W piątek może zacząć się szturm na Biedronkę. 1+1 gratis, mięso po 14,99 zł i druga sztuka za ułamek ceny
Biedronka przygotowała na końcówkę tygodnia serię bardzo mocnych promocji. Część ofert już obowiązuje, a kolejne ruszają w piątek 18 września. Na liście znalazły się produkty, które regularnie trafiają do dużych rodzinnych zakupów: filet z piersi kurczaka, mięso mielone i szynka wieprzowa. Do tego sieć uruchamia specjalną akcję dla zbierających naklejki. W piątek i sobotę przy kasach może zrobić się naprawdę tłoczno.
Najbardziej może zwracać uwagę cena filetu z piersi kurczaka. W ramach promocji świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Mega Paka kosztuje 14,99 zł za kilogram. Sieć informuje, że jest to cena niższa o 39 proc. względem wskazanej ceny przed obniżką wynoszącej 24,90 zł za kilogram.
Oferta wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązuje również dzienny limit 3 kg na kartę.
Mięso mielone 1+1 gratis. Można mieszać dowolnie
To jednak niejedyna mocna promocja.
Od 17 do 19 września Biedronka prowadzi akcję obejmującą wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs.
Mechanizm jest prosty:
1+1 gratis.
Klient kupujący dwa objęte akcją produkty otrzymuje tańszy z nich bezpłatnie. Co istotne, sieć pozwala produkty dowolnie mieszać, więc nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań.
Warunkiem skorzystania z promocji jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Przy obecnych cenach mięsa taka oferta może zainteresować szczególnie osoby robiące większe zakupy na kilka dni albo przygotowujące produkty do zamrożenia.
Szynka wieprzowa. Drugie opakowanie po 5 zł za kilogram
Kolejna akcja dotyczy szynki wieprzowej bez kości pakowanej próżniowo Kraina Mięs.
Pierwsze opakowanie kosztuje w promocji 9,99 zł za kilogram, natomiast przy zakupie dwóch produktów drugie opakowanie można otrzymać w cenie zaledwie 5 zł za kilogram.
Promocja trwa od 17 do 19 września i jest dostępna z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Sieć wprowadziła dzienny limit dwóch opakowań na kartę Moja Biedronka. Cena 5 zł za kilogram naliczana jest dla opakowania o mniejszej wadze.
To właśnie takie promocje potrafią powodować największe zainteresowanie, ponieważ przy zakupie dwóch większych kawałków różnica w cenie robi się już bardzo wyraźna.
W piątek rusza jeszcze jedna akcja. Dwa razy więcej naklejek
Biedronka przygotowała również coś dla klientów uczestniczących w aktualnej akcji lojalnościowej.
18 i 19 września klienci będą mogli otrzymywać dwa razy więcej naklejek.
Z komunikatu sieci wynika, że za każde kwalifikujące się 67 zł wydane na zakupy klienci korzystający z karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą otrzymać podwójną liczbę naklejek.
To może dodatkowo zwiększyć ruch w sklepach właśnie przed weekendem. Wielu klientów łączy duże zakupy spożywcze ze zbieraniem naklejek, więc piątek i sobota mogą być dla sieci szczególnie intensywne.
Najmocniejsze promocje w jednym miejscu
Na najbliższe dni Biedronka przygotowała więc jednocześnie kilka akcji:
- filet z piersi kurczaka – 14,99 zł/kg,
- mięso mielone – 1+1 gratis,
- szynka wieprzowa – drugie opakowanie po 5 zł/kg,
- 18–19 września – dwa razy więcej naklejek.
W przypadku części ofert konieczne jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka, obowiązują też limity zakupowe. Przed włożeniem większej liczby produktów do koszyka warto więc sprawdzić szczegóły promocji w sklepie lub aplikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.