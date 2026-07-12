Wielka historia miłości. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów są razem po 20 latach od rozwodu
To jedna z najbardziej zaskakujących wiadomości ostatnich lat w polskim show-biznesie. Michał Wiśniewski potwierdził, że ponownie jest w związku z Martą Wiśniewską, znaną jako Mandaryna. Ich historia miłosna przed laty elektryzowała całą Polskę, a dziś – po dwóch dekadach od rozstania para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę.
Od tancerki do wielkiej miłości
Michał Wiśniewski i Marta Mandrykiewicz poznali się na początku XXI wieku podczas współpracy przy zespole Ich Troje. Mandaryna była najpierw tancerką, a później choreografką grupy. Z czasem zawodowa relacja przerodziła się w uczucie.
Ich związek błyskawicznie stał się jednym z najgłośniejszych w Polsce.
Dwa śluby i bajkowa ceremonia za kołem podbiegunowym
Para zawarła ślub cywilny 11 lutego 2002 roku. Kilkanaście miesięcy później zdecydowali się również na ślub kościelny.
Ceremonia odbyła się 10 grudnia 2003 roku w lodowej kaplicy w Kirunie w Szwecji, za kołem podbiegunowym. Było to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń tamtych lat. Ślub został pokazany widzom TVN w programie „Jestem, jaki jestem”, a relację z uroczystości śledziły miliony Polaków.
Doczekali się dwójki dzieci
W czasie małżeństwa na świat przyszło dwoje ich dzieci:
- Xavier Michał Wiśniewski, urodzony 24 czerwca 2002 roku,
- Fabienne Marta Wiśniewska, urodzona 21 sierpnia 2003 roku.
Przez lata rodzina była jedną z najczęściej fotografowanych w polskim show-biznesie.
Rozwód trwał zaledwie kilkanaście minut
Choć wydawało się, że tworzą idealną parę, ich małżeństwo zakończyło się rozwodem 18 kwietnia 2006 roku. Jak później opisywały media, samo postępowanie rozwodowe trwało zaledwie 12 minut.
Po rozstaniu każde z nich ułożyło sobie życie na nowo, jednak z czasem ich relacje zaczęły się poprawiać. Oboje wielokrotnie podkreślali, że łączy ich wzajemny szacunek i wspólna troska o dzieci.
Po 20 latach znów są razem
W lipcu 2026 roku Michał Wiśniewski oficjalnie potwierdził, że od końca czerwca ponownie spotyka się z Mandaryną. Jak przyznał w opublikowanym nagraniu, wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, że ponownie się do siebie zbliżyli.
Artysta nie ukrywa, że oboje chcą jeszcze raz spróbować zbudować wspólną przyszłość, niezależnie od opinii innych.
Powrót jednej z najbardziej znanych par początku XXI wieku wywołał ogromne poruszenie wśród fanów. Wielu z nich przyznaje, że po dwudziestu latach taka historia wydawała się niemal niemożliwa, a jednak los ponownie połączył Michała Wiśniewskiego i Mandarynę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.