Pilny komunikat PKO BP! Od północy nie zapłacisz kartą w Internecie. Bank ostrzega klientów przed utrudnieniami
PKO Bank Polski wydał ważne ostrzeżenie dla klientów. Już najbliższej nocy rozpoczną się prace techniczne, podczas których część usług przestanie działać. Od godziny 00:01 w niedzielę 18 października nie będzie można płacić kartami w internecie. Ograniczenia potrwają przez pięć godzin. To jednak nie koniec, ponieważ kolejnej nocy mogą pojawić się problemy z wypłatami i wpłatami gotówki w urządzeniach banku. PKO BP wskazał konkretne godziny i wyjaśnił, jakich operacji nadal będzie można dokonywać.
Klienci PKO Banku Polskiego powinni przygotować się na czasową niedostępność wybranych usług finansowych. Instytucja opublikowała oficjalny komunikat dotyczący planowanych prac technicznych, które odbędą się w niedzielę i poniedziałek, 18 oraz 19 października 2026 roku.
Ograniczenia zostały zaplanowane na godziny nocne, jednak mogą wpłynąć na osoby dokonujące zakupów internetowych, podróżujące lub potrzebujące dostępu do gotówki.
Bank zachęca do wcześniejszego wykonania zaplanowanych operacji.
Od północy ważna zmiana. Kartą nie zapłacisz w internecie
Pierwszy etap prac technicznych rozpocznie się w niedzielę 18 października o godzinie 00:01.
Zgodnie z oficjalną zapowiedzią PKO BP ograniczenia potrwają do godziny 5:00 rano.
W tym czasie klienci nie będą mogli realizować płatności kartami w internecie.
Oznacza to, że osoba próbująca opłacić zamówienie w sklepie internetowym, kupić bilet lub zapłacić kartą za usługę online może napotkać odmowę realizacji transakcji.
Nie będzie miało znaczenia, czy zakupy dotyczą niewielkiego produktu, czy droższej usługi.
Planowana niedostępność obejmuje samą metodę płatności kartą przez internet.
Bank nie informuje natomiast o wyłączeniu wszystkich sposobów regulowania należności.
Nie tylko płatności. Bank zawiesi również kolejną usługę
Podczas niedzielnej przerwy niedostępne będą także usługi Open Banking, czyli otwartej bankowości.
Rozwiązanie to pozwala między innymi korzystać z wybranych funkcji finansowych powiązanych z rachunkami prowadzonymi w różnych bankach.
Dzięki odpowiednim zgodom użytkownik może przykładowo uzyskiwać dostęp do informacji o kontach w jednej aplikacji.
W czasie prac technicznych wybrane funkcje wykorzystujące tę usługę nie będą dostępne.
Dlatego osoby korzystające z rozwiązań finansowych opartych na otwartej bankowości powinny uwzględnić planowaną przerwę.
Ograniczenia dotyczą wyznaczonego przedziału czasowego, a nie trwałego wycofania usług.
BLIK będzie działał. PKO BP wskazał dostępne usługi
Ważna wiadomość dotyczy klientów, którzy regularnie korzystają z aplikacji mobilnej IKO.
PKO Bank Polski poinformował, że mimo prac technicznych zarówno aplikacja, jak i internetowy serwis transakcyjny iPKO mają pozostać dostępne.
To oznacza, że planowana przerwa nie jest równoznaczna z całkowitym wyłączeniem bankowości elektronicznej.
Zgodnie z komunikatem nadal będą działać:
- transakcje wykonywane przy użyciu kodów BLIK;
- płatności internetowe „Płacę z IKO” i „Płacę z iPKO”;
- aplikacja mobilna IKO oraz serwis iPKO;
- płatności kartami w sklepach stacjonarnych;
- transakcje kartami w bankomatach podczas pierwszego etapu prac.
Dla klientów oznacza to, że mimo niedostępności internetowych płatności kartą będzie można korzystać z innych metod płacenia, jeżeli dany sprzedawca je udostępnia.
Warto jednak upewnić się wcześniej, że wybrana metoda płatności jest dostępna w konkretnym sklepie internetowym.
Zakupy internetowe w nocy? Jest sposób na uniknięcie problemów
Osoby zamierzające płacić za zakupy w godzinach od 00:01 do 5:00 w niedzielę powinny rozważyć wcześniejsze zakończenie transakcji.
Dotyczy to również zakupów biletów, rezerwacji i usług, za które płatność musi nastąpić w określonym terminie.
Jeżeli nie jest to możliwe, alternatywą mogą być BLIK albo płatności bezpośrednio przez IKO i iPKO.
Bank wyraźnie zaznacza, że te rozwiązania mają funkcjonować podczas niedzielnych prac.
Nie oznacza to jednak, że każda witryna zakupowa pozwala skorzystać ze wszystkich metod.
Dlatego lepiej upewnić się, jakie formy płatności akceptuje sprzedawca.
To nie koniec. W poniedziałek utrudnienia przy bankomatach
PKO BP zapowiedział również drugi etap prac technicznych.
Odbędzie się on w poniedziałek 19 października w godzinach od 00:30 do 4:00.
Tym razem ograniczenia mogą dotyczyć korzystania z bankomatów i wpłatomatów PKO Banku Polskiego.
Bank informuje o możliwości występowania chwilowych przerw w obsłudze wpłat i wypłat gotówki.
Utrudnienia mogą pojawić się również podczas doładowywania telefonów za pośrednictwem tych urządzeń.
W odróżnieniu od niedzielnego wyłączenia internetowych płatności kartą, poniedziałkowy komunikat nie zapowiada całkowitego wyłączenia wszystkich bankomatów na cały okres prac.
Mowa o możliwych, przejściowych zakłóceniach.
Potrzebujesz gotówki w nocy? Lepiej nie czekać do ostatniej chwili
Drugi etap prac może mieć znaczenie szczególnie dla osób, które potrzebują gotówki w godzinach nocnych.
Dotyczy to między innymi kierowców, osób pracujących zmianowo, podróżnych i klientów planujących dokonanie wpłaty we wpłatomacie.
Jeżeli wypłata pieniędzy jest niezbędna, warto wykonać ją wcześniej.
Podobnie osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą rozważyć wcześniejsze zdeponowanie utargu, jeżeli zwykle korzystają z wpłatomatów PKO BP w środku nocy.
Bank nie zaleca jednak wypłacania dużych sum ani gromadzenia dodatkowych zapasów gotówki.
Komunikat dotyczy wyłącznie zaplanowanych prac technicznych.
Czy PKO BP blokuje klientom konta?
Nie. W oficjalnym komunikacie nie ma informacji o blokowaniu rachunków ani utracie dostępu do zgromadzonych środków.
Instytucja zapowiedziała jedynie czasowe ograniczenia dotyczące wybranych operacji.
Pieniądze na rachunkach nie zostaną z tego powodu zabrane czy zamrożone.
Co więcej, podczas pierwszego etapu prac nadal dostępne mają być podstawowe usługi bankowości elektronicznej.
Nie ma więc podstaw, aby przedstawiać tę sytuację jako awarię całego systemu PKO BP.
Ważne jest również odróżnienie zaplanowanych prac serwisowych od niespodziewanej usterki.
W tym przypadku bank poinformował klientów o ograniczeniach z wyprzedzeniem.
Komunikat dotyczy również klientów Inteligo
Warto wiedzieć, że podobne ostrzeżenie zostało opublikowane również przez Inteligo.
Serwis potwierdza niedzielną przerwę w internetowych płatnościach kartami oraz niedostępność usług Open Banking.
Klienci Inteligo będą mogli natomiast korzystać z aplikacji mobilnej, serwisu transakcyjnego, kodów BLIK oraz metody „Płacę z Inteligo”.
W komunikacie wskazano również te same godziny możliwych utrudnień dotyczących bankomatów i wpłatomatów PKO BP w poniedziałek.
Oznacza to, że nie tylko osoby korzystające bezpośrednio z oferty PKO Banku Polskiego powinny zapoznać się z harmonogramem.
PKO BP apeluje o wcześniejsze wykonanie transakcji
Najważniejszym zaleceniem banku jest zaplanowanie operacji, które mogą zostać objęte czasową niedostępnością.
W praktyce dotyczy to przede wszystkim internetowych zakupów opłacanych kartą w niedzielę oraz operacji gotówkowych wykonywanych w nocy z niedzieli na poniedziałek.
Warto pamiętać o dokładnych godzinach, ponieważ oba etapy prac dotyczą innych usług.
W niedzielę ograniczenia mają potrwać od 00:01 do 5:00.
W poniedziałek możliwe zakłócenia przewidziano od 00:30 do 4:00.
To dwa odrębne przedziały czasowe.
Ważne godziny dla klientów PKO BP. To trzeba zapamiętać
Bank opublikował komunikat 15 października, aby użytkownicy mogli wcześniej przygotować się na przerwę.
Ograniczenia mają objąć dwa kolejne dni.
Pierwsza część prac wpłynie na internetowe transakcje kartami oraz otwartą bankowość. Druga może utrudnić obsługę gotówki w urządzeniach PKO BP.
Najważniejsze: w niedzielę 18 października od 00:01 do 5:00 nie będzie można płacić kartami w internecie. BLIK, IKO, iPKO i płatności kartami w sklepach stacjonarnych mają działać. W poniedziałek 19 października od 00:30 do 4:00 możliwe są chwilowe utrudnienia w bankomatach i wpłatomatach PKO BP. Bank zaleca wykonanie ważnych operacji wcześniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.