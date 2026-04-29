Plany ewakuacji 2477 gmin. 38 mln Polaków będzie miało 15 minut. Warszawa przygotowuje metro, agregaty, wodę, schrony i dostosowuje autobusy do noszy
Z końcem 2025 r. wszystkie 2477 gmin w Polsce złożyły dokumenty ewakuacyjne – żadna nie spóźniła się ani o jeden dzień. System może zostać uruchomiony w ciągu 15 minut. Rząd przeznaczył na ochronę ludności 34 miliardy złotych na lata 2025-2026. Samorządy masowo zamawiają agregaty, cysterny na paliwo i wodę, namioty pneumatyczne. Warszawa ogłosiła program „Podziemna Tarcza” i szykuje metro na ukrycie dla 100 tys. osób. W tym samym czasie ratusz zdecydował, że adaptacja podziemnego tunelu pod Marszałkowską na schron byłaby „nieuzasadniona ekonomicznie” – i zasypał go betonem. W jego miejscu powstaje zielony skwer.
Ustawa i 12 miesięcy: jak powstały plany ewakuacji dla każdej gminy
Podstawą całego systemu jest ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Nałożyła ona na każdego wójta, burmistrza i prezydenta miasta obowiązek opracowania gminnego wkładu do wojewódzkiego planu ewakuacji – z dokładnym terminem: 31 grudnia 2025 r. Szczegółowy zakres określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 765). Każda gmina musiała zinwentaryzować zagrożenia dla swojego terenu, wyznaczyć trasy ewakuacyjne, wskazać miejsca zbiórek i obiekty na czasowy pobyt ewakuowanych, opracować procedury komunikacji i zarządzania transportem.
Termin był nieprzypadkowy: bez planów gminnych nie ma planów wojewódzkich, bez planów wojewódzkich nie ma planu krajowego. Większość gmin zdążyła już w listopadzie. Żadna z 2477 gmin nie przekroczyła terminu.
System finansowy jest równie precyzyjny. Ustawa zobowiązuje rząd do przeznaczania co roku co najmniej 0,3 proc. PKB na jej realizację – przy polskim PKB rzędu 3,5 bln zł to ok. 10 mld zł rocznie, z czego połowa z budżetu obronnego. Na lata 2025-2026 Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) zakłada łącznie 34 miliardy złotych, z czego blisko 5 mld zł trafi bezpośrednio do samorządów. Wiceminister MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że rok 2026 to „rok inwestycji infrastrukturalnych” po 2025 r., który był rokiem zakupów sprzętu i szkoleń.
Kto i kiedy naciska guzik: ścieżka decyzyjna w 15 minut
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. definiuje 4 scenariusze bazowe uruchamiające procedury: zagrożenie zbrojne, trwający konflikt zbrojny, przewidywana klęska żywiołowa oraz faktyczne wystąpienie klęski żywiołowej lub katastrofy technicznej. Ścieżka decyzyjna jest celowo skrócona.
W kryzysie ogólnopolskim ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek właściwego wojewody. W nagłych przypadkach wojewoda może działać samodzielnie, jedynie informując centrum. Wójt lub burmistrz może zarządzić natychmiastową ewakuację bez czekania na nikogo wyżej – jeśli nie ma innego wyjścia. Analitycy badający ukraińskie doświadczenia z 2022 r. wskazują tę samą liczbę: w scenariuszach militarnych okno czasowe dla ludności cywilnej wynosi właśnie 15 minut. Polska budowała cały system z takim założeniem.
Grupy priorytetowe są formalnie wpisane w dokumenty każdej gminy. W pierwszej kolejności ewakuowane są dzieci, kobiety ciężarne, pacjenci szpitali, osoby z niepełnosprawnościami i podopieczni placówek całodobowej opieki. Dla nich organy obrony cywilnej mają obowiązek zapewnić transport specjalistyczny – sanitarny i lotniczy. Ewakuacja szpitali odbywa się z udziałem Państwowego Ratownictwa Lotniczego, koordynowanego przez wojewodów. Dla pozostałych plan zakłada samoewakuację jako element bazowy, nie wyjątek – szacuje się, że ok. 50 proc. mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami. To celowe: wyłączenie tej grupy z kolejki po transport zorganizowany przyspiesza ewakuację tych, którzy pomocy faktycznie potrzebują.
