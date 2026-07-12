Michał Wiśniewski potwierdził powrót do Mandaryny. W mocnym oświadczeniu odniósł się też do byłej żony
Michał Wiśniewski oficjalnie potwierdził krążące od kilku dni informacje o swoim życiu prywatnym. Lider zespołu Ich Troje opublikował nagranie, w którym przyznał, że ponownie związał się z Martą Wiśniewską, znaną jako Mandaryna. Jednocześnie ostro odniósł się do swojej piątej żony, z którą pozostaje w trakcie rozwodu.
„Wróciliśmy do siebie”
W opublikowanym materiale Wiśniewski przyznał, że ponowne zbliżenie z Mandaryną było w dużej mierze efektem wydarzeń z ostatnich miesięcy. Jak podkreślił, wspólne doświadczenia sprawiły, że ponownie znaleźli się blisko siebie.
Artysta wyraził nadzieję, że lata spędzone razem, a następnie ponad dwie dekady życia osobno pozwolą im spojrzeć na swoją relację z nowej perspektywy i uniknąć błędów z przeszłości. Dodał również, że niezależnie od opinii otoczenia zamierzają dać sobie kolejną szansę.
Mocne słowa pod adresem byłej partnerki
W tym samym nagraniu wokalista odniósł się także do swojej piątej żony, Poli Wiśniewskiej, z którą trwa postępowanie rozwodowe.
Zapowiedział, że nie będzie publicznie komentował szczegółów sprawy ze względu na dobro ich wspólnych dzieci. Jednocześnie zaznaczył, że wszelkie kwestie sporne powinny zostać rozstrzygnięte przed sądem, a nie w mediach.
Apel o dobro dzieci
Michał Wiśniewski zwrócił uwagę, że dzieci nie powinny być wciągane w publiczny konflikt rodziców. Zaapelował o większą powściągliwość w publicznych wypowiedziach dotyczących ich życia prywatnego oraz o zachowanie klasy podczas trwającego sporu.
W dalszej części nagrania skrytykował publiczne komentowanie spraw rodzinnych i udział w licznych wywiadach oraz podcastach poświęconych ich relacji.
Nagranie wywołało lawinę komentarzy
Publikacja szybko odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Internauci komentują zarówno niespodziewany powrót Michała Wiśniewskiego i Mandaryny po ponad 20 latach od rozstania, jak i słowa artysty dotyczące trwającego rozwodu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.