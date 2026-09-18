PKO BP ostrzega klientów. W niedzielę wyłączy aplikację i bankowość internetową na ponad 12 godzin. Lepiej zrobić przelewy wcześniej
Klienci PKO Banku Polskiego powinni przygotować się na wyjątkowo długą przerwę techniczną. W najbliższą niedzielę, 20 września, bank czasowo wyłączy serwisy internetowe i aplikacje mobilne. Utrudnienia rozpoczną się minutę po północy i potrwają aż do 12:30. Niedostępny będzie również serwis telefoniczny banku. PKO BP radzi, aby ważne operacje wykonać wcześniej.
Komunikat pojawił się na oficjalnej stronie PKO Banku Polskiego 17 września. Prace zaplanowano na niedzielę 20 września w godzinach 00:01–12:30. Oznacza to ponad 12 godzin ograniczonego dostępu do części usług bankowych.
Przez pół niedzieli nie zalogujesz się do banku
W czasie prac technicznych niedostępne mają być serwisy internetowe PKO BP oraz aplikacje mobilne. Klienci nie skorzystają również z telefonicznego serwisu banku.
Może to być szczególnie istotne dla osób, które właśnie w weekend opłacają rachunki, wykonują przelewy albo zarządzają pieniędzmi przez telefon.
Bank apeluje, aby — jeśli jest taka możliwość — ważne transakcje przeprowadzić przed rozpoczęciem prac.
Karty nadal będą działały
Przerwa nie oznacza całkowitego odcięcia klientów od pieniędzy.
PKO BP informuje, że nadal będzie można korzystać z kart płatniczych, choć z wyłączeniem funkcji wielowalutowej. Kartą będzie można zapłacić za zakupy w sklepach stacjonarnych oraz wypłacić pieniądze z bankomatu.
Bank podaje również, że dostępne pozostaną transakcje z wykorzystaniem kodu BLIK. W czasie prac mobilną autoryzację mają natomiast zastąpić kody SMS.
Niedziela rano może być problematyczna
Prace zaczynają się tuż po północy, ale nie zakończą się nad ranem. Planowany koniec przypada dopiero na 12:30.
Dlatego osoba, która w niedzielę rano będzie chciała zalogować się do bankowości internetowej albo skorzystać z aplikacji PKO BP, może zobaczyć komunikat o niedostępności usługi.
Nie oznacza to awarii ani problemów z pieniędzmi na rachunkach. Jest to wcześniej zaplanowana przerwa serwisowa.
PKO BP dodatkowo ostrzega przed fałszywymi wiadomościami
Termin prac zbiega się z kolejnym ważnym ostrzeżeniem banku dotyczącym cyberprzestępców.
14 września PKO BP przypomniał o oszustwach wykorzystujących wiadomości sugerujące m.in., że aplikacja mobilna traci ważność albo że klient musi skorzystać z nowej strony logowania. Przestępcy mogą kierować użytkownika na stronę wyglądającą niemal jak prawdziwy serwis banku.
PKO BP przypomina, aby aplikację pobierać wyłącznie z oficjalnych sklepów, takich jak Google Play czy App Store. Bank zaznacza również, że nie wysyła SMS-ami ani e-mailami linków służących do pobierania aplikacji.
To szczególnie ważne podczas zapowiedzianej przerwy. Jeżeli klient nie będzie mógł zalogować się do banku, wiadomość obiecująca „przywrócenie dostępu” może wyglądać bardziej wiarygodnie niż zwykle.
Co warto zrobić przed 20 września?
Osoby korzystające z PKO BP powinny przede wszystkim sprawdzić, czy na niedzielny poranek nie mają zaplanowanych pilnych operacji wymagających dostępu do aplikacji lub serwisu internetowego.
Przerwa potrwa od godz. 00:01 do 12:30 w niedzielę 20 września. Bank wprost rekomenduje wykonanie ważnych transakcji wcześniej. Karty w sklepach stacjonarnych i wypłaty z bankomatów mają działać, ale funkcja wielowalutowa kart będzie w tym czasie wyłączona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.