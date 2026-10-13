Pizza Książula zniknęła ze sklepów! Klienci wykupili zapasy. Niewiarygodny hit sprzedażowy mimo fali krytyki
Jeszcze kilka dni temu internet huczał od krytyki, a dziś okazuje się, że pizza Książula stała się prawdziwym przebojem sprzedażowym. Produkt, który niedawno pojawił się w sklepach Żabka, został wyprzedany. Skala zainteresowania zaskakuje – według samego influencera w ciągu jednego dnia sprzedaż znacząco przekroczyła 100 tysięcy sztuk. Klienci, którzy nie zdążyli zrobić zakupów, muszą poczekać na kolejną dostawę.
Pizza Książula wyprzedana. Takiego zainteresowania trudno było się spodziewać
Wprowadzenie pizzy sygnowanej przez jednego z najpopularniejszych polskich youtuberów kulinarnych wywołało ogromne poruszenie. Produkt pod nazwą „MUALA na grubo od Książula” trafił do Żabek 7 października i niemal natychmiast stał się jednym z najgłośniej komentowanych artykułów spożywczych ostatnich dni.
Teraz pojawiły się informacje, które pokazują, jak duże jest zainteresowanie klientów. Jak podała 12 października „Rzeczpospolita”, pizza została wyprzedana, a sam Książulo poinformował swoich obserwatorów o imponujących wynikach sprzedaży.
W jednym z dni sprzedaż znacząco przekroczyła 100 tysięcy sztuk. Influencer nie ujawnił dokładnej liczby sprzedanych pizz, jednak już podany wynik pokazuje skalę popularności nowego produktu.
Nie oznacza to, że pizza zniknęła bez wyjątku ze wszystkich placówek w Polsce. Dostępność zależy od konkretnego sklepu i realizowanych dostaw.
Klienci pytają o kolejne dostawy. Kiedy pizza wróci do Żabki?
Osoby, które chciałyby spróbować pizzy Książula, mają powody do zadowolenia. Twórca zapowiedział, że produkt ma ponownie pojawić się w sklepach w piątek, 16 października.
O dużym zainteresowaniu informowały również lokalne media. W Kole dziennikarze odwiedzili kilka Żabek, w których pierwsze partie pizzy zostały wyprzedane. Pracownicy sklepów przyznawali, że klienci regularnie pytają o dostępność produktu i terminy następnych dostaw.
Podobne sygnały napływały z Lęborka, gdzie w części placówek pizza była niedostępna już w pierwszych dniach sprzedaży. W niektórych sklepach dostawy rozchodziły się bardzo szybko, a w innych produkt nie zdążył jeszcze dotrzeć.
Wielka krytyka w internecie, a potem sprzedażowy sukces
Historia pizzy Książula jest szczególnie interesująca ze względu na kontrowersje, jakie towarzyszyły jej premierze.
Po ogłoszeniu współpracy z Żabką część internautów zarzucała influencerowi, że osoba znana z niezależnego oceniania jedzenia sama zdecydowała się wprowadzić produkt do masowej sprzedaży.
W mediach społecznościowych pojawiały się głosy rozczarowania i zapowiedzi bojkotu. Jednak rzeczywiste zachowania konsumentów okazały się zupełnie inne, niż mogłaby sugerować atmosfera internetowej dyskusji.
Według analizy Res Futura, przywołanej przez „Rzeczpospolitą”, w pierwszej dobie około 70 proc. opinii miało charakter krytyczny. Jednocześnie mniej niż 3 proc. komentujących deklarowało rzeczywisty bojkot produktu.
Wyniki sprzedaży pokazują, że fala negatywnych komentarzy nie powstrzymała klientów przed zakupami. Przeciwnie – zainteresowanie nowością okazało się na tyle duże, że zapasy zostały wyczerpane.
Książulo osiągnął coś, czego nie gwarantują nawet milionowe kampanie reklamowe
Sukces sprzedażowy pizzy pokazuje, jak duży wpływ na decyzje zakupowe mogą mieć internetowi twórcy.
Książulo przez lata zdobywał popularność dzięki odwiedzaniu restauracji, barów i punktów gastronomicznych w całej Polsce. Jego opinie potrafiły przyciągać tłumy klientów do wcześniej mało znanych lokali.
Tym razem zainteresowanie widzów przełożyło się na sprzedaż produktu sygnowanego jego własną marką.
Co istotne, pizza wywołała ogromną dyskusję nie tylko wśród fanów youtubera. O nowości zaczęły informować media ogólnopolskie, a temat stał się przedmiotem analiz dotyczących marketingu internetowego.
Nie wiadomo jeszcze, ile pizz sprzedano łącznie od premiery ani czy zainteresowanie utrzyma się w kolejnych tygodniach. Pierwsze wyniki wskazują jednak na wyjątkowo udany debiut.
Jedno jest pewne: mimo krytyki i internetowych sporów pizza Książula znalazła ogromną grupę kupujących. Kolejnym sprawdzianem popularności produktu będzie zapowiedziany na piątek powrót do sklepów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.