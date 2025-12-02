Pilny komunikat wojska. Ważne ograniczenia w Polsce
Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o wprowadzeniu istotnej korekty w zasadach wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych w strefie EPR-129 na wschodzie kraju. To odpowiedź na sygnały od operatorów dronów, którzy od wielu miesięcy apelowali o możliwość bezpiecznej pracy w ciągu dnia. Choć decyzja przynosi pewne ułatwienia, nie wszystkie restrykcje zostały zniesione.
Co dokładnie się zmienia?
Na wniosek Dowództwa Operacyjnego RSZ Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) wycofała zakaz lotów cywilnych BSP w południowo-zachodniej części strefy EPR-129 na czas od wschodu do zachodu słońca.
Zmiana została opublikowana w komunikacie NOTAM D8193/25 i będzie obowiązywać od 10 grudnia 2025 roku.
Oznacza to, że operatorzy dronów odzyskają możliwość wykonywania dziennych misji w wybranym obszarze strefy, co dotychczas było całkowicie wyłączone.
Co jednak pozostaje bez zmian?
Choć decyzja przynosi ulgę części środowiska, najważniejsze ograniczenia pozostają w pełnej mocy.
Wciąż obowiązują:
-
całkowity zakaz lotów cywilnych BSP w porze nocnej na terenie całej strefy EPR-129,
-
zakaz wykonywania lotów BSP w strefach ADIZ Białorusi i ADIZ Ukrainy,
-
zakaz realizowania operacji w sposób, który naruszałby granice określonych stref ADIZ.
To oznacza, że wszelkie misje w pobliżu granicy wschodniej – szczególnie w kontekście sytuacji bezpieczeństwa – nadal podlegają surowym restrykcjom.
Dlaczego ta zmiana jest tak istotna?
Decyzja PAŻP i DO RSZ to krok w stronę umożliwienia bardziej efektywnej pracy operatorom dronów, zarówno komercyjnym, jak i tym związanym z lokalnymi usługami, monitoringiem oraz dokumentacją terenową.
Jednocześnie wojsko podkreśla, że priorytetem pozostaje bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, a możliwość lotów w ciągu dnia nie może odbywać się kosztem naruszenia zasad ruchu lotniczego w rejonie objętym podwyższonym poziomem zagrożenia.
Apel do operatorów dronów
Dowództwo Operacyjne RSZ prosi wszystkich operatorów o:
-
bieżące śledzenie komunikatów NOTAM,
-
szczegółowe planowanie lotów z uwzględnieniem nowych zasad,
-
zachowanie maksymalnej ostrożności i gotowości do natychmiastowego przerwania operacji w przypadku zmiany sytuacji.
To przypomnienie nie jest przypadkowe – w strefach objętych ograniczeniami nawet drobne naruszenie może spowodować zagrożenie dla operacji wojskowych lub lotów załogowych.
Nowe zasady to krok ku równowadze między bezpieczeństwem państwa a możliwością wykonywania legalnych operacji cywilnych. Choć część restrykcji została złagodzona, nocne loty i operacje w pobliżu stref ADIZ pozostają zabronione.
To ważna informacja dla właścicieli firm dronowych, operatorów komercyjnych i hobbystów, którzy powinni zapoznać się ze zmianami przed planowaniem kolejnych misji.