Co samorządy kupują za miliardy: agregaty, cysterny i namioty pneumatyczne
Program OLiOC zmienił gospodarkę kryzysową polskich samorządów. Na wnioski składane przez gminy przeznaczono konkretne środki, a lista zakupów pokazuje, o jakim poziomie przygotowania mówimy w praktyce. Iwona Gronek, sekretarz gminy Aleksandrów Łódzki, wymieniała wprost: „Wnioskujemy o agregaty, wnioskujemy o pompy do wody, o osuszacze, o cysterny do wody, o cysterny do paliwa, namioty pneumatyczne”. To standard dla setek gmin w całej Polsce – nie tylko tych przy granicy.
Agregaty prądotwórcze to priorytet: przy długotrwałym blackoucie szpital, szkoła czy urząd dzielnicy bez zasilania przestaje funkcjonować w ciągu kilku godzin. Cysterny na paliwo i wodę to zabezpieczenie na wypadek przerw w dostawach. Namioty pneumatyczne zastępują tymczasowe obiekty przy ewakuacji dużej liczby osób. Od 1 stycznia 2026 r. weszły też przepisy „ustawy schronowej” nakładające nowe obowiązki na deweloperów: podziemne kondygnacje w nowych budynkach muszą być projektowane tak, by w razie zagrożenia pełniły rolę doraźnych miejsc schronienia. Wymogi obejmują dostęp do wody, odpowiednie sanitariaty i wzmocnienie konstrukcji. Przygotowanie podziemnego garażu według nowych przepisów jest o ok. 30 proc. droższe niż dotychczas – ale deweloperzy mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu.
Alert RCB i 16,8 mln poradników – jak dostaniesz sygnał i co zrobić bez prądu
System powiadamiania opiera się na Alercie RCB – SMS-ie trafiającym automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS na danym obszarze, bez aplikacji i bez rejestracji. Dyrektor RCB Zbigniew Muszyński tłumaczył, że Polska świadomie trzyma się tej technologii: SMS dociera do starszych telefonów bez internetu, a zasięg jest priorytetem. Równolegle uruchamiane są syreny, komunikaty w TVP i Polskim Radio, strony urzędów. W grudniu 2025 r. zakończono druk 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i RCB. Jako pierwsze trafiły do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego – bezpośrednio graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą.
Problem pojawia się, gdy prąd zgaśnie. Przy rozległej awarii zasilania stacje BTS wyczerpują akumulatory i Alert RCB nie dotrze. Jedynym skutecznym środkiem jest wtedy radio na baterie lub korbkę – RCB wskazuje je wprost jako obowiązkowy element domowego zestawu awaryjnego.
Warszawa: 400 mln zł, 23 metry głębokości i zasypany tunel pod Marszałkowską
Warszawa weszła w nowy system z własnym programem – „Warszawa Chroni” – ogłoszonym przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w marcu 2024 r. Budżet urósł z pierwotnych 117 mln zł do 186 mln zł w planie na lata 2025-2027. Do tego dochodzi ponad 210 mln zł z Programu OLiOC bezpośrednio dla stolicy. Łącznie: ok. 400 mln zł.
Szczegółowa lista wydatków jest publiczna: 43 mln zł na doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w przyłącza i agregaty prądotwórcze; 36,5 mln zł na inwestycje MPWiK zabezpieczające dostawy wody; 20 mln zł na modernizację monitoringu miejskiego; 12 mln zł na nową strażnicę PSP z magazynem przeciwpowodziowym w Wawrze; 11 mln zł na sprzęt ciężki dla ZRiKD (koparki, ładowarki, ciężarówki); 3 mln zł na edukację mieszkańców; 0,5 mln zł na rozbudowę systemu syren.
