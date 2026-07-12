Pola Wiśniewska odpowiada Michałowi. Po jego oświadczeniu padły wymowne słowa: „Prawda w końcu wybrzmiała”
Konflikt pomiędzy Michałem Wiśniewskim a jego piątą żoną, Polą Wiśniewską, wciąż budzi ogromne emocje. Po opublikowaniu przez lidera Ich Troje obszernego oświadczenia, w którym potwierdził powrót do Mandaryny i odniósł się do trwającego rozwodu, głos zabrała również jego była partnerka.
Michał Wiśniewski potwierdził powrót do Mandaryny
W niedzielnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Michał Wiśniewski poinformował, że ponownie związał się z Martą Wiśniewską, znaną jako Mandaryna. Jak przekazał, ich relacja odrodziła się pod koniec czerwca.
Artysta zaznaczył także, że nie zamierza publicznie komentować szczegółów rozwodu i podkreślił, że wszystkie sporne kwestie powinny zostać rozstrzygnięte przez sąd.
Pola Wiśniewska: „Podtrzymuję wszystko, co powiedziałam”
Jak poinformował Pudelek, po publikacji nagrania redakcja skontaktowała się z Polą Wiśniewską, prosząc o komentarz. Była partnerka muzyka oświadczyła, że nie zmienia swojego wcześniejszego stanowiska.
Według jej relacji oświadczenie Michała Wiśniewskiego potwierdza, że spotykał się z Mandaryną. Jej zdaniem różnica dotyczy jedynie momentu, od którego relacja miała się rozpocząć.
„To oceni sąd”
W rozmowie z Pudelkiem Pola Wiśniewska zaznaczyła, że kwestie dotyczące dat i przebiegu wydarzeń pozostawia do oceny sądu oraz zgromadzonych w sprawie dowodów.
Jak podkreśliła, był to jej ostatni publiczny komentarz dotyczący rozwodu. Dodała również, że cieszy się, iż – w jej ocenie – część faktów została już publicznie potwierdzona.
Sprawa nadal budzi emocje
Publiczna wymiana oświadczeń pomiędzy Michałem i Polą Wiśniewskimi od kilku dni jest szeroko komentowana w mediach i internecie. Jednocześnie obie strony podkreślają, że kwestie związane z rozwodem będą rozstrzygane na drodze sądowej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.