Pilny komunikat wojska. Ważne ograniczenia w Polsce

2 grudnia 2025 13:17 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o wprowadzeniu istotnej korekty w zasadach wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych w strefie EPR-129 na wschodzie kraju. To odpowiedź na sygnały od operatorów dronów, którzy od wielu miesięcy apelowali o możliwość bezpiecznej pracy w ciągu dnia. Choć decyzja przynosi pewne ułatwienia, nie wszystkie restrykcje zostały zniesione.

Fot. Warszawa w Pigułce / Shutterstock

Co dokładnie się zmienia?

Na wniosek Dowództwa Operacyjnego RSZ Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) wycofała zakaz lotów cywilnych BSP w południowo-zachodniej części strefy EPR-129 na czas od wschodu do zachodu słońca.

Zmiana została opublikowana w komunikacie NOTAM D8193/25 i będzie obowiązywać od 10 grudnia 2025 roku.

Oznacza to, że operatorzy dronów odzyskają możliwość wykonywania dziennych misji w wybranym obszarze strefy, co dotychczas było całkowicie wyłączone.

Co jednak pozostaje bez zmian?

Choć decyzja przynosi ulgę części środowiska, najważniejsze ograniczenia pozostają w pełnej mocy.

Wciąż obowiązują:

  • całkowity zakaz lotów cywilnych BSP w porze nocnej na terenie całej strefy EPR-129,

  • zakaz wykonywania lotów BSP w strefach ADIZ Białorusi i ADIZ Ukrainy,

  • zakaz realizowania operacji w sposób, który naruszałby granice określonych stref ADIZ.

To oznacza, że wszelkie misje w pobliżu granicy wschodniej – szczególnie w kontekście sytuacji bezpieczeństwa – nadal podlegają surowym restrykcjom.

Dlaczego ta zmiana jest tak istotna?

Decyzja PAŻP i DO RSZ to krok w stronę umożliwienia bardziej efektywnej pracy operatorom dronów, zarówno komercyjnym, jak i tym związanym z lokalnymi usługami, monitoringiem oraz dokumentacją terenową.

Jednocześnie wojsko podkreśla, że priorytetem pozostaje bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, a możliwość lotów w ciągu dnia nie może odbywać się kosztem naruszenia zasad ruchu lotniczego w rejonie objętym podwyższonym poziomem zagrożenia.

Apel do operatorów dronów

Dowództwo Operacyjne RSZ prosi wszystkich operatorów o:

  • bieżące śledzenie komunikatów NOTAM,

  • szczegółowe planowanie lotów z uwzględnieniem nowych zasad,

  • zachowanie maksymalnej ostrożności i gotowości do natychmiastowego przerwania operacji w przypadku zmiany sytuacji.

To przypomnienie nie jest przypadkowe – w strefach objętych ograniczeniami nawet drobne naruszenie może spowodować zagrożenie dla operacji wojskowych lub lotów załogowych.

Nowe zasady to krok ku równowadze między bezpieczeństwem państwa a możliwością wykonywania legalnych operacji cywilnych. Choć część restrykcji została złagodzona, nocne loty i operacje w pobliżu stref ADIZ pozostają zabronione.

To ważna informacja dla właścicieli firm dronowych, operatorów komercyjnych i hobbystów, którzy powinni zapoznać się ze zmianami przed planowaniem kolejnych misji.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl