Pilny komunikat policji! Ponad 64 tysiące skontrolowanych placówek i 117 zatrzymanych. Ogólnopolska akcja trwa
Polska Policja opublikowała niepokojące dane dotyczące działań prowadzonych w całym kraju. Funkcjonariusze skontrolowali już ponad 64 tysiące placówek, a 117 osób zostało zatrzymanych. Do godziny 6:00 odnotowano również 275 zdarzeń, w związku z którymi policjanci prowadzą czynności dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Służby zapewniają, że działania są kontynuowane.
Policja prowadzi na terenie całej Polski działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.
Najnowszy komunikat Komendy Głównej Policji pokazuje skalę zaangażowania funkcjonariuszy. Kontrole obejmują dziesiątki tysięcy placówek, a służby na bieżąco reagują na napływające zgłoszenia.
Ponad 64 tysiące skontrolowanych placówek. Policja podała dane
Z informacji opublikowanych przez Polską Policję wynika, że funkcjonariusze skontrolowali już ponad 64 tysiące placówek.
Działania mają charakter ogólnopolski i koncentrują się na bezpieczeństwie osób przebywających w placówkach oświatowych.
Policja poinformowała również, że do godziny 6:00 odnotowano 275 zdarzeń, w których funkcjonariusze wykonują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
Nie oznacza to, że we wszystkich tych przypadkach doszło do potwierdzonego przestępstwa. Każde zgłoszenie wymaga odrębnego sprawdzenia i ustalenia okoliczności.
❗️Ponad 64 tysiące skontrolowanych placówek i 117 osób zatrzymanych w całym kraju.
Na terenie całej Polski trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.
Do godziny 06:00 odnotowano 275 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
W toku działań zatrzymano dotychczas 117 osób.
Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.
— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 11, 2026
117 osób zatrzymanych. Funkcjonariusze nadal pracują
W toku prowadzonych działań zatrzymano dotychczas 117 osób.
To jedna z najważniejszych informacji przekazanych w komunikacie. Policja nie podała jednak w przytoczonym wpisie szczegółów dotyczących wszystkich zatrzymań ani zarzutów, jakie mogły zostać przedstawione poszczególnym osobom.
Nie można zatem automatycznie utożsamiać liczby zatrzymanych z liczbą sprawców przestępstw.
Dalsze czynności prowadzone przez funkcjonariuszy mają wyjaśnić okoliczności poszczególnych zdarzeń.
Policja zapewnia: każde zgłoszenie jest sprawdzane
Komenda Główna Policji podkreśla, że działania nie ograniczają się do wyjaśniania już odnotowanych zdarzeń.
Funkcjonariusze stale monitorują sytuację i reagują na kolejne informacje.
„Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie” – przekazała Polska Policja.
Oznacza to, że służby prowadzą również działania związane z monitorowaniem zagrożeń pojawiających się w internecie.
Co powinni zrobić rodzice i pracownicy szkół?
W przypadku otrzymania informacji o możliwym zagrożeniu należy niezwłocznie powiadomić dyrekcję placówki lub policję. Jeżeli zagrożenie jest bezpośrednie, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Ważne jest także, aby nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji, które mogą wywoływać niepotrzebną panikę.
Rodzice powinni śledzić oficjalne komunikaty szkół, policji i właściwych instytucji.
Działania trwają w całej Polsce
Policja nie poinformowała w przytoczonym komunikacie o zakończeniu akcji. Przeciwnie – podkreśliła, że funkcjonariusze nadal prowadzą czynności i reagują na zgłoszenia.
Na obecnym etapie najważniejsze są trzy liczby: ponad 64 tysiące skontrolowanych placówek, 275 odnotowanych zdarzeń oraz 117 zatrzymanych osób.
Dane mogą ulegać zmianie wraz z postępem prowadzonych działań.
Źródło: Komenda Główna Policji, oficjalny komunikat opublikowany na profilu Polska Policja w serwisie X.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.