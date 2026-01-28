Pilny komunikat. Problem z dostarczeniem emerytur. 6 województw na czerwono
Narodowy operator wydał pilny komunikat – trudne warunki atmosferyczne paraliżują doręczenia w zachodniej i środkowej Polsce. Mogą pojawić się opóźnienia w dostarczaniu nie tylko zwykłych przesyłek, ale przede wszystkim emerytur, rent i przekazów pieniężnych. Problem dotyczy 6 województw, a sytuacja jest monitorowana na bieżąco.
Listy, paczki i pieniądze mogą przyjść później
Poczta Polska wprost przyznała, że w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i łódzkim występują lub mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek. Nie chodzi tylko o listy i paczki – utrudnienia dotyczą również pracy placówek pocztowych oraz logistyki gotówki.
To właśnie ostatni punkt jest kluczowy dla milionów Polaków, szczególnie seniorów. Wielu emerytów i rencistów wciąż nie korzysta z przelewów bankowych i odbiera swoje świadczenia gotówką z rąk listonosza. Dla tych osób każde opóźnienie oznacza realny problem – brak pieniędzy na bieżące wydatki, nieplanowane wizyty na poczcie, konieczność proszenia rodziny o pomoc.
Choć ostateczny termin wypłat emerytur i rent przypadał w tym miesiącu na 25 stycznia, a najtrudniejsze warunki pogodowe zaczęły się dzień później (26 stycznia), operator nie wyklucza, że niektóre przesyłki mogą trafić do odbiorców z opóźnieniem.
Marznący deszcz zamienił drogi w lodowisko
Powodem problemów jest brutalna aura, która sparaliżowała ruch w wielu regionach. Marznący deszcz i gołoledź zamieniły drogi i chodniki w szklane tafle. Gdy cieplejsze powietrze z zachodu zderza się z wychłodzonym gruntem, powstaje cienka, niemal niewidoczna warstwa lodu – tzw. czarny lód. To on jest najbardziej niebezpieczny.
Listonosze i kierowcy Poczty Polskiej, którzy dziennie pokonują około 162 mln km rocznie, musieli zmagać się z ekstremalnie trudnymi warunkami. Wiele dróg lokalnych nie zostało odpowiednio posypanych, a drogi dojazdowe do placówek były nieprzejezdne. W niektórych miejscach komunikacja miejska została zawieszona, a szkoły zamknięte.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla 9 województw, apelując: „Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach”. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed marznącymi opadami, gołoledzią i gęstymi mgłami. Część ostrzeżeń obowiązywała do wtorku 27 stycznia.
Kolej i lotnisko również sparaliżowane
Trudna pogoda uderzyła nie tylko w Pocztę Polską. PKP Intercity raportowało setki opóźnionych i odwołanych pociągów – oblodzona sieć trakcyjna praktycznie sparaliżowała ruch na kluczowych liniach. Lotnisko Poznań-Ławica musiało wstrzymać starty i lądowania – pas startowy i płyta postojowa były tak oblodzone, że nawet pojazdy techniczne miały problem z poruszaniem się.
W Warszawie na wielu ulicach tworzyły się kilometrowe korki. Błoto pośniegowe i marznący deszcz sprawiły, że nawet w miejscach, gdzie zazwyczaj ruch odbywa się płynnie, kierowcy utknęli w korkach. Karetki nie nadążały wyjeżdżać do zgłoszeń – szczególnie trudna sytuacja panowała na Pomorzu.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rano 26 stycznia raportowała, że błoto pośniegowe zalega na drogach w województwach lubuskim, łódzkim i wielkopolskim, a w wielu miejscach pada śnieg i deszcz ze śniegiem.
Poczta to nie tylko listy – to żyła tętnicza kraju
Skala operacji Poczty Polskiej jest ogromna. To ponad 7600 placówek (w tym około 4800 własnych) i flota 7200 pojazdów. Każdego dnia operator dostarcza niemal 4 mln przesyłek i listów. To nie tylko zwykłe listy i paczki – to także emerytury, renty, przekazy pieniężne i obsługa gotówki.
Dla wielu osób starszych listonosz to „mobilna kasa” – przynosi emeryturę do domu, często przy okazji pomagając w podstawowych formalnościach. Poczta obsługuje też wypłaty wielu innych świadczeń w gotówce, współpracuje z ZUS i innymi instytucjami publicznymi.
Operator zapewnia, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a informacje o wpływie pogody na doręczenia będą aktualizowane. Problem w tym, że zima jeszcze się nie skończyła. W najbliższy weekend (1-2 lutego) temperatury mogą spaść drastycznie, a nocami lokalnie nawet poniżej minus 20 stopni Celsjusza. To oznacza dalsze utrudnienia w transporcie i pracy służb.
Seniorzy najbardziej narażeni
Dla osób starszych opóźnienia w dostarczaniu gotówki to nie tylko niedogodność, ale często realny problem finansowy. Wielu seniorów nie posiada konta bankowego lub korzysta z niego bardzo niechętnie. Tradycyjna forma doręczenia gotówki to dla nich jedyna opcja.
Dodatkowo gołoledź i śliskie chodniki stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia – upadki na oblodzonych nawierzchniach często kończą się poważnymi urazami. RCB apeluje do seniorów, aby w miarę możliwości pozostali w domu i unikali wychodzenia na zewnątrz.
Problem z doręczeniami dotyka również inne osoby, które czekają na ważne dokumenty, recepty, decyzje urzędowe czy przekazy pieniężne. W dobie elektronicznej komunikacji wiele osób zapomina, że znaczna część kraju wciąż korzysta z tradycyjnych usług pocztowych.
Emeryturę przynosi listonosz? Uzbrój się w cierpliwość. Na przyszłość: zmień sposób dostarczenia emerytury
Jeśli czekasz na emeryturę lub inną gotówkę przez Pocztę – uzbrój się w cierpliwość. Opóźnienia spowodowane pogodą to siła wyższa, na którą operator nie ma wpływu. Jeśli Twoja przesyłka nie dotarła na czas, najprawdopodobniej to efekt trudnych warunków atmosferycznych, a nie zaniedbania listonosza.
Sprawdź, czy znajdujesz się w jednym z 6 objętych alertem województw: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie lub łódzkie. Jeśli tak, opóźnienia są najbardziej prawdopodobne. Jednak utrudnienia mogą dotyczyć również sąsiednich regionów, gdzie warunki pogodowe również były trudne.
Jeśli to możliwe, śledź status swojej przesyłki online. Poczta Polska oferuje system eMonitoring, który pozwala sprawdzić, gdzie obecnie znajduje się Twoja paczka. Wystarczy wejść na stronę Poczty lub skorzystać z aplikacji mobilnej i wprowadzić numer przesyłki. System wyświetli aktualne informacje o lokalizacji oraz statusie.
Nie wychodź po przesyłkę do placówki, jeśli nie musisz. Chodniki i drogi wciąż mogą być śliskie, a ryzyko upadku jest bardzo wysokie. Szczególnie osoby starsze powinny unikać wychodzenia w takich warunkach. Jeśli to możliwe, poproś rodzinę lub sąsiadów o pomoc.
Przygotuj się na dalsze opóźnienia w najbliższy weekend. Prognozy zapowiadają gwałtowne ochłodzenie i temperatury poniżej minus 20 stopni Celsjusza. To może oznaczać kolejne problemy z doręczeniami. Jeśli czekasz na coś pilnego, skontaktuj się z nadawcą i poinformuj o możliwych opóźnieniach.
Jeśli to możliwe, rozważ przejście na przelewy bankowe. To najbezpieczniejsza forma otrzymywania pieniędzy – niezależna od pogody i nie wymaga wychodzenia z domu. Większość banków oferuje darmowe konta dla emerytów, a przelew trafia na konto zawsze w tym samym terminie. Wystarczy złożyć wniosek w ZUS o zmianę formy wypłaty.
Nie dzwoń na infolinię Poczty, jeśli nie jest to pilne. W takich sytuacjach linie są zazwyczaj przeciążone, a konsultanci nie mają możliwości przyspieszenia doręczenia. Lepiej sprawdź status przesyłki online lub po prostu poczekaj 1-2 dni dłużej.
Pamiętaj, że listonosz też jest człowiekiem. Jeśli Twoja przesyłka dotarła z opóźnieniem, nie obwiniaj doręczyciela. Pracownicy Poczty Polskiej ryzykują zdrowie i bezpieczeństwo, próbując dostarczyć przesyłki w ekstremalnych warunkach. Na oblodzonych drogach i chodnikach każdy krok może skończyć się upadkiem.
Jeśli masz w domu osobę starszą, która czeka na emeryturę – zaoferuj pomoc. Seniorzy często nie posiadają smartfonów i nie potrafią śledzić przesyłki online. Zadzwoń, zapytaj, czy dotarła gotówka. Jeśli nie – uspokój i wytłumacz, że to efekt pogody, a pieniądze na pewno dotrą, tylko z opóźnieniem.
Zgłoś problem z oblodzonymi chodnikami w Twojej okolicy. Zaśnieżone i nieposypane chodniki to nie tylko problem dla listonoszy, ale dla wszystkich mieszkańców. Zgłoś to do zarządcy drogi lub właściwego urzędu. Niektóre gminy mają obowiązek utrzymania chodników w należytym stanie.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.