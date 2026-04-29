Plany ewakuacji 2477 gmin. 38 mln Polaków będzie miało 15 minut. Warszawa przygotowuje metro, agregaty, wodę, schrony i dostosowuje autobusy do noszy

29 kwietnia 2026 13:34 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Z końcem 2025 r. wszystkie 2477 gmin w Polsce złożyły dokumenty ewakuacyjne – żadna nie spóźniła się ani o jeden dzień. System może zostać uruchomiony w ciągu 15 minut. Rząd przeznaczył na ochronę ludności 34 miliardy złotych na lata 2025-2026. Samorządy masowo zamawiają agregaty, cysterny na paliwo i wodę, namioty pneumatyczne. Warszawa ogłosiła program „Podziemna Tarcza” i szykuje metro na ukrycie dla 100 tys. osób. W tym samym czasie ratusz zdecydował, że adaptacja podziemnego tunelu pod Marszałkowską na schron byłaby „nieuzasadniona ekonomicznie” – i zasypał go betonem. W jego miejscu powstaje zielony skwer.

Ważna wiadomość dla wszystkich Czytelników mieszkających w Polsce. Fot. Warszawa w Pigułce

Ustawa i 12 miesięcy: jak powstały plany ewakuacji dla każdej gminy

Podstawą całego systemu jest ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Nałożyła ona na każdego wójta, burmistrza i prezydenta miasta obowiązek opracowania gminnego wkładu do wojewódzkiego planu ewakuacji – z dokładnym terminem: 31 grudnia 2025 r. Szczegółowy zakres określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 765). Każda gmina musiała zinwentaryzować zagrożenia dla swojego terenu, wyznaczyć trasy ewakuacyjne, wskazać miejsca zbiórek i obiekty na czasowy pobyt ewakuowanych, opracować procedury komunikacji i zarządzania transportem.

Termin był nieprzypadkowy: bez planów gminnych nie ma planów wojewódzkich, bez planów wojewódzkich nie ma planu krajowego. Większość gmin zdążyła już w listopadzie. Żadna z 2477 gmin nie przekroczyła terminu.

System finansowy jest równie precyzyjny. Ustawa zobowiązuje rząd do przeznaczania co roku co najmniej 0,3 proc. PKB na jej realizację – przy polskim PKB rzędu 3,5 bln zł to ok. 10 mld zł rocznie, z czego połowa z budżetu obronnego. Na lata 2025-2026 Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) zakłada łącznie 34 miliardy złotych, z czego blisko 5 mld zł trafi bezpośrednio do samorządów. Wiceminister MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że rok 2026 to „rok inwestycji infrastrukturalnych” po 2025 r., który był rokiem zakupów sprzętu i szkoleń.

Kto i kiedy naciska guzik: ścieżka decyzyjna w 15 minut

Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. definiuje 4 scenariusze bazowe uruchamiające procedury: zagrożenie zbrojne, trwający konflikt zbrojny, przewidywana klęska żywiołowa oraz faktyczne wystąpienie klęski żywiołowej lub katastrofy technicznej. Ścieżka decyzyjna jest celowo skrócona.

W kryzysie ogólnopolskim ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek właściwego wojewody. W nagłych przypadkach wojewoda może działać samodzielnie, jedynie informując centrum. Wójt lub burmistrz może zarządzić natychmiastową ewakuację bez czekania na nikogo wyżej – jeśli nie ma innego wyjścia. Analitycy badający ukraińskie doświadczenia z 2022 r. wskazują tę samą liczbę: w scenariuszach militarnych okno czasowe dla ludności cywilnej wynosi właśnie 15 minut. Polska budowała cały system z takim założeniem.

Grupy priorytetowe są formalnie wpisane w dokumenty każdej gminy. W pierwszej kolejności ewakuowane są dzieci, kobiety ciężarne, pacjenci szpitali, osoby z niepełnosprawnościami i podopieczni placówek całodobowej opieki. Dla nich organy obrony cywilnej mają obowiązek zapewnić transport specjalistyczny – sanitarny i lotniczy. Ewakuacja szpitali odbywa się z udziałem Państwowego Ratownictwa Lotniczego, koordynowanego przez wojewodów. Dla pozostałych plan zakłada samoewakuację jako element bazowy, nie wyjątek – szacuje się, że ok. 50 proc. mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami. To celowe: wyłączenie tej grupy z kolejki po transport zorganizowany przyspiesza ewakuację tych, którzy pomocy faktycznie potrzebują.

Co samorządy kupują za miliardy: agregaty, cysterny i namioty pneumatyczne

Program OLiOC zmienił gospodarkę kryzysową polskich samorządów. Na wnioski składane przez gminy przeznaczono konkretne środki, a lista zakupów pokazuje, o jakim poziomie przygotowania mówimy w praktyce. Iwona Gronek, sekretarz gminy Aleksandrów Łódzki, wymieniała wprost: „Wnioskujemy o agregaty, wnioskujemy o pompy do wody, o osuszacze, o cysterny do wody, o cysterny do paliwa, namioty pneumatyczne”. To standard dla setek gmin w całej Polsce – nie tylko tych przy granicy.

Agregaty prądotwórcze to priorytet: przy długotrwałym blackoucie szpital, szkoła czy urząd dzielnicy bez zasilania przestaje funkcjonować w ciągu kilku godzin. Cysterny na paliwo i wodę to zabezpieczenie na wypadek przerw w dostawach. Namioty pneumatyczne zastępują tymczasowe obiekty przy ewakuacji dużej liczby osób. Od 1 stycznia 2026 r. weszły też przepisy „ustawy schronowej” nakładające nowe obowiązki na deweloperów: podziemne kondygnacje w nowych budynkach muszą być projektowane tak, by w razie zagrożenia pełniły rolę doraźnych miejsc schronienia. Wymogi obejmują dostęp do wody, odpowiednie sanitariaty i wzmocnienie konstrukcji. Przygotowanie podziemnego garażu według nowych przepisów jest o ok. 30 proc. droższe niż dotychczas – ale deweloperzy mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu.

Alert RCB i 16,8 mln poradników – jak dostaniesz sygnał i co zrobić bez prądu

System powiadamiania opiera się na Alercie RCB – SMS-ie trafiającym automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS na danym obszarze, bez aplikacji i bez rejestracji. Dyrektor RCