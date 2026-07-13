Prognoza pogody dla Warszawy na 13.07. Sprawdź temperaturę i szansę na deszcz
Warszawiacy rozpoczynający nowy tydzień powinni zwrócić uwagę na prognozę pogody. Choć poniedziałek zapowiada się typowo letnio, meteorolodzy wskazują, że aura może zmieniać się w ciągu dnia. Warto sprawdzić, jakie warunki będą towarzyszyć mieszkańcom stolicy i czy pogoda nie pokrzyżuje planów.
Prognoza pogody dla Warszawy na poniedziałek. Sprawdź, czy warto zabrać parasol
Początek nowego tygodnia w Warszawie zapowiada się ciepło, ale pogoda może zaskoczyć. Synoptycy prognozują letnią temperaturę, jednak istnieje także ryzyko przelotnych opadów. Osoby planujące spacer, dojazd do pracy czy wieczorny wypoczynek na świeżym powietrzu powinny sprawdzić najnowszą prognozę.
Jaka pogoda będzie w Warszawie w poniedziałek 13 lipca?
Z prognoz wynika, że w poniedziałek 13 lipca termometry w Warszawie pokażą do 26 st. C. Będzie ciepło, a temperatura odczuwalna może sięgnąć około 27 st. C.
W nocy temperatura spadnie do około 19 st. C, dlatego wieczór nadal będzie sprzyjał aktywności na świeżym powietrzu.
Czy w Warszawie będzie padać?
Synoptycy prognozują 45 proc. prawdopodobieństwa opadów. Według prognozy może spaść około 0,9 mm deszczu, dlatego podczas wyjścia z domu warto mieć pod ręką parasol lub lekką kurtkę przeciwdeszczową.
Wiatr i promieniowanie UV
Wiatr będzie słaby – jego prędkość wyniesie około 8 km/h. Prognozowany jest kierunek północno-zachodni.
Indeks promieniowania UV osiągnie wartość 4, co oznacza umiarkowane zagrożenie. W godzinach okołopołudniowych warto korzystać z okularów przeciwsłonecznych, nakrycia głowy oraz kremów z filtrem UV, zwłaszcza podczas dłuższego pobytu na słońcu.
Jak zapowiada się dzień?
Poniedziałek powinien upłynąć pod znakiem ciepłej, letniej pogody. Mimo że opady nie są pewne, mogą pojawić się miejscami przelotne deszcze. To dobry dzień na spacer czy aktywność na świeżym powietrzu, jednak warto śledzić bieżące prognozy.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź przed wyjściem z domu
- Przygotuj się na temperaturę do 26 st. C.
- Weź ze sobą parasol – ryzyko opadów wynosi 45 proc..
- Chroń skórę przed słońcem – indeks UV osiągnie poziom 4.
- Wieczór będzie ciepły, z temperaturą około 19 st. C.
- Przed wyjściem sprawdź aktualne komunikaty pogodowe, ponieważ prognoza może ulec zmianie.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.