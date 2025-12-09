Pilny komunikat GIS dla Polek. Wyrzuć ten kosmetyk z torebki
Miał podkreślać urodę, a może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące produktu, który znajduje się w tysiącach polskich kosmetyczek. Jeśli używasz tego popularnego eyelinera, przestań natychmiast. Badania wykazały, że zawiera on niedopuszczalne stężenie substancji, która w tej formie jest w Unii Europejskiej ściśle reglamentowana. Sprawa jest poważna, bo wycofanie dotyczy… wszystkich partii.
W świecie beauty zawrzało. Marka, która słynie z przystępnych cen i dostępności w popularnych drogeriach, ma kłopoty. GIS poinformował o dobrowolnym, ale koniecznym wycofaniu z rynku produktu do makijażu oczu. Powodem nie jest tym razem bakteria, ale chemia – konkretnie barwnik w formie nanotechnologicznej, którego ilość w produkcie przekroczyła bezpieczne normy ustalone przez rygorystyczne przepisy unijne.
Sprawdź kosmetyczkę: Chodzi o ten konkretny Eyeliner
Ostrzeżenie dotyczy konkretnego produktu marki Wet n Wild. Jest to eyeliner w pisaku, ceniony przez klientki za precyzję i trwałość. Niestety, skład chemiczny okazał się niezgodny z prawem.
Szczegóły wycofanego produktu:
- Nazwa: Wet n Wild Proline Felt Tip Eyeliner
- Numer referencyjny: E8752
- Kod kreskowy (EAN): 4049775587527
- Numer partii: WSZYSTKIE PARTIE
To rzadka sytuacja, gdy wycofanie obejmuje wszystkie partie danego towaru. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy kupiłaś go wczoraj, czy miesiąc temu – produkt podlega pod ostrzeżenie.
Co wykryto w środku? Problem „Carbon Black”
W produkcie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia barwnika o nazwie Carbon Black (CI 77266) w formie nano. Co to oznacza dla zwykłego konsumenta?
Carbon Black to popularny czarny pigment. Jednak w formie „nano” (czyli rozdrobnionej do mikroskopijnych cząsteczek) ma zdolność przenikania przez bariery biologiczne organizmu znacznie łatwiej niż zwykłe substancje. Dlatego Unia Europejska nakłada na producentów bardzo surowe limity dotyczące jego stężenia w kosmetykach. W przypadku tego eyelinera – limity te zostały przekroczone, co stwarza potencjalne ryzyko dla zdrowia przy długotrwałym stosowaniu w tak wrażliwej okolicy jak oko.
Producent reaguje, ale towar wciąż może być w domach
Producent, firma Markwins Beauty Brands International Ltd, podjął decyzję o dobrowolnym wycofaniu produktu z rynku. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania eyelinera ze sklepów. Jednak największym problemem są egzemplarze, które już zostały sprzedane.
Eyeliner to produkt, który zużywamy powoli. Wiele kobiet może mieć go w swojej kosmetyczce, nieświadomych zagrożenia. Dlatego tak ważne jest przekazanie tej informacji dalej.
Co to oznacza dla Ciebie? (HCU – Twoja instrukcja zwrotu)
Jak postępować z wycofanym kosmetykiem?
Jeśli znajdziesz w swojej kosmetyczce opisany wyżej eyeliner Wet n Wild, GIS zaleca jasne działanie:
1. Nie używaj go ani razu więcej
Nawet jeśli do tej pory nie zauważyłaś podrażnień czy problemów ze wzrokiem, nie ryzykuj. Przekroczone normy dla nanocząsteczek to kwestia bezpieczeństwa długofalowego.
2. Zwróć produkt do sklepu
W przypadku publicznego ostrzeżenia GIS, masz prawo zwrócić wadliwy produkt w miejscu zakupu. Ze względu na charakter wycofania (wszystkie partie), sklepy powinny przyjąć zwrot.
3. Ostrzeż przyjaciółki
To popularny produkt, często kupowany przez nastolatki i młode kobiety. Prześlij im ten artykuł. Może właśnie malują się nim przed wyjściem do szkoły czy pracy.
Rynek kosmetyczny jest ogromny, ale nasze zdrowie jest tylko jedno. Warto sprawdzać komunikaty GIS, bo to, co nakładamy na naszą skórę i oczy, ma znaczenie.
