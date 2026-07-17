Pilny apel na piątek. Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Lepiej zabezpiecz dom i miejsce pracy
Piątek może przynieść gwałtowne załamanie pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad oraz silne porywy wiatru. Niewykluczone są także lokalne przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Mieszkańcy powinni już teraz zabezpieczyć wszystkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach i posesjach, które mogą zostać porwane przez wiatr. Warto również unikać parkowania samochodów pod drzewami i śledzić na bieżąco komunikaty pogodowe.
Służby przypominają także o odpowiednim zabezpieczeniu miejsc pracy przed wyjściem z biura. Zaleca się:
- wylogowanie się z systemów i wyłączenie komputera,
- zamknięcie wszystkich okien, również w pomieszczeniach wspólnych, takich jak toalety, pokoje socjalne czy magazyny,
- zabezpieczenie dokumentów i pozostawienie stanowiska pracy zgodnie z zasadą „czystego biurka”,
- odłączenie od zasilania urządzeń elektrycznych, takich jak czajniki, grzejniki czy radia,
- zgłoszenie ochronie budynku miejsc wymagających dodatkowego zabezpieczenia,
- poinformowanie służb technicznych o zauważonych awariach lub uszkodzeniach.
Podczas burz najlepiej ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni i zachować szczególną ostrożność. Gwałtowne porywy wiatru mogą łamać gałęzie, przewracać lekkie konstrukcje oraz powodować utrudnienia w ruchu.
Eksperci podkreślają, że kilka minut poświęconych na odpowiednie przygotowanie może uchronić przed stratami materialnymi i zwiększyć bezpieczeństwo zarówno w domu, jak i w miejscu pracy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.