PKO BP wydał ważny komunikat do klientów. W piątek wieczorem mogą pojawić się problemy
Klienci PKO Banku Polskiego powinni wcześniej wykonać ważne przelewy i inne operacje internetowe. Bank zapowiedział prace techniczne, podczas których mogą występować problemy z dostępem do jego serwisów. Utrudnienia rozpoczną się w piątek późnym wieczorem. Nie wszystkie usługi zostaną jednak wyłączone.
PKO BP opublikował 23 września oficjalny komunikat dotyczący zaplanowanych prac technicznych. Zgodnie z informacją banku utrudnienia mogą pojawić się w piątek 25 września 2026 roku od godziny 22:00 do 23:59.
Przerwa została zaplanowana na późne godziny wieczorne, ale może mieć znaczenie dla klientów, którzy właśnie wtedy zamierzają wykonać przelew, opłacić rachunek albo skorzystać z bankowości internetowej.
PKO BP zaleca wykonanie ważnych transakcji wcześniej
Bank nie zapowiedział całkowitego wyłączenia wszystkich usług. W oficjalnym komunikacie wskazał jednak, że podczas prowadzonych prac mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do serwisów internetowych.
Oznacza to, że problemy nie muszą dotknąć każdego klienta i nie muszą trwać przez całe dwie godziny. Nie można jednak wykluczyć między innymi trudności z zalogowaniem się do bankowości internetowej albo wykonaniem operacji dostępnej za pośrednictwem serwisu.
PKO BP zwrócił się do klientów z konkretnym zaleceniem: jeżeli jest to możliwe, wszystkie ważne transakcje należy wykonać wcześniej.
Dotyczy to szczególnie płatności, dla których liczy się termin realizacji. Pozostawienie ważnego przelewu na piątkowy wieczór może oznaczać konieczność zaczekania na zakończenie prac.
Karty i aplikacje mobilne mają działać
Dobra wiadomość jest taka, że planowane prace nie powinny sparaliżować wszystkich form dostępu do pieniędzy. Zgodnie z zapewnieniem banku bez zakłóceń mają działać:
- karty płatnicze,
- aplikacje mobilne.
Klienci powinni więc nadal móc płacić kartami oraz korzystać z aplikacji bankowych. Komunikat dotyczy przede wszystkim możliwych utrudnień w internetowych serwisach PKO BP.
Bank nie poinformował o planowanych problemach z płatnościami kartą ani o konieczności wypłacania gotówki na zapas. Nie ma więc podstaw do wykonywania nerwowych wypłat. Wystarczy zaplanować ważne operacje internetowe przed godziną 22:00.
Utrudnienia mają potrwać niespełna dwie godziny
Planowane prace rozpoczną się 25 września o godzinie 22:00 i mają zakończyć się o 23:59. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, pełny dostęp do serwisów powinien wrócić jeszcze przed północą.
Bank przeprosił klientów za możliwe niedogodności. Pełny komunikat został zamieszczony na oficjalnej stronie PKO Banku Polskiego.
Uwaga na fałszywe wiadomości o „awarii”
Zapowiedź prac technicznych może zostać wykorzystana przez oszustów. Przestępcy często rozsyłają wiadomości o rzekomej blokadzie konta, konieczności potwierdzenia danych albo instalacji nowej wersji aplikacji.
Jeżeli klient otrzyma SMS lub e-mail z linkiem prowadzącym do logowania, nie powinien go otwierać. Do bankowości najlepiej przechodzić przez samodzielnie wpisany adres strony albo oficjalną aplikację.
Prawdziwy pracownik banku nie prosi o podanie pełnego hasła, kodu BLIK, kodów autoryzacyjnych ani o przelanie pieniędzy na tak zwane bezpieczne konto.
Najważniejsza informacja dla klientów jest jednak prosta: w piątek między 22:00 a 23:59 mogą wystąpić chwilowe problemy z serwisami internetowymi PKO BP. Ważne przelewy warto wykonać przed rozpoczęciem prac.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.