadzkiego w województwie podkarpackim. W ich przypadku alert dotyczył zapowiedzianych ćwiczeń służb mundurowych, które potrwają od 14 września do 3 października. W tym okresie możliwe są odgłosy strzałów oraz loty helikopterów.

Komunikat prezydenta Chełma

Do sytuacji odniósł się również prezydent Chełma, Jakub Banaszek. W oświadczeniu poinformował:

„W związku z zagrożeniem z powietrza zostało wydane polecenie uruchomienia syren ostrzegawczych w Chełmie. Prosimy zachować spokój i śledzić oficjalne komunikaty RCB”.

Syreny w mieście mają na celu nie tylko ostrzeżenie mieszkańców, ale także przypomnienie o procedurach bezpieczeństwa, jakie należy zachować w razie realnego zagrożenia.

Dlaczego pojawiły się alarmy?

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśniło, że w sobotę w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęto operowanie wojskowego lotnictwa. Decyzja została podjęta ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych na terenach Ukrainy graniczących z Polską.

Polskie służby w trybie natychmiastowym monitorują sytuację i – jak podkreślają wojskowi – wszystkie działania mają charakter prewencyjny.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Dla osób, które otrzymały alert, kluczowe jest stosowanie się do komunikatów RCB i poleceń służb. W praktyce oznacza to:

  • zachowanie spokoju i ostrożności,
  • unikanie paniki przy odgłosach syren czy lotów wojskowych,
  • śledzenie oficjalnych źródeł informacji – stron RCB, urzędów miast i komunikatów wojska.

Choć w Podkarpackiem część alarmów związana jest jedynie z ćwiczeniami służb, to w przypadku Lubelszczyzny sytuacja powiązana jest z realnym zagrożeniem wojennym za wschodnią granicą.

Alarmy z ostatnich godzin pokazują, że polski system ostrzegania i reagowania działa w trybie podwyższonej gotowości. To efekt trwającej wojny w Ukrainie i nasilających się ataków przy granicy z Polską.

Wojsko i RCB zapewniają, że każdy sygnał alarmowy ma na celu przede wszystkim ochronę życia i zdrowia mieszkańców. Dlatego kluczowe jest, by nie lekceważyć komunikatów i zawsze traktować je poważnie.

