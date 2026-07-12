Stało się – Prezydent podpisał. Tak będą teraz wyglądały rachunki Polaków
Najważniejsze liczby na pierwszej stronie, kontakt mailem zamiast listem, prostsze zasady dla firm grzewczych – to efekt ustawy deregulacyjnej w energetyce, którą 2 lipca 2026 roku podpisał prezydent Karol Nawrocki. To druga próba tej reformy – pierwszą, w sierpniu ubiegłego roku, prezydent zawetował.
Kwota do zapłaty od razu na pierwszej stronie
Ustawa z 11 czerwca 2026 roku o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki nakłada na sprzedawców prądu obowiązek dołączania do faktury czytelnego podsumowania, sporządzonego prostym, niespecjalistycznym językiem. Ma się w nim znaleźć łączna kwota do zapłaty, kwota za sam obrót energią, kwota za usługi dystrybucji oraz okres obowiązywania umowy – wszystko widoczne od razu, bez przedzierania się przez wielostronicowy dokument. To podsumowanie nie jest częścią faktury w rozumieniu przepisów o VAT, tylko osobnym dokumentem informacyjnym dołączanym do niej.
Drugą zmianą odczuwalną dla gospodarstw domowych jest nowa, domyślna forma kontaktu z firmami energetycznymi: korespondencja elektroniczna zamiast papierowej. Kto chce, może zażądać dalszego otrzymywania listów papierowych – ale to klient musi się o to upomnieć, nie odwortnie jak dotychczas.
Ciepło dla przemysłu bez sztywnej taryfy
Nowela liberalizuje też zasady rozliczeń ciepła dostarczanego bezpośrednio do zakładów przemysłowych. Tam, gdzie ciepło służy wyłącznie celom technologicznym – a nie trafia choćby częściowo do gospodarstw domowych – dostawca nie musi już stosować sztywnej taryfy dla ciepła. To zmiana korzystna dla firm, które kupują ciepło jako surowiec do produkcji, a nie usługę komunalną.
Magazyny ciepła i elektryczne kotły jako OZE
Ustawa wprowadza do prawa definicję magazynów ciepła i chłodu, co otwiera drogę do szerszego wykorzystania technologii akumulacji energii cieplnej w polskich sieciach ciepłowniczych. Doprecyzowano też zasady uznawania ciepła z kotłów elektrodowych za ciepło z odnawialnych źródeł energii – to istotne dla elektryfikacji ciepłownictwa, bo pozwala wykorzystywać nadwyżki prądu z wiatru czy słońca do produkcji ciepła bez utraty statusu „zielonego” źródła. Dodatkowo uproszczono sposób liczenia wskaźników potrzebnych przedsiębiorstwom ciepłowniczym do finansowania inwestycji w zeroemisyjne źródła ciepła.
Rezerwy gazu: „to już ostatni raz” – zastrzega prezydent
Nowela pozwala Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na dalsze utrzymywanie obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w formule tzw. usługi biletowej, tym razem w roku gazowym 2026/2027. Podpisując ustawę, prezydent Nawrocki zastrzegł, że zgadza się na przedłużenie tego mechanizmu po raz ostatni i oczekuje od rządu konkretnych inwestycji we własne zdolności magazynowania gazu, zamiast kolejnego przedłużania tymczasowego rozwiązania. Przypomniał też, że w Sejmie wciąż czeka na rozpatrzenie jego własny projekt ustawy „Prąd minus 33 proc.”, zakładający trwałe obniżenie rachunków za prąd dla odbiorców indywidualnych.
Warszawa: duży rynek ciepła systemowego
Dla Warszawy, obsługiwanej przez jeden z największych systemów ciepłowniczych w Europie, zmiany dotyczące magazynów ciepła i inwestycji w zeroemisyjne źródła mają praktyczne znaczenie – to właśnie duże miejskie sieci ciepłownicze, takie jak stołeczna, mają największy potencjał do wdrażania nowych technologii akumulacji ciepła finansowanych na uproszczonych zasadach przewidzianych w ustawie. Dla warszawskich odbiorców indywidualnych najbardziej odczuwalna będzie jednak zmiana w rachunkach za prąd – czytelne podsumowanie na pierwszej stronie i domyślny kontakt mailowy z dostawcą energii.
Co to oznacza dla Ciebie? Kiedy zobaczysz zmiany na rachunku
Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, więc nowe zasady zaczną realnie obowiązywać jeszcze latem 2026 roku – warto zwrócić uwagę na kolejną fakturę od swojego dostawcy prądu.
Sprawdź, czy Twój dostawca energii ma Twój aktualny adres e-mail – to on stanie się domyślnym kanałem korespondencji. Jeśli wolisz papier, będziesz musiał zgłosić to samodzielnie, najlepiej pisemnie, żeby mieć potwierdzenie takiej dyspozycji.
Jeśli prowadzisz firmę korzystającą z ciepła technologicznego bezpośrednio od dostawcy przemysłowego, sprawdź, czy nowe przepisy o zniesieniu obowiązku taryfowego dotyczą Twojej umowy – to może oznaczać możliwość renegocjacji warunków dostawy.
Jeśli interesuje Cię dalszy los projektu „Prąd minus 33 proc.”, śledź prace Sejmu – to osobna inicjatywa, niezależna od ustawy, którą prezydent właśnie podpisał, i na razie nie ma ustalonego terminu jej rozpatrzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.