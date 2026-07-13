Pilny komunikat dla pasażerów! Problemy na trasie Warszawa – Otwock. Pociągi SKM i KM mogą być opóźnione lub odwołane

13 lipca 2026 09:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od poniedziałkowego poranka pasażerowie korzystający z połączeń kolejowych na południowo-wschodnim odcinku aglomeracji warszawskiej muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Problemy dotyczą zarówno pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej, jak i Kolei Mazowieckich.

Pociąg kolei Mazowieckich na Linii Otwockiej Fot. Warszawa w Pigułce
Pociąg kolei Mazowieckich na Linii Otwockiej Fot. Warszawa w Pigułce

Utrudnienia na odcinku Warszawa Falenica – Otwock

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Jak poinformowano w komunikacie, z przyczyn technicznych występują zakłócenia w ruchu pociągów na szlaku Warszawa Falenica – Otwock.

Utrudnienia dotyczą:

SKM linii S1,
Kolei Mazowieckich KM-R7.

Pasażerowie powinni przygotować się na możliwe opóźnienia, skrócenie tras niektórych pociągów, a także odwołania wybranych połączeń.

Przed wyjazdem sprawdź sytuację

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Osoby planujące podróż w kierunku Otwocka lub do Warszawy powinny przed wyjściem z domu sprawdzić aktualne informacje o kursowaniu pociągów. Sytuacja może się zmieniać, dlatego warto śledzić komunikaty przewoźników oraz zarządcy infrastruktury kolejowej.

Możliwe wydłużenie czasu podróży

Utrudnienia mogą wpłynąć na poranny i przedpołudniowy dojazd do pracy, szkoły oraz innych miejsc na trasie linii S1 i KM-R7. Pasażerowie powinni uwzględnić możliwość wydłużenia czasu przejazdu i zaplanować odpowiedni zapas czasu.

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