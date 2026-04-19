Pilny sztab kryzysowy w RCB. Groźnie na zachodzie i południu
W niedzielę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się odprawa kryzysowa poświęcona prognozowanym intensywnym opadom deszczu na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz spotka się z wojewodami i przedstawicielami służb, by omówić bieżącą sytuację meteorologiczną i hydrologiczną.
„Służby podległe MSWiA są w pełnej gotowości do podjęcia działań w związku z możliwymi intensywnymi opadami deszczu w woj. dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim” – poinformowało ministerstwo w komunikacie.
IMGW wydał ostrzeżenia II i I stopnia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla województw dolnośląskiego, lubuskiego oraz części wielkopolskiego. Alert obowiązuje od godz. 15 w niedzielę do godz. 15 w poniedziałek. Prognozowana suma opadów wyniesie od 40 do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Możliwe są także burze. Najsilniejsze opady prognozowane są w niedzielny wieczór i w nocy z niedzieli na poniedziałek.
Ostrzeżenie I stopnia objęło część województwa zachodniopomorskiego oraz jeden z powiatów wielkopolskich, gdzie opady mogą sięgnąć 30-50 mm.
IMGW ostrzega też przed przymrozkami – alert I stopnia dotyczy części województw małopolskiego i podkarpackiego. Temperatura powietrza może tam spaść do ok. -2°C, a przy gruncie do -5°C. Alert obowiązuje od soboty od godz. 23 do godz. 8 w niedzielę.
MSWiA zapewnia, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a szefostwo resortu otrzymuje bieżące raporty i podejmuje stosowne decyzje.
