Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Pilne ostrzeżenie 3 sierpnia 2026

3 sierpnia 2026 19:53 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy Mazowsza powinni przygotować się na wyjątkowo trudne dni. Prognozy wskazują, że od wtorku temperatury gwałtownie wzrosną, a w środę miejscami mogą sięgnąć nawet 40°C. Synoptycy ostrzegają również przed nocami tropikalnymi, podczas których temperatura nie spadnie poniżej 20°C.

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Mazowsze. Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza Fot. Warszawa w Pigułce
Mazowsze. Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza Fot. Warszawa w Pigułce

Według prognozy opublikowanej przez Stację Meteorologiczną Mińsk Mazowiecki, fala upałów obejmie okres od wtorku 4 sierpnia do czwartku 6 sierpnia.

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Prognozowane temperatury:
Wtorek (4 sierpnia): 33–34°C, możliwa noc tropikalna,
Środa (5 sierpnia): 38–40°C, możliwa noc tropikalna,
Czwartek (6 sierpnia): 31–34°C, również możliwa noc tropikalna.

Jeśli prognozy się potwierdzą, środa może być jednym z najgorętszych dni tego lata, a lokalnie temperatura zbliży się do granicy 40 stopni Celsjusza.

Tak wysokie temperatury mogą być niebezpieczne dla zdrowia, szczególnie dla seniorów, dzieci oraz osób przewlekle chorych. Eksperci zalecają ograniczenie przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia, regularne nawadnianie organizmu oraz unikanie intensywnego wysiłku fizycznego.

Warto również pamiętać o zwierzętach i nigdy nie pozostawiać dzieci ani czworonogów w zaparkowanych samochodach. Temperatura we wnętrzu pojazdu może wzrosnąć do niebezpiecznych wartości już po kilku minutach.

Synoptycy podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe i ewentualne ostrzeżenia wydawane przez IMGW.

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