W grudniu 2025 r. ZTM podpisał umowę na zakup 120 przegubowych autobusów Solaris 18 m, każdy z mocowaniami na 4 nosze. Adaptacja do transportu rannych ma być możliwa bez specjalistycznych narzędzi. Na co dzień to zwykłe busy miejskie; w sytuacji kryzysowej – transport sanitarny. Przetarg przewiduje opcję uzupełniającą na kolejne 100 autobusów.
Na tym tle tym bardziej rzuca się w oczy decyzja ratusza dotycząca podziemnego tunelu przy ul. Marszałkowskiej w rejonie ul. Złotej. Obiekt mógł zostać zaadaptowany na miejsce schronienia. Zarząd Dróg Miejskich wypełnił go specjalną mieszanką i definitywnie zlikwidował. Na powierzchni powstaje zielony skwer – część projektu Nowego Centrum Warszawy. Oficjalne uzasadnienie: adaptacja byłaby „nieuzasadniona ekonomicznie”. W tym samym czasie rząd przeznacza miliardy na budowę i modernizację schronów, a na Mazowsze wpłynęły setki wniosków o dofinansowanie tego właśnie rodzaju inwestycji.
|Obszar
|Działanie
|Stan / szczegóły
|Budżet
|Schrony i ukrycia
|Inwentaryzacja i certyfikacja obiektów jako miejsc schronienia
|Audyt zaawansowany w 40% (wrzesień 2025). Spośród ponad 200 skontrolowanych obiektów – żaden nie spełnia definicji schronu wg ustawy z 2024 r.
|–
|Metro – „Podziemna Tarcza”
|Adaptacja 39 stacji metra (M1+M2) na miejsca ukrycia dla ponad 100 tys. osób
|W toku. Głębokość stacji: 6-23 m (rekord: Nowy Świat-Uniwersytet). Magazyny kryzysowe w pustkach technologicznych przy stacjach Plac Wilsona i Bródno: łóżka polowe, śpiwory, koce, manierki. Planowany zakup agregatów.
|W ramach 400 mln zł łącznie
|Metro – linia 4.
|Projektowanie 23 nowych stacji jako obiektów dwufunkcyjnych: transportowych i ochronnych
|Na etapie planowania. Trzaskowski zapowiedział argument ochrony ludności przy staraniach o dofinansowanie UE. Stacje obejmą: Białołękę, Bielany, Żoliborz, Wolę, Ochotę, Włochy, Mokotów, Wilanów.
|Dofinansowanie UE (planowane)
|Energia – agregaty
|Doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w przyłącza i agregaty prądotwórcze
|Realizowane w ramach programu „Warszawa Chroni”. Priorytet: obiekty użyteczności publicznej.
|43 mln zł
|Woda – MPWiK
|Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zabezpieczające dostawy wody pitnej w sytuacjach kryzysowych
|Realizowane. Zakres szczegółowy nie jest ujawniany publicznie przez MPWiK.
|36,5 mln zł
|Monitoring
|Modernizacja miejskiego systemu monitoringu wizyjnego
|Realizowane.
|20 mln zł
|Transport sanitarny
|Zakup 120 przegubowych autobusów Solaris 18 m z mocowaniami na 4 nosze każdy
|Umowa ZTM podpisana grudniu 2025. Dostawy: II poł. 2026 – 2027. Opcja uzupełniająca: +100 autobusów. Adaptacja do transportu rannych bez specjalistycznych narzędzi.
|W ramach Programu OLiOC
|Straż pożarna
|Nowa strażnica PSP z magazynem przeciwpowodziowym w dzielnicy Wawer
|Realizowane.
|12 mln zł
|Sprzęt ciężki
|Zakup koparek, ładowarek i ciężarówek dla Zarządu Robót i Komunikacji Drogowej
|Realizowane. Przeznaczenie: usuwanie skutków katastrof, odgruzowywanie, zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych.
|11 mln zł
|Edukacja mieszkańców
|Kampanie informacyjne, szkolenia, aplikacja gdziesieukryc.pl
|Realizowane. Radna Smełka-Leszczyńska (Lewica): „Aplikacje są nieczytelne, a broszury pełne ogólników.”
|3 mln zł
|System alarmowania
|Rozbudowa sieci syren alarmowych na terenie miasta
|Realizowane.
|0,5 mln zł
|Nowe budynki – MDS
|Od 1 stycznia 2026 r. obowiązek projektowania kondygnacji podziemnych (garaże, piwnice) jako doraźnych miejsc schronienia
|Nowe przepisy („ustawa schronowa”). Koszt adaptacji garażu: +30% względem standardu. Deweloperzy mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu.
|Koszt po stronie inwestorów
|Łączny budżet Warszawy na ochronę ludności 2025-2027
186 mln zł (program „Warszawa Chroni”) + ponad 210 mln zł z rządowego Programu OLiOC
|~400 mln zł
„Podziemna Tarcza”: 39 stacji, 23 metry głębokości i Singapur jako przestroga
17 grudnia 2025 r. Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”: całą sieć metra – 39 stacji, ok. 41,5 km – ma przystosować do schronienia ponad 100 tys. osób. W pustkach technologicznych przy stacjach Plac Wilsona i Bródno gromadzone są już łóżka polowe, śpiwory, koce, manierki. W planach są agregaty prądotwórcze. Metro Warszawskie z przyczyn strategicznych nie ujawnia szczegółów przygotowań.
Problem jest jednak strukturalny i dobrze opisany przez ekspertów. Metro warszawskie to metro płytkie. Głębokość stacji waha się od kilku do kilkunastu metrów, rekord należy do stacji Nowy Świat-Uniwersytet – 23 metry. Dla porównania: metro moskiewskie sięga 84 metrów, londyńskie ponad 58 metrów, kijowskie – które faktycznie chroniło mieszkańców przed rosyjskimi rakietami – kilkudziesiąt do stu metrów. Ta różnica nie jest kwestią prestiżu. Głębokość decyduje o ochronie przed falą uderzeniową. Piotr Jarosz z firmy Holdfort ocenił wprost: „Metro warszawskie może chronić przed odłamkami i skutkami pobliskich eksplozji. Ze względu na skalę i czas dojścia do stacji, nazywanie tego systemem ochrony mieszkańców byłoby wprowadzaniem ich w błąd.”
Analogia do Singapuru, często przywoływana w debacie publicznej, jest błędem w rozumowaniu. W Singapurze 59 stacji metra pełni funkcję publicznych schronów mieszczących od 3 000 do 19 000 osób każda. Ale ten system nie powstał z adaptacji istniejącej infrastruktury. Decyzję o budowie systemu ochrony ludności podjęto tam w 1983 r. i konsekwentnie wdrażano przez 40 lat – każda nowa stacja metra, każde osiedle, każda szkoła od pierwszego szkicu projektowano z funkcją ochronną. Od 1997 r. prawo nakłada tam obowiązek wykonania schronu w każdym nowym mieszkaniu lub jako wspólne pomieszczenie dla całego piętra. Polska zaczyna tę drogę dopiero teraz.
Analiza Holdfort z kwietnia 2026 r. wykazała, że Warszawa potrzebuje co najmniej 619 schronów i ukryć – na podstawie standardu 500 m dojścia od miejsca zamieszkania. To liczba minimalna, nie uwzględniająca barier urbanistycznych: rzek, zamkniętych osiedli, infrastruktury technicznej. 39 stacji metra pokrywa potrzeby w kilku procentach. Spośród ponad 200 obiektów wytypowanych przez ratusz jako miejsca schronienia żaden nie spełnia definicji schronu zgodnej z ustawą z 2024 r. i rozporządzeniem MSWiA z 4 listopada 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1548).
