Pola Wiśniewska odpowiada Michałowi. Po jego oświadczeniu padły wymowne słowa: „Prawda w końcu wybrzmiała”

13 lipca 2026 00:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Konflikt pomiędzy Michałem Wiśniewskim a jego piątą żoną, Polą Wiśniewską, wciąż budzi ogromne emocje. Po opublikowaniu przez lidera Ich Troje obszernego oświadczenia, w którym potwierdził powrót do Mandaryny i odniósł się do trwającego rozwodu, głos zabrała również jego była partnerka.

Autorstwa Wojciech Pędzich – Praca własna, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=133865699

Michał Wiśniewski potwierdził powrót do Mandaryny

W niedzielnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Michał Wiśniewski poinformował, że ponownie związał się z Martą Wiśniewską, znaną jako Mandaryna. Jak przekazał, ich relacja odrodziła się pod koniec czerwca.

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Artysta zaznaczył także, że nie zamierza publicznie komentować szczegółów rozwodu i podkreślił, że wszystkie sporne kwestie powinny zostać rozstrzygnięte przez sąd.

Pola Wiśniewska: „Podtrzymuję wszystko, co powiedziałam”

Jak poinformował Pudelek, po publikacji nagrania redakcja skontaktowała się z Polą Wiśniewską, prosząc o komentarz. Była partnerka muzyka oświadczyła, że nie zmienia swojego wcześniejszego stanowiska.

Według jej relacji oświadczenie Michała Wiśniewskiego potwierdza, że spotykał się z Mandaryną. Jej zdaniem różnica dotyczy jedynie momentu, od którego relacja miała się rozpocząć.

„To oceni sąd”

W rozmowie z Pudelkiem Pola Wiśniewska zaznaczyła, że kwestie dotyczące dat i przebiegu wydarzeń pozostawia do oceny sądu oraz zgromadzonych w sprawie dowodów.

Jak podkreśliła, był to jej ostatni publiczny komentarz dotyczący rozwodu. Dodała również, że cieszy się, iż – w jej ocenie – część faktów została już publicznie potwierdzona.

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Sprawa nadal budzi emocje

Publiczna wymiana oświadczeń pomiędzy Michałem i Polą Wiśniewskimi od kilku dni jest szeroko komentowana w mediach i internecie. Jednocześnie obie strony podkreślają, że kwestie związane z rozwodem będą rozstrzygane na drodze sądowej.

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