Pilny komunikat dla pasażerów! Problemy na trasie Warszawa – Otwock. Pociągi SKM i KM mogą być opóźnione lub odwołane
Od poniedziałkowego poranka pasażerowie korzystający z połączeń kolejowych na południowo-wschodnim odcinku aglomeracji warszawskiej muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Problemy dotyczą zarówno pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej, jak i Kolei Mazowieckich.
Utrudnienia na odcinku Warszawa Falenica – Otwock
Jak poinformowano w komunikacie, z przyczyn technicznych występują zakłócenia w ruchu pociągów na szlaku Warszawa Falenica – Otwock.
Utrudnienia dotyczą:
SKM linii S1,
Kolei Mazowieckich KM-R7.
Pasażerowie powinni przygotować się na możliwe opóźnienia, skrócenie tras niektórych pociągów, a także odwołania wybranych połączeń.
Przed wyjazdem sprawdź sytuację
Osoby planujące podróż w kierunku Otwocka lub do Warszawy powinny przed wyjściem z domu sprawdzić aktualne informacje o kursowaniu pociągów. Sytuacja może się zmieniać, dlatego warto śledzić komunikaty przewoźników oraz zarządcy infrastruktury kolejowej.
Możliwe wydłużenie czasu podróży
Utrudnienia mogą wpłynąć na poranny i przedpołudniowy dojazd do pracy, szkoły oraz innych miejsc na trasie linii S1 i KM-R7. Pasażerowie powinni uwzględnić możliwość wydłużenia czasu przejazdu i zaplanować odpowiedni zapas czasu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.