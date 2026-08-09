Płaca minimalna 2027. Rząd wskazał kwotę po fiasku negocjacji. Tyle ma wynosić najniższa pensja
Rząd wskazał wysokość płacy minimalnej na 2027 rok. Zgodnie z założeniami do projektu rozporządzenia minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć do 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa do 32,30 zł brutto. To jednak znacznie mniej, niż oczekiwały związki zawodowe. Różnica między postulatem związkowców a rządową propozycją wynosi aż 250 zł miesięcznie.
Sprawa dotyczy milionów pracowników, ale również przedsiębiorców. Podwyżka najniższego wynagrodzenia oznacza bowiem nie tylko większą wypłatę dla pracownika. Zwiększa także koszty zatrudnienia po stronie pracodawcy. Tym razem skala zmiany będzie jednak zdecydowanie mniejsza niż podczas największych podwyżek z ostatnich lat.
4950 zł brutto od 1 stycznia 2027 roku. Taka jest propozycja rządu
Z opublikowanych założeń do projektu rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2027 roku ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie.
Obecnie, w 2026 roku, najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 144 zł brutto miesięcznie, czyli o 3 proc.
W skali 12 miesięcy pracownik otrzymujący przez cały rok minimalne wynagrodzenie będzie miał wynagrodzenie brutto wyższe łącznie o 1728 zł w porównaniu z sytuacją, w której tegoroczna stawka pozostałaby bez zmian.
Zmienić ma się również minimalna stawka godzinowa obowiązująca przy określonych umowach cywilnoprawnych. Obecne 31,40 zł brutto ma zostać zastąpione kwotą 32,30 zł brutto za godzinę. To wzrost o 0,90 zł.
Związki chciały co najmniej 5200 zł. Nie było porozumienia
Kwota 4950 zł nie jest wynikiem kompromisu zawartego pomiędzy rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi. W Radzie Dialogu Społecznego nie udało się osiągnąć porozumienia.
Strona związkowa oczekiwała znacznie większej podwyżki. Jej propozycja zakładała, że minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć przynajmniej do 5200 zł brutto.
To o 250 zł więcej od poziomu znajdującego się w rządowych założeniach.
Inaczej do sprawy podchodzili pracodawcy. Ich stanowisko zakładało, że wzrost nie powinien być większy od zaproponowanego przez rząd.
Rozbieżność stanowisk sprawiła, że Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała wspólnej kwoty.
Brak porozumienia uruchamia konkretną procedurę
Nie oznacza to, że brak kompromisu może zablokować ustalenie najniższej pensji na kolejny rok. Przepisy dokładnie określają, co dzieje się w takiej sytuacji.
Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w ustawowym terminie wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej, ostateczne kwoty ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
Rząd ma na to czas do 15 września 2026 roku.
Jest przy tym istotne ograniczenie. Kwoty ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od tych, które wcześniej zostały przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.
Dlatego na obecnym etapie trzeba precyzyjnie mówić o rządowej propozycji i założeniach do projektu rozporządzenia, a nie przedstawiać 4950 zł jako stawkę już ostatecznie obowiązującą od 1 stycznia.
Podwyżka o 144 zł. Tempo wzrostu mocno wyhamowuje
Najbardziej widoczna jest skala przyszłorocznej zmiany. Jeszcze kilka lat temu pracownicy otrzymujący najniższą krajową obserwowali podwyżki liczone w setkach złotych.
Teraz różnica ma wynosić 144 zł brutto miesięcznie.
Porównanie kolejnych lat pokazuje skalę zmian:
2023 rok: 3490 zł brutto od stycznia i 3600 zł od lipca.
2024 rok: 4242 zł brutto od stycznia i 4300 zł od lipca.
2025 rok: 4666 zł brutto.
2026 rok: 4806 zł brutto.
2027 rok: 4950 zł brutto według obecnej propozycji rządu.
W ciągu zaledwie kilku lat nominalna wysokość najniższej pensji wzrosła więc bardzo mocno, ale dynamika kolejnej podwyżki ma być znacznie mniejsza.
Dlaczego kiedyś minimalna rosła dwa razy w roku?
W 2023 i 2024 roku pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie mieli po dwie podwyżki w ciągu jednego roku. Nie był to jednak przypadek ani specjalna decyzja dotycząca wyłącznie tamtych lat.
Mechanizm wynika z przepisów. Jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi co najmniej 105 proc., ustala się dwa terminy zmiany minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej.
Pierwsza zmiana następuje wtedy 1 stycznia, a kolejna 1 lipca.
Właśnie dlatego w 2023 roku minimalne wynagrodzenie najpierw wzrosło do 3490 zł, a następnie do 3600 zł. W 2024 roku było to odpowiednio 4242 zł i 4300 zł brutto.
Od 1750 zł do prawie 5000 zł
Jeszcze w 2015 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 1750 zł brutto. W 2026 roku jest to już 4806 zł.
Oznacza to nominalny wzrost o 3056 zł w ciągu 11 lat między początkiem 2015 i 2026 roku.
Jeżeli rządowa propozycja na 2027 rok zostanie ostatecznie przyjęta, minimalna pensja osiągnie 4950 zł brutto. Będzie więc o 3200 zł wyższa od stawki obowiązującej w 2015 roku.
Trzeba jednak pamiętać, że jest to porównanie kwot nominalnych. Nie pokazuje ono zmian cen i siły nabywczej pieniądza w tym okresie.
Minimalna stawka godzinowa również w górę
Zmiana obejmuje także osoby wykonujące pracę na podstawie określonych umów cywilnoprawnych.
W 2026 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 31,40 zł brutto. W 2027 roku, zgodnie z rządową propozycją, ma osiągnąć 32,30 zł brutto.
Podwyżka wyniesie więc 90 groszy za każdą godzinę.
Przy 100 godzinach objętych minimalną stawką oznacza to różnicę 90 zł brutto. Przy 160 godzinach różnica wynosi 144 zł brutto.
Rada Dialogu Społecznego nie zdecydowała. Teraz ruch należy do rządu
Rada Dialogu Społecznego jest miejscem negocjacji przedstawicieli pracowników, pracodawców i strony rządowej. To właśnie tam próbowano wypracować kompromis dotyczący najniższej pensji na 2027 rok.
Tym razem stanowiska okazały się zbyt odległe. Związki zawodowe chciały minimum 5200 zł, podczas gdy rząd przedstawił 4950 zł, a pracodawcy nie chcieli podwyżki większej od rządowej propozycji.
Brak porozumienia oznacza, że ostateczna decyzja przechodzi teraz na Radę Ministrów. Rozporządzenie powinno zostać wydane najpóźniej do 15 września.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli obecnie zarabiasz płacę minimalną, najważniejsza jest jedna liczba: 4950 zł brutto. Taki poziom najniższego wynagrodzenia na 2027 rok znajduje się obecnie w rządowych założeniach.
W stosunku do obowiązujących w 2026 roku 4806 zł oznacza to wzrost o 144 zł brutto miesięcznie i 3 proc.
Jeżeli pracujesz na umowie objętej minimalną stawką godzinową, rząd proponuje wzrost z 31,40 zł do 32,30 zł brutto za godzinę.
Nie należy jednak mylić obecnego etapu procedury z wejściem nowych stawek w życie. Po braku porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego Rada Ministrów musi formalnie ustalić kwoty w rozporządzeniu do 15 września 2026 roku.
Dopiero po zakończeniu tej procedury będziemy znali ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od początku 2027 roku. Dla pracowników kluczowe będzie więc wrześniowe rozstrzygnięcie rządu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.