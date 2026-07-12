Ile oszczędności mają Polacy? Sprawdź, czy Twoje konto mieści się w statystycznej normie
Zanim przejdziemy do konkretów, jedno pytanie: ile realnie masz teraz odłożone na koncie? Warto je sobie zadać, bo odpowiedź większości Polaków zaskakuje – nie w tę stronę, w którą można by się spodziewać po nagłówkach o rekordowych oszczędnościach gospodarstw domowych.
Rekordowe miliardy, ale nie w Twojej kieszeni
Z danych analizy „Rzeczpospolitej” wynika, że wartość zgromadzonych przez Polaków zasobów finansowych na koniec 2025 roku sięgnęła niemal 2,52 bln zł, czyli o 254 mld zł więcej niż rok wcześniej. Polski Fundusz Rozwoju podaje z kolei, że wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych na koniec czwartego kwartału 2025 roku przekroczyła 3,9 bln zł, z dynamiką wzrostu najwyższą od pierwszego kwartału 2021 roku. Brzmi imponująco, ale te liczby dotyczą sumy wszystkich gospodarstw domowych w kraju, a rozkład tego bogactwa jest bardzo nierówny.
Kiedy podzielimy tę sumę przez liczbę dorosłych Polaków, wychodzi średnio około 48,8 tys. zł na osobę. Sek w tym, że średnią mocno zawyżają najzamożniejsi, więc realny obraz przeciętnego Kowalskiego wygląda zupełnie inaczej. Z badania BIG InfoMonitor wynika, że największa grupa Polaków deklaruje oszczędności poniżej 30 tys. zł, a 28 procent ma odłożone maksymalnie 5 tys. zł. Jednocześnie 21 procent dorosłych nie ma żadnych oszczędności w ogóle.
Trzy miesiące, sześć miesięcy, rok – gdzie jesteś Ty
Lepszym pytaniem niż „ile masz na koncie” jest „na jak długo starczyłoby Ci tych pieniędzy, gdybyś jutro stracił dochód”. Tak właśnie pyta BIG InfoMonitor w swoich badaniach, i odpowiedzi są niepokojące. Aż 33 procent Polaków przetrwałoby na swoich oszczędnościach maksymalnie miesiąc. Prawie połowa dorosłych żyje bez poduszki finansowej w rozumieniu 3-6 miesięcy wydatków, choć aż 80-83 procent deklaruje, że w ogóle jakieś oszczędności posiada – deklaracja i realne bezpieczeństwo finansowe to więc dwie różne sprawy.
Eksperci finansowi posługują się trzema progami. Absolutne minimum to poduszka na trzy miesiące – przy wydatkach rzędu 4 tys. zł miesięcznie oznacza to około 12 tys. zł odłożonych na czarną godzinę. Wariant średni, sześciomiesięczny, w tym samym przykładzie to już 24 tys. zł, a wariant najbezpieczniejszy, roczny, sięga 48 tys. zł. Kluczowa jest tu jedna rzecz: te progi liczy się od Twoich realnych miesięcznych wydatków, nie od dochodu, więc dwie osoby zarabiające tyle samo mogą potrzebować zupełnie różnych kwot bezpieczeństwa, zależnie od tego, ile faktycznie wydają.
Warszawa zmienia tę matematykę
Poduszka finansowa liczona od ogólnopolskich stawek nie ma większego sensu dla kogoś, kto płaci czynsz w stolicy. Mediana zarobków w Warszawie wynosi 10810 zł brutto, a przeciętne wynagrodzenie mieszkańca miasta sięga 6753 zł netto – najwięcej spośród dużych polskich miast. Jednocześnie realny miesięczny budżet singla w stolicy to, według aktualnych szacunków kosztów życia, od 5200 do 7800 zł netto, a para bez dzieci potrzebuje 8500-12500 zł.
Przy takich kosztach życia trzymiesięczna poduszka bezpieczeństwa dla singla mieszkającego na przykład na Pradze-Południe czy Bemowie to już nie 12 tys. zł z ogólnopolskiego przykładu, tylko realnie 16-24 tys. zł. Dla rodziny wynajmującej dwupokojowe mieszkanie na Woli za 5200 zł plus opłaty, sześciomiesięczna rezerwa liczona od pełnego budżetu rzędu 13 tys. zł miesięcznie oznacza kwotę bliską 80 tys. zł – znacznie powyżej tego, czym dysponuje statystyczny Polak spoza stolicy. To dobrze tłumaczy, dlaczego mieszkańcy Warszawy, mimo wyższych zarobków, wcale nie czują się bezpieczniej finansowo niż reszta kraju – koszty rosną razem z pensją, czasem szybciej.
Jak zbudować swoją poduszkę, zamiast porównywać się do średniej
Pierwszy krok to policzenie własnych, realnych miesięcznych wydatków, a nie dochodu – czynsz albo rata kredytu, jedzenie, transport, rachunki, minimalna rozrywka. Dopiero ta kwota, pomnożona razy trzy, sześć albo dwanaście w zależności od tego, jak bardzo chcesz się zabezpieczyć, daje sensowny cel do odłożenia. Osoba na etapie budowania pierwszej rezerwy powinna celować w wariant trzymiesięczny, a dopiero po jego osiągnięciu myśleć o kolejnych progach.
Drugi element to miejsce przechowywania tych pieniędzy. Konto oszczędnościowe z dobrym oprocentowaniem, sięgającym w promocjach nawet około 6 procent rocznie, łączy płynność z możliwością szybkiego dostępu do środków w razie nagłej potrzeby. Lokata terminowa bywa dobrym uzupełnieniem dla części nadwyżki, której na pewno nie ruszysz przez kilka miesięcy, choć wcześniejsze zerwanie zwykle oznacza utratę odsetek. Rozsądny podział to zwykle większość środków na koncie oszczędnościowym, część w lokacie, a niewielka kwota w gotówce na absolutnie nagłe sytuacje.
Trzeci nawyk, który realnie odróżnia osoby z solidną poduszką od tych bez niej, to automatyzacja. Stałe zlecenie przelewu określonej kwoty w dniu wypłaty, zanim zdążysz ją wydać na coś innego, działa skuteczniej niż odkładanie „tego, co zostanie” na koniec miesiąca. Średnio Polacy przeznaczają na oszczędzanie około 18 procent miesięcznego dochodu, choć jedna czwarta odkłada mniej niż 10 procent, najczęściej z powodu stałych zobowiązań i bieżących kosztów życia.
Co to oznacza dla Ciebie? Punkt odniesienia, nie wyrok
Jeśli po przeczytaniu tych liczb wyszło Ci, że jesteś poniżej statystycznej większości, to nie powód do wstydu, tylko punkt wyjścia. Bycie w dolnej połowie rankingu oszczędności to w Polsce norma, nie wyjątek – dotyczy to niemal połowy dorosłych mieszkańców kraju, a w drogich miastach, gdzie koszty życia rosną szybciej niż średnia krajowa, jeszcze większego odsetka.
Znacznie ważniejsze niż porównanie do ogólnopolskiej średniej jest ustalenie własnego celu, liczonego od Twoich rzeczywistych wydatków, i konsekwentne dochodzenie do niego małymi krokami. Kwota, która dla singla z Ochoty oznacza pełne bezpieczeństwo, dla rodziny z dwójką dzieci na Białołęce może być zaledwie połową drogi – i to jest zupełnie normalne. Statystyka pokazuje, gdzie stoi przeciętny Polak, ale to Twój własny budżet decyduje, ile pieniędzy naprawdę potrzebujesz, żeby spać spokojnie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.