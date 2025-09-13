Pilny alert RCB: „Zagrożenie atakiem z powietrza”. Zawyły syreny [AKTUALIZACJA]
W sobotę mieszkańcy części województwa lubelskiego otrzymali alarmujący komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomości SMS znalazło się ostrzeżenie przed zagrożeniem ataku z powietrza.
[AKTUALIZACJA] Alert został odwołany.
„Uwaga! Alert RCB. Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Ostrzeżenie jest prawdziwe i nie jest to pomyłka. Taki sam komunikat pojawił się w serwisie X i publikujemy go na dole strony. Trafiło do osób z powiatów: Chełm, chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego oraz włodawskiego. Jak poinformował Łukasz Bok, autor profilu „Konflikty i Katastrofy Światowe”, w Świdniku kilkukrotnie uruchomiono syreny alarmowe.
Podobne komunikaty otrzymali mieszkańcy powiatu leskiego i bieszczadzkiego w województwie podkarpackim. W ich przypadku alert dotyczył zapowiedzianych ćwiczeń służb mundurowych, które potrwają od 14 września do 3 października. W tym okresie możliwe są odgłosy strzałów oraz loty helikopterów.
Komunikat prezydenta Chełma
Do sytuacji odniósł się również prezydent Chełma, Jakub Banaszek. W oświadczeniu poinformował:
„W związku z zagrożeniem z powietrza zostało wydane polecenie uruchomienia syren ostrzegawczych w Chełmie. Prosimy zachować spokój i śledzić oficjalne komunikaty RCB”.
Syreny w mieście mają na celu nie tylko ostrzeżenie mieszkańców, ale także przypomnienie o procedurach bezpieczeństwa, jakie należy zachować w razie realnego zagrożenia.
Dlaczego pojawiły się alarmy?
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśniło, że w sobotę w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęto operowanie wojskowego lotnictwa. Decyzja została podjęta ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych na terenach Ukrainy graniczących z Polską.
Polskie służby w trybie natychmiastowym monitorują sytuację i – jak podkreślają wojskowi – wszystkie działania mają charakter prewencyjny.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Dla osób, które otrzymały alert, kluczowe jest stosowanie się do komunikatów RCB i poleceń służb. W praktyce oznacza to:
- zachowanie spokoju i ostrożności,
- unikanie paniki przy odgłosach syren czy lotów wojskowych,
- śledzenie oficjalnych źródeł informacji – stron RCB, urzędów miast i komunikatów wojska.
Choć w Podkarpackiem część alarmów związana jest jedynie z ćwiczeniami służb, to w przypadku Lubelszczyzny sytuacja powiązana jest z realnym zagrożeniem wojennym za wschodnią granicą.
Alarmy z ostatnich godzin pokazują, że polski system ostrzegania i reagowania działa w trybie podwyższonej gotowości. To efekt trwającej wojny w Ukrainie i nasilających się ataków przy granicy z Polską.
Wojsko i RCB zapewniają, że każdy sygnał alarmowy ma na celu przede wszystkim ochronę życia i zdrowia mieszkańców. Dlatego kluczowe jest, by nie lekceważyć komunikatów i zawsze traktować je poważnie.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. ”
Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie powiatów: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, świdnicki, włodawski… pic.twitter.com/QGvroeMRtK
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 13, 2025