Twardy bilans ogólnopolski: 1000 schronów na 38 mln ludzi
Warszawa to soczewka, przez którą widać ogólnopolskie braki. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański powiedział w lutym 2026 r.: „Schronów, które rzeczywiście dziś spełniają wymogi, jest około tysiąca” – w całej Polsce. Inwentaryzacja PSP z 2022-2023 wykazała 1903 schrony i 8719 ukryć z łączną pojemnością ok. 1,43 mln miejsc. Przy populacji 38 mln – to 3,8 proc. potrzeb. W Łodzi przeprowadzono prawie 4000 kontroli obiektów typowanych jako schrony – ani jeden nie spełnił wymogów jako pełnoprawny schron. Od momentu rozpoczęcia budowy nowego schronu do oddania go mija średnio 2 lata. Nawet przy pełnym finansowaniu z 2026 r. pierwsze efekty będą widoczne nie wcześniej niż w 2028 r. Perspektywa długoterminowa jest lepsza: planowana 4. linia metra (23 stacje, Białołęka-Mokotów-Wilanów) ma być projektowana od podstaw jako obiekt o podwójnym przeznaczeniu – transportowym i ochronnym.
Co to oznacza dla Ciebie? Pięć kroków, zanim system zadziała za Ciebie
- Sprawdź gdziesieukryc.pl i zapamiętaj 2-3 najbliższe lokalizacje. Aplikacja pokazuje miejsca schronienia od domu i od pracy. Pobierz dane offline – w kryzysie sieć może nie działać. Pamiętaj: to miejsca ukrycia, nie pełnoprawne schrony. Chronią przed odłamkami i falą uderzeniową – nie przed bronią chemiczną ani jądrową. W Warszawie najbliższa stacja metra jest najrealniejszą opcją przy zagrożeniu konwencjonalnym. Stacje I linii od Kabat do Wierzbna były projektowane z myślą o ochronie cywilnej i mają metalowe grodzie przy wyjściach.
- Przygotuj plecak ewakuacyjny na 72 godziny. Oficjalna lista RCB i PSP z gov.pl: każdy domownik powinien mieć własny plecak. Zawartość: woda (2 l/os./dzień) z filtrem, żywność gotowa do spożycia na 2-3 dni, gotówka w małych nominałach (terminale i bankomaty nie działają bez prądu), kopie dokumentów na pendrivie, latarka z bateriami, powerbank, radio na baterie lub korbkę (jedyne źródło informacji przy braku zasilania), apteczka z lekami, mapy papierowe, śpiwór, folia termiczna.
- Jeśli masz w rodzinie osobę z niepełnosprawnością – zgłoś ją w urzędzie dzielnicy. Prawo gwarantuje pierwszeństwo w ewakuacji zorganizowanej – ale tylko jeśli służby mają dane tej osoby. Bez wcześniejszego zgłoszenia pierwszeństwo istnieje wyłącznie na papierze.
- Przed opuszczeniem mieszkania: odetnij gaz, wyłącz prąd, zakręć wodę, wygaś ogień. Wyślij bliskim kierunek i środek transportu. W czasie kryzysu ufaj wyłącznie: Alert RCB, TVP Info, Polskie Radio, strony urzędów. Posty w mediach społecznościowych mogą być dezinformacją – wójtowie i starostowie mają ustawowy obowiązek reagowania na fałszywe komunikaty o ewakuacji.
- Jeśli budujesz lub kupujesz nowe mieszkanie – zapytaj o garaż podziemny. Od 1 stycznia 2026 r. nowe budynki muszą projektować kondygnacje podziemne z możliwością pełnienia funkcji doraźnych miejsc schronienia. Przygotowanie jest droższe o ok. 30 proc., ale deweloperzy mogą ubiegać się o dofinansowanie. Twój nowy garaż może być za kilka lat jednym z elementów miejskiego systemu ochrony.
