Pilny komunikat Banku Pekao. Każdy klient powinien to przeczytać
Bank Pekao wydał ostrzeżenie dotyczące wzmożonej aktywności cyberprzestępców. W grudniu rośnie liczba fałszywych wiadomości SMS i e-mail, w których oszuści podszywają się pod firmy kurierskie, sklepy internetowe lub platformy sprzedażowe.
Co się dokładnie zmienia
Bank zwraca uwagę na coraz częściej pojawiające się próby wyłudzeń w okresie przedświątecznym. Oszuści wykorzystują zwiększoną liczbę zakupów online i komunikują się w sposób imitujący oficjalne wiadomości, kierując użytkowników na fałszywe strony płatności.
Kogo to dotyczy i na jakich zasadach
• klientów Banku Pekao korzystających z bankowości elektronicznej lub kart płatniczych
• osób kupujących online w przedświątecznym okresie
• użytkowników odbierających wiadomości SMS, e-mail oraz powiadomienia na komunikatorach
• wszystkich, którzy realizują płatności w Internecie
Najczęstsze metody działania oszustów
• fałszywe informacje o niedostarczonej przesyłce i prośba o dopłatę
• linki prowadzące do nieistniejących promocji
• prośby o podanie danych logowania do banku
• polecenia wprowadzenia danych karty płatniczej
• wiadomości wymagające zatwierdzenia rzekomej transakcji
Kliknięcie w link i podanie danych może skutkować utratą pieniędzy lub przejęciem rachunku przez cyberprzestępców.
Zasady bezpieczeństwa zalecane przez Bank Pekao
• sprawdzać adres strony przed podaniem jakichkolwiek danych
• nie podawać danych logowania na stronach otwieranych z linków z wiadomości
• nie wpisywać danych karty ani kodów autoryzacyjnych na stronach przesłanych w SMS-ach i e-mailach
• dokładnie czytać komunikaty autoryzacyjne — nie potwierdzać płatności, których się nie zlecało
• korzystać wyłącznie z autoryzowanych serwisów płatności (TPay, PayU, Przelewy24)
Co zrobić, jeśli podejrzewasz oszustwo
• natychmiast zastrzec kartę lub zablokować dostęp do bankowości w Pekao24 lub PeoPay
• skontaktować się z infolinią banku (519 222 222)
• przekazać informacje o zdarzeniu do banku
• zgłosić sprawę policji lub prokuraturze
Bank podkreśla, że szybkie działanie może ograniczyć skutki ataku.
Co to oznacza dla czytelnika
Grudzień to okres, w którym oszuści najczęściej wykorzystują wzmożony ruch zakupowy. Zachowanie ostrożności i unikanie klikania w podejrzane linki pozwala uniknąć utraty środków. Rekomendacje Pekao pomagają chronić dane i zabezpieczyć dostęp do rachunku w czasie, gdy cyberataki są szczególnie częste.
Bank Pekao apeluje o większą czujność w okresie przedświątecznym. Fałszywe wiadomości mogą prowadzić do utraty pieniędzy, dlatego klienci powinni stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa i reagować natychmiast w przypadku podejrzenia oszustwa.
