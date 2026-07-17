Cztery dzielnice w Warszawie pod specjalnym nadzorem. Kontrolerzy sprawdzają nawet prywatne posesje
Od stycznia 2026 roku wszystkie warszawskie kontrole – także te dotyczące segregacji odpadów – działają według jednej, ujednoliconej procedury wprowadzonej zarządzeniem prezydenta miasta. Ale to nie oznacza, że kontrolerzy traktują całą stolicę jednakowo. Największy nacisk położono w tym roku na cztery konkretne dzielnice – Wawer, Białołękę, Ursynów i Wilanów – gdzie inspektorzy i straż miejska wchodzą wprost na prywatne posesje.
Dlaczego akurat te cztery dzielnice?
Wybór nie jest przypadkowy. To właśnie tam koncentruje się największy w Warszawie odsetek zabudowy jednorodzinnej – domów z działkami, gdzie zamiast wspólnej altanki śmietnikowej dostępnej z ulicy funkcjonują pojemniki na prywatnym terenie. To też rejony, gdzie najczęściej spotyka się szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków, co samo w sobie bywa osobnym przedmiotem kontroli. Straż Miejska m.st. Warszawy ma pełne upoważnienie prezydenta miasta do wejścia na taką posesję – w blokach wystarczy sprawdzić altankę dostępną z zewnątrz, tutaj kontrolerzy muszą wejśc na teren należący do konkretnego właściciela.
Co dokładnie sprawdzają na miejscu?
Pierwszy element kontroli to sam system pojemników. Inspektorzy weryfikują, czy na posesji rzeczywiście funkcjonuje pełny, pięciopojemnikowy podział – papier w niebieskim, szkło w zielonym, metale i tworzywa sztuczne w żółtym, bioodpady w brązowym oraz odpady zmieszane w szarym lub czarnym pojemniku. Od 2026 roku doszedł nowy, odrębny obowiązek – selektywne zbieranie tekstyliów i odzieży, które wcześniej można było wyrzucać razem z odpadami zmieszanymi.
Drugi element to zgodność deklaracji śmieciowej ze stanem faktycznym. Straż miejska sprawdza, czy zadeklarowana liczba mieszkańców i typ nieruchomości pokrywają się z rzeczywistością – zaniżenie liczby domowników w deklaracji to jedna z najczęściej wykrywanych nieprawidłowości, a w razie rozbieżności urząd może samodzielnie ustalić wyższą opłatę, bez konieczności czekania na korektę od właściciela.
Ile kosztuje błąd na tych terenach?
Stawki dla domów jednorodzinnych różnią się od tych znanych z bloków i wspólnot. Nieprawidłowa segregacja wykryta przez firmę odbierającą odpady oznacza tu podwojenie opłaty – z 107 zł do 214 zł miesięcznie. To osobna stawka od tej obowiązującej w zabudowie wielorodzinnej, bo i sam system naliczeń dla domów jednorodzinnych liczony jest inaczej niż dla mieszkań w blokach.
Jedna procedura dla wszystkich urzędów dzielnic
To, że kontrole w tych czterech dzielnicach wyglądają dziś podobnie, nie jest przypadkiem. 20 listopada 2025 roku prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie wprowadzające jednolitą procedurę kontroli obowiązującą we wszystkich biurach i urzędach dzielnic od 1 stycznia 2026 roku. Dokument, dostępny publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej, ujednolica sposób prowadzenia kontroli, sporządzania protokołów oraz postępowania po stwierdzeniu nieprawidłowości – niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy Wawra, Ursynowa czy dowolnej innej dzielnicy.
Sprawdź swoją posesję
– Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym w Wawrze, Białołęce, na Ursynowie czy Wilanowie, warto zweryfikować, czy na posesji faktycznie stoi wszystkich pięć wymaganych pojemników, a nie tylko te używane najczęściej.
– Odzież i tekstylia od 2026 roku nie mogą już trafiać do odpadów zmieszanych – to jeden z najczęściej wykrywanych błędów, a jednocześnie jeden z najłatwiejszych do wyeliminowania.
– Zadeklarowana liczba mieszkańców posesji powinna zgadzać się ze stanem faktycznym – rozbieżność wykryta podczas kontroli pozwala urzędowi samodzielnie podnieść opłatę, bez wcześniejszego ostrzeżenia.
– Kontroler ze straży miejskiej wchodzący na posesję działa na podstawie upoważnienia prezydenta miasta – warto poprosić o jego okazanie, ale odmowa wpuszczenia w uzasadnionych przypadkach i tak nie chroni przed dalszym postepowaniem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.