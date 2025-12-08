Pilny komunikat Urzędu Skarbowego. Zacznie się 9 grudnia. Dotyczy wszystkich Polaków
9 grudnia 2025 roku Ministerstwo Finansów przeprowadzi szeroki zakres prac serwisowych, które sparaliżują dostęp do najważniejszych narzędzi online. Od godziny 16:00 do północy nie będzie działał e-Urząd Skarbowy, Twój e-PIT, eTOLL ani eFormularze. Dodatkowo do godziny 12:00 mogą wystąpić problemy z uzyskaniem potwierdzenia odbioru JPK_VAT. Jeśli planujesz załatwić sprawy w urzędzie skarbowym online – zrób to wcześniej, bo przez osiem godzin systemy będą niedostępne.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli jesteś przedsiębiorcą wysyłającym JPK_VAT lub podatnikiem planującym skorzystać z e-Urzędu Skarbowego 9 grudnia po godzinie 16:00 – zapomnij. Przez osiem godzin nie zalogujesz się do żadnego z kluczowych systemów podatkowych. Nie sprawdzisz swojego e-PIT, nie wyślesz deklaracji przez eFormularze, nie zalogujesz się do eTOLL. Co gorsza, jeśli wysłałeś JPK_VAT przed godziną 12:00, możesz nie otrzymać Urzędowego Poświadczenia Odbioru – dokument zostanie przetworzony dopiero po zakończeniu prac.
Przykład: Pan Tomasz, właściciel małej firmy budowlanej, zaplanował wysłanie JPK_VAT na 9 grudnia rano. O godzinie 11:00 wysłał plik przez bramkę e-Deklaracje i czekał na potwierdzenie. Po dwóch godzinach wciąż nie otrzymał Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Zadzwonił do infolinii, gdzie poinformowano go, że trwają prace techniczne i potwierdzenie może pojawić się dopiero po godzinie 12:00. Pan Tomasz nie wiedział, czy ma wysłać dokument ponownie, czy czekać. Na szczęście przeczytał komunikat urzędu skarbowego, że nie należy ponawiać wysyłki – mogłoby to spowodować dodatkowe komplikacje. Zdecydował się czekać i dopiero o 13:30 otrzymał potwierdzenie. Gdyby wysłał plik ponownie, system mógłby go zarejestrować dwukrotnie, co wymagałoby dodatkowych wyjaśnień.
Które systemy będą niedostępne 9 grudnia od 16:00 do północy?
Całkowicie wyłączone systemy (brak możliwości logowania):
1. e-Urząd Skarbowy
- Wersja przeglądarkowa – niedostępna
- Aplikacja mobilna – niedostępna
- Nie sprawdzisz zaległości podatkowych
- Nie złożysz wniosków
- Nie sprawdzisz statusu rozliczeń
2. Twój e-PIT
- Brak dostępu do zeznań podatkowych
- Nie sprawdzisz swoich deklaracji
- Nie pobierzesz PIT-ów
3. eFormularze
- Nie wyślesz deklaracji podatkowych
- Nie złożysz wniosków
4. eTOLL
- Brak możliwości logowania do systemu opłat drogowych
- Nie sprawdzisz salda
- Nie doładujesz konta
5. RNP (Rejestr Należności Publicznoprawnych)
- Brak dostępu do rejestru zaległości
- Nie sprawdzisz swoich należności
Systemy działające bez zmian:
Usługi korzystające z SSO login.mf.gov.pl pozostaną aktywne. Oznacza to, że część funkcji Ministerstwa Finansów będzie dostępna, ale kluczowe narzędzia dla podatników i przedsiębiorców – nie.
Problemy z JPK_VAT do godziny 12:00 – nie otrzymasz potwierdzenia odbioru na czas
Do 9 grudnia 2025 roku do godziny 12:00 trwają również prace techniczne na bramce e-Deklaracje. W tym okresie przedsiębiorcy mogą napotkać poważne trudności.
Czego dotyczy problem?
Jeśli wysyłasz JPK_VAT zawierający część deklaracyjną, możesz mieć problem z uzyskaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Sama wysyłka dokumentów jest możliwa, ale ich obsługa zostanie wstrzymana aż do zakończenia prac.
Co to oznacza w praktyce?
- Wyślesz JPK_VAT – dokument trafi do systemu
- Ale potwierdzenie odbioru może się opóźnić nawet o kilka godzin
- Nie będziesz wiedział, czy dokument został przyjęty prawidłowo
Najważniejsze: NIE WYSYŁAJ PLIKU PONOWNIE!
Urząd Skarbowy wyraźnie podkreśla, że nie należy ponawiać wysyłki plików – mogłoby to spowodować dodatkowe komplikacje po stronie systemu. Jeśli wysłałeś JPK_VAT i nie otrzymałeś potwierdzenia, czekaj. Po zakończeniu prac (po godzinie 12:00) system przetworzy wszystkie dokumenty i wyśle potwierdzenia.
