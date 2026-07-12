Wentylator ustawiony źle grzeje mieszkanie zamiast je chłodzić. Ten błąd popełnia prawie każdy warszawiak
Większość z nas w trakcie upalnych dni i nocy ratuje się tradycyjnymi wentylatorami pokojowymi. Śródmieście, Praga, Wola – w blokach z wielkiej płyty temperatura w mieszkaniu potrafi wieczorem być wyższa niż na zewnątrz, a błędnie ustawiony wentylator tylko to pogarsza. Czy wiesz, że nieprawidłowe ustawienie tego urządzenia może przynieść odwrotny skutek i jeszcze bardziej nagrzać Twoje mieszkanie?
Wentylator nie chłodzi powietrza – chłodzi ciebie
To największy mit, jaki trzeba obalić na wstępie. Wentylator, w przeciwieństwie do klimatyzacji, w żaden sposób nie obniża temperatury powietrza w pomieszczeniu. Jego jedynym zadaniem jest wprawienie powietrza w ruch. Uczucie chłodu, jakie czujemy siadając przed włączonym urządzeniem, to efekt fizjologiczny. Pędzące powietrze przyspiesza odparowywanie potu z naszej skóry, a to właśnie parowanie odbiera ciepło i daje ulgę.
Innymi słowy: wentylator chłodzi ciebie, nie pokój. Termometr powiesi się w tym samym miejscu bez względu na to, jak długo urządzenie będzie pracować. Sprawdziłem to osobiście podczas ostatniej fali upałów – w pustym pokoju z włączonym wentylatorem temperatura po trzech godzinach nie spadła ani o jeden stopień, mimo że subiektywnie w tym pomieszczeniu „czuło się chłodniej”, kiedy ktoś w nim siedział.
Błąd, który popełnia większość z nas
Najczęstszy scenariusz wygląda tak: zamykamy okna, żeby nie wpuszczać upału, stawiamy wentylator na środku pokoju i kierujemy go na siebie. Taki ukłąd tworzy zamknięty obieg gorąca – urządzenie tylko miesza to samo, już rozgrzane powietrze, krążące w kółko po pomieszczeniu, bez żadnej wymiany na świeże.
Drugi częsty błąd to praca wentylatora w pustym pokoju, gdy nikogo w nim nie ma. Urządzenie nie chłodzi wtedy ścian ani mebli, a jedynie niepotrzebnie zużywa prąd i nagrzewa własny silnik od długotrwałej pracy. Trzeci, rzadziej wspominany błąd, to ustawianie wentylatora blisko komputera lub telewizora – sprzęt elektroniczny sam generuje ciepło, a wentylator skierowany w jego stronę roznosi to ciepło po całym pomieszczeniu zamiast je odprowadzać na zewnątrz.
Warszawa wchodzi w kolejną falę upałów – dlaczego to teraz ma znaczenie
Ustawienie wentylatora przestaje być drobnostką akurat teraz. Według najnowszej prognozy IMGW oparte na modelu ECMWF, tydzień od 13 do 19 lipca przyniesie w Warszawie i centralnej Polsce średnią temperaturę maksymalną na poziomie około 30 stopni. To wyraźnie więcej niż w chłodniejszym okresie 6-12 lipca, kiedy stolica mogła liczyć na chwilę oddechu.
Wcześniej, pod koniec czerwca, IMGW wydawało dla Warszawy i całego Mazowsza ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, z temperaturami maksymalnymi między 29 a 33 stopniami i nocami, w których termometr nie spadał poniżej 16-19 stopni. To już niemal warunki nocy tropikalnej, czyli takiej, w której temperatura po zachodzie słońca nie schodzi poniżej 20 stopni. W niektórych regionach kraju synoptycy nie wykluczali nawet ostrzeżeń trzeciego stopnia, czyli temperatury przekraczającej 34 stopnie utrzymującej się co najmniej dwa dni z rzędu.
Dla mieszkańców stołecznych bloków oznacza to konkretny problem praktyczny: betonowa konstrukcja i duże przeszklenia typowe dla nowszego budownictwa na Mokotowie, Woli czy Białołęce magazynują ciepło w ciągu dnia i oddają je dopiero wieczorem, często już po tym, jak temperatura na zewnątrz zaczyna spadać. W takich warunkach źle ustawiony wentylator, który tylko miesza rozgrzane powietrze zamiast wymieniać je na świeże z zewnątrz, może realnie wydłużyć czas potrzebny na wychłodzenie mieszkania nawet o kilka godzin.
Jak ustawić wentylator w dzień, a jak w nocy
Strategia zmienia się wraz z porą doby, bo zmienia się relacja między temperaturą w mieszkaniu a temperaturą na zewnątrz. W ciągu dnia, gdy na zewnątrz jest goręcej niż w mieszkaniu, najlepiej trzymać okna zamknięte i zasłonięte, a wentylator kierować bezpośrednio na siebie, nie na całe pomieszczenie. Chłodzimy w ten sposób ciało, nie powietrze, i to jest jedyny sensowny cel w ciągu dnia.
Wieczorem sytuacja się odwraca. Gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej tej panującej w mieszkaniu, trzeba zmienić strategię o 180 stopni: otworzyć okno i ustawić wentylator tak, by wypychał nagrzane powietrze z pokoju na zewnątrz. Jeśli z drugiej strony mieszkania wpada chłodniejsze powietrze, drugą opcją jest skierowanie go tak, by wciągał to powietrze do wnętrza. Mieszkańcy bloków z oknami po dwóch stronach mają tu wyraźną przewagę – wieczorny przeciąg to najskuteczniejszy i całkowicie darmowy sposób na szybką wymianę powietrza, znacznie lepszy niż jeden wentylator pracujący przy zamkniętych oknach.
Domowy klimatyzator z lodu
Prosty trik, który realnie obniża temperaturę owiewającego nas powietrza, polega na postawieniu przed pracującym wentylatorem szerokiej miski z kostkami lodu lub zamrożonymi butelkami wody. Powietrze, zanim do nas dotrze, owiewa zimną powierzchnię i faktycznie się schładza. Efekt trwa, dopóki lód się nie roztopi, zwykle godzinę lub dwie, więc warto mieć w zamrażalniku zapas kilku butelek na zmianę.
Co to oznacza dla ciebie? Chłodniejsze noce bez klimatyzacji
W praktyce sprowadza się to do jednej zasady: wentylator ma sens tylko wtedy, gdy albo chłodzi bezpośrednio twoje ciało, albo aktywnie wymienia powietrze między mieszkaniem a otoczeniem. Wszystko pomiędzy, czyli praca w zamkniętym, pustym pokoju, to strata prądu i zbędne obciążenie silnika, który przy długich godzinach pracy w upale i tak pracuje na granicy możliwości.
Największą różnicę robi połączenie kilku nawyków naraz. Zasłonięte w ciągu dnia rolety czy żaluzje ograniczają nagrzewanie od słońca skuteczniej niż jakiekolwiek ustawienie wentylatora, bo nie dopuszczają ciepła do wnętrza w ogóle, zamiast próbować je później wyprowadzić. Dopiero na tej bazie wentylator – użyty w dzień jako osobiste chłodzenie, a wieczorem jako pompa powietrza – daje odczuwalny efekt, szczególnie w te noce, kiedy temperatura w mieszkaniu nie chce spaść poniżej 25-26 stopni mimo późnej pory.
Przy prognozowanych na najbliższy tydzień temperaturach rzędu 30 stopni w Warszawie różnica między dobrze a źle ustawionym wentylatorem to często kilka stopni w sypialni o północy, a to akurat tyle, ile potrzeba, żeby w ogóle zasnąć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.