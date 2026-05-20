PKO BP zmienia sposób weryfikacji tożsamości. Ten krok już nie będzie potrzebny
Jeśli masz konto w PKO BP lub planujesz je założyć, wkrótce jeden krok zniknie z całego procesu. Bank wbudowuje nową technologię weryfikacji tożsamości bezpośrednio w swoją aplikację mobilną.
Co się zmienia i dla kogo?
PKO Bank Polski rozszerza współpracę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW) – państwową firmą, która m.in. produkuje polskie dowody osobiste i paszporty. PWPW oferuje też rozwiązanie do cyfrowej weryfikacji tożsamości o nazwie eDO App.
Do tej pory eDO App działało jako osobna aplikacja – trzeba ją było pobrać, uruchomić i użyć równolegle z bankowością PKO BP. Teraz ta funkcja trafi bezpośrednio do aplikacji mobilnej PKO BP. Cały proces potwierdzania tożsamości odbędzie się w jednym miejscu.
Do czego służy eDO App – i kiedy go używasz?
eDO App to narzędzie do weryfikacji tożsamości – nie do autoryzacji przelewów ani codziennych operacji bankowych. Nie pojawi się przy zwykłym logowaniu ani wysyłaniu pieniędzy. Chodzi o sytuacje, w których bank musi mieć pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz – zwłaszcza gdy coś robisz po raz pierwszy albo gdy stawką są wyższe kwoty lub nowe produkty.
Do tej pory w PKO BP eDO App było dostępne wyłącznie przy zakupie obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie banku. To produkt inwestycyjny wymagający potwierdzenia tożsamości zgodnie z przepisami o rynku kapitałowym.
Po rozszerzeniu współpracy technologia trafi do aplikacji mobilnej PKO BP i będzie używana w 2 nowych sytuacjach:
Zakładanie nowego konta – jeśli chcesz otworzyć rachunek przez aplikację, weryfikacja tożsamości odbędzie się szybciej i bez instalowania osobnej aplikacji.
Potwierdzanie tożsamości przez aktywnych klientów – np. przy aktywacji nowych produktów, podwyższaniu limitów lub innych operacjach, które bank traktuje jako wymagające dodatkowego uwierzytelnienia zgodnie z wymogami prawa bankowego i regulacjami AML.
Co to oznacza dla klientów banku w praktyce?
Mniej aplikacji do instalowania. Szybszy onboarding przy zakładaniu konta. Weryfikacja tożsamości w tym samym miejscu, gdzie już obsługujesz swoje finanse. Technologia opiera się na danych z polskiego dowodu osobistego – ten sam standard, który stoi za mObywatelem i innymi państwowymi usługami cyfrowymi.
Zmiany będą wdrażane stopniowo. Bank nie podał jeszcze dokładnej daty, od kiedy nowa funkcja pojawi się w aplikacji dla wszystkich użytkowników.