Zalecenia dla przedsiębiorców:
- Jeśli to możliwe, wyślij JPK_VAT przed 9 grudnia lub po godzinie 12:00 w dniu 9 grudnia
- Jeśli wysłałeś dokument rano 9 grudnia – nie wysyłaj go ponownie, tylko czekaj na potwierdzenie
- Po godzinie 12:00 sprawdź status dokumentu w systemie e-Deklaracje
- Zachowaj screeny z systemu potwierdzające wysłanie pliku na wypadek ewentualnych problemów
Dlaczego Ministerstwo Finansów wyłącza systemy akurat teraz?
Prace serwisowe mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności działania systemów podatkowych. Ministerstwo Finansów regularnie przeprowadza takie konserwacje, aby:
- Zaktualizować oprogramowanie
- Poprawić wydajność serwerów
- Wzmocnić zabezpieczenia przed cyberatakami
- Naprawić błędy wykryte w poprzednich miesiącach
Dlaczego akurat 9 grudnia?
Data została wybrana tak, aby zminimalizować utrudnienia dla podatników. Grudzień to miesiąc, w którym większość rocznych rozliczeń podatkowych została już złożona (termin za III kwartał 2024 minął w październiku), a do końca roku zostało jeszcze trzy tygodnie na ewentualne pilne sprawy.
Dodatkowo przerwa została zaplanowana na godziny popołudniowe i wieczorne (16:00–00:00), gdy ruch w systemach jest mniejszy niż w godzinach porannych.
Kiedy systemy wrócą do normalnej pracy?
Bramka e-Deklaracje:
- Prace zakończą się 9 grudnia o godzinie 12:00
- Po tej godzinie wszystkie JPK_VAT powinny zostać przetworzone
- Urzędowe Poświadczenia Odbioru zaczną trafiać do przedsiębiorców
e-Urząd Skarbowy i pozostałe systemy:
- Prace zakończą się 9 grudnia o północy (00:00)
- Od 10 grudnia od godziny 00:01 wszystkie systemy powinny działać normalnie
- Logowanie będzie możliwe zarówno przez przeglądarkę, jak i aplikacje mobilne
Co zrobić po przywróceniu systemów?
- Sprawdź status wysłanych dokumentów – szczególnie JPK_VAT wysłanych przed godziną 12:00
- Zweryfikuj, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru
- Nie wysyłaj dokumentów ponownie – jeśli widzisz, że plik został przetworzony, wszystko jest w porządku
- Sprawdź swoje konto w e-Urzędzie Skarbowym – upewnij się, że wszystkie wcześniejsze operacje zostały prawidłowo zapisane
Ministerstwo podkreśla, że po przywróceniu działania systemów wszystkie funkcje będą dostępne bez ograniczeń.
Jak przygotować się na przerwę? Co zrobić, żeby uniknąć problemów?
Dla podatników indywidualnych:
- Załatw sprawy w e-Urzędzie Skarbowym przed godziną 16:00
- Sprawdź zaległości podatkowe
- Pobierz potrzebne dokumenty
- Złóż wnioski, jeśli to konieczne
- Nie planuj logowania wieczorem 9 grudnia
- Od 16:00 do północy systemy będą niedostępne
- Poczekaj do 10 grudnia rano
Dla przedsiębiorców:
- Wyślij JPK_VAT przed 9 grudnia lub po godzinie 12:00
- Jeśli masz termin wysyłki na 9 grudnia, zrób to rano lub przełóż na popołudnie (po 12:00)
- Nie wysyłaj dokumentów tuż przed przerwą – możesz nie dostać potwierdzenia na czas
- Nie wysyłaj plików ponownie, jeśli nie otrzymałeś UPO
- Czekaj cierpliwie do zakończenia prac
- System przetworzy wszystkie dokumenty po godzinie 12:00
- Sprawdź status dokumentów po godzinie 12:00
- Zaloguj się do e-Deklaracje i zweryfikuj, czy plik został przyjęty
- Jeśli wszystko OK – możesz być spokojny
- Przygotuj dokumenty zapasowe
- Zrób screeny potwierdzające wysyłkę pliku
- W razie problemów będziesz mógł udowodnić, że wysłałeś dokument w terminie
9 grudnia od 16:00 do północy e-Urząd Skarbowy, Twój e-PIT, eTOLL, eFormularze i RNP będą niedostępne z powodu prac serwisowych. Dodatkowo do godziny 12:00 mogą wystąpić opóźnienia w otrzymaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla JPK_VAT. Urząd Skarbowy apeluje: nie wysyłaj dokumentów ponownie – system przetworzy je po zakończeniu prac. Wszystkie systemy wrócą do normalnej pracy 10 grudnia od godziny 00:01. Załatw pilne sprawy przed przerwą.
