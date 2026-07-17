Pilny apel na piątek. Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Lepiej zabezpiecz dom i miejsce pracy

17 lipca 2026 17:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Piątek może przynieść gwałtowne załamanie pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad oraz silne porywy wiatru. Niewykluczone są także lokalne przerwy w dostawie energii elektrycznej.

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Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce
Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce

Mieszkańcy powinni już teraz zabezpieczyć wszystkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach i posesjach, które mogą zostać porwane przez wiatr. Warto również unikać parkowania samochodów pod drzewami i śledzić na bieżąco komunikaty pogodowe.

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Służby przypominają także o odpowiednim zabezpieczeniu miejsc pracy przed wyjściem z biura. Zaleca się:

  • wylogowanie się z systemów i wyłączenie komputera,
  • zamknięcie wszystkich okien, również w pomieszczeniach wspólnych, takich jak toalety, pokoje socjalne czy magazyny,
  • zabezpieczenie dokumentów i pozostawienie stanowiska pracy zgodnie z zasadą „czystego biurka”,
  • odłączenie od zasilania urządzeń elektrycznych, takich jak czajniki, grzejniki czy radia,
  • zgłoszenie ochronie budynku miejsc wymagających dodatkowego zabezpieczenia,
  • poinformowanie służb technicznych o zauważonych awariach lub uszkodzeniach.

Podczas burz najlepiej ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni i zachować szczególną ostrożność. Gwałtowne porywy wiatru mogą łamać gałęzie, przewracać lekkie konstrukcje oraz powodować utrudnienia w ruchu.

Eksperci podkreślają, że kilka minut poświęconych na odpowiednie przygotowanie może uchronić przed stratami materialnymi i zwiększyć bezpieczeństwo zarówno w domu, jak i w miejscu pracy.

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