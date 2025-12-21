Pilny komunikat. Mężczyzna jest z 9-latkiem. Odejdźcie stamtąd i dajcie działać policji
W rejonie, gdzie przebywa mężczyzna z uprowadzonym 9-latkiem, trwa operacja policyjna. Na miejscu są znaczne siły policji, w tym jednostki przygotowane do rozwiązań siłowych. Jeśli tam jesteś, oddal się. Wasza obecność dekoncentruje służby i może sprowokować mężczyznę. To nie jest widowisko. Tu ważą się losy dziecka.
To, co dzieje się obecnie w jednej z części Białołęki, przypomina sceny z filmów akcji, ale niestety dzieje się naprawdę. Emocje sprawcy – mężczyzny, który po awanturze domowej zabrał partnerce jej 9-letniego syna – są nieprzewidywalne. Z naszych informacji wynika, że negocjacje lub próby nawiązania kontaktu są niezwykle trudne. W takich momentach decydują ułamki sekund. Policjanci muszą mieć oczy dookoła głowy. Jeśli w tym samym czasie muszą martwić się o tłum gapiów podchodzących pod taśmy policyjne, ich skuteczność spada.
Funkcjonariusze zabezpieczający teren walczą nie tylko z czasem, ale i z ludzką ciekawością. W dobie mediów społecznościowych, wielu przechodniów zamiast uciekać z miejsca zagrożenia, wyciąga telefony, by prowadzić transmisje na żywo. To skrajna nieodpowiedzialność. Eksperci od bezpieczeństwa antyterrorystycznego podkreślają:
Prowokacja sprawcy: Jeśli mężczyzna widzi z okna lub z ukrycia tłum ludzi, błyski fleszy czy zamieszanie, jego poziom stresu rośnie. Może poczuć się osaczony przez „tłum”, co może popchnąć go do irracjonalnych, agresywnych zachowań.
Psychologia oblężenia – cisza jest bronią
Dlaczego policja prosi o ciszę i puste ulice? W sytuacjach zakładniczych lub barykadowych (a z taką dynamiką możemy mieć do czynienia), kluczowa jest praca negocjatorów policyjnych. Oni muszą słyszeć każdy szmer, każdą zmianę tonu głosu sprawcy. Hałas dobiegający z ulicy – krzyki gapiów, dźwięk silników, rozmowy – zagłusza ten delikatny proces. Co więcej, sprawca, który jest w amoku, może odebrać hałas z zewnątrz jako początek szturmu i zaatakować dziecko w „obronie własnej”. Dlatego cisza w rejonie działania jest tak samo ważna, jak kamizelki kuloodporne policjantów.
Apel do mieszkańców bloków sąsiednich
Sytuacja jest dramatyczna nie tylko na ulicy, ale i w budynkach. Jeśli mieszkasz w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca akcji:
Nie wychodź na balkon.
Nie stój w oknie.
Konsekwencje prawne dla „reporterów amatorów”
Przypominamy, że utrudnianie akcji służb ratunkowych to przestępstwo lub wykroczenie. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza kierującego akcją grozi aresztem lub grzywną. Ale w tym momencie prawo jest drugorzędne. Pierwszorzędne jest sumienie. Czy chcesz być osobą, przez którą policjant spóźnił się z reakcją o pół sekundy? Czy chcesz mieć na sumieniu bezpieczeństwo 9-latka, tylko po to, by wrzucić filmik na TikToka?
Co to oznacza dla ciebie? HCU: Procedura „Czyste Przedpole”
Jesteś na Białołęce? Widzisz błyski „kogutów” i kordon policji? Oto co musisz zrobić natychmiast.
Co to oznacza dla Ciebie? INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
1. ODWRÓĆ SIĘ I IDŹ W DRUGĄ STRONĘ
To nie jest prośba. To wymóg bezpieczeństwa. Jeśli widzisz policyjną taśmę lub blokadę – oddal się na co najmniej 200-300 metrów. Nie stój „zaraz za taśmą”. Daj policji bufor bezpieczeństwa.
2. SCHOWAJ TELEFON
Nie nagrywaj. Światło ekranu w nocy/wieczorem przyciąga wzrok. Transmitowanie pozycji policjantów w internecie (gdzie sprawca może to oglądać) to sabotaż akcji ratunkowej. Pomóż dziecku, nie nagrywając.
3. UMOŻLIW PRZEJAZD
Jeśli jesteś w samochodzie, zjedź na bok. Nie blokuj wąskich uliczek osiedlowych. W każdej chwili może nadjechać karetka pogotowia lub pojazd bojowy SPAP (antyterroryści).
4. ZABIERZ DZIECI DO DOMU
Jeśli jesteś na spacerze z własnymi dziećmi, natychmiast wracaj do domu. Atmosfera strachu i widok uzbrojonych funkcjonariuszy to trauma dla najmłodszych, a ryzyko przypadkowego urazu w tłumie jest ogromne.
5. NIE PLOTKUJ
Nie rozpowiadaj niesprawdzonych informacji („słyszałem strzały”, „mają go”). Dezinformacja wprowadza chaos, który jest wrogiem policji.
Służby robią wszystko, by ten dramat zakończył się szczęśliwie. Dajmy im pracować. Wasza nieobecność na miejscu zdarzenia to w tej chwili największa pomoc, jakiej możecie udzielić temu chłopcu.
