Cztery dzielnice w Warszawie pod specjalnym nadzorem. Kontrolerzy sprawdzają nawet prywatne posesje

17 lipca 2026 16:57 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Od stycznia 2026 roku wszystkie warszawskie kontrole – także te dotyczące segregacji odpadów – działają według jednej, ujednoliconej procedury wprowadzonej zarządzeniem prezydenta miasta. Ale to nie oznacza, że kontrolerzy traktują całą stolicę jednakowo. Największy nacisk położono w tym roku na cztery konkretne dzielnice – Wawer, Białołękę, Ursynów i Wilanów – gdzie inspektorzy i straż miejska wchodzą wprost na prywatne posesje.

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Ważna wiadomość dla wszystkich Czytelników mieszkających w Warszawie | Grafika poglądowa (Gemini).
Ważna wiadomość dla wszystkich Czytelników mieszkających w Warszawie | Grafika poglądowa (Gemini).

Dlaczego akurat te cztery dzielnice?

Wybór nie jest przypadkowy. To właśnie tam koncentruje się największy w Warszawie odsetek zabudowy jednorodzinnej – domów z działkami, gdzie zamiast wspólnej altanki śmietnikowej dostępnej z ulicy funkcjonują pojemniki na prywatnym terenie. To też rejony, gdzie najczęściej spotyka się szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków, co samo w sobie bywa osobnym przedmiotem kontroli. Straż Miejska m.st. Warszawy ma pełne upoważnienie prezydenta miasta do wejścia na taką posesję – w blokach wystarczy sprawdzić altankę dostępną z zewnątrz, tutaj kontrolerzy muszą wejśc na teren należący do konkretnego właściciela.

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Co dokładnie sprawdzają na miejscu?

Pierwszy element kontroli to sam system pojemników. Inspektorzy weryfikują, czy na posesji rzeczywiście funkcjonuje pełny, pięciopojemnikowy podział – papier w niebieskim, szkło w zielonym, metale i tworzywa sztuczne w żółtym, bioodpady w brązowym oraz odpady zmieszane w szarym lub czarnym pojemniku. Od 2026 roku doszedł nowy, odrębny obowiązek – selektywne zbieranie tekstyliów i odzieży, które wcześniej można było wyrzucać razem z odpadami zmieszanymi.

Drugi element to zgodność deklaracji śmieciowej ze stanem faktycznym. Straż miejska sprawdza, czy zadeklarowana liczba mieszkańców i typ nieruchomości pokrywają się z rzeczywistością – zaniżenie liczby domowników w deklaracji to jedna z najczęściej wykrywanych nieprawidłowości, a w razie rozbieżności urząd może samodzielnie ustalić wyższą opłatę, bez konieczności czekania na korektę od właściciela.

Ile kosztuje błąd na tych terenach?

Stawki dla domów jednorodzinnych różnią się od tych znanych z bloków i wspólnot. Nieprawidłowa segregacja wykryta przez firmę odbierającą odpady oznacza tu podwojenie opłaty – z 107 zł do 214 zł miesięcznie. To osobna stawka od tej obowiązującej w zabudowie wielorodzinnej, bo i sam system naliczeń dla domów jednorodzinnych liczony jest inaczej niż dla mieszkań w blokach.

Jedna procedura dla wszystkich urzędów dzielnic

To, że kontrole w tych czterech dzielnicach wyglądają dziś podobnie, nie jest przypadkiem. 20 listopada 2025 roku prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie wprowadzające jednolitą procedurę kontroli obowiązującą we wszystkich biurach i urzędach dzielnic od 1 stycznia 2026 roku. Dokument, dostępny publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej, ujednolica sposób prowadzenia kontroli, sporządzania protokołów oraz postępowania po stwierdzeniu nieprawidłowości – niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy Wawra, Ursynowa czy dowolnej innej dzielnicy.

Sprawdź swoją posesję

– Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym w Wawrze, Białołęce, na Ursynowie czy Wilanowie, warto zweryfikować, czy na posesji faktycznie stoi wszystkich pięć wymaganych pojemników, a nie tylko te używane najczęściej.

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– Odzież i tekstylia od 2026 roku nie mogą już trafiać do odpadów zmieszanych – to jeden z najczęściej wykrywanych błędów, a jednocześnie jeden z najłatwiejszych do wyeliminowania.

– Zadeklarowana liczba mieszkańców posesji powinna zgadzać się ze stanem faktycznym – rozbieżność wykryta podczas kontroli pozwala urzędowi samodzielnie podnieść opłatę, bez wcześniejszego ostrzeżenia.

– Kontroler ze straży miejskiej wchodzący na posesję działa na podstawie upoważnienia prezydenta miasta – warto poprosić o jego okazanie, ale odmowa wpuszczenia w uzasadnionych przypadkach i tak nie chroni przed dalszym postepowaniem.

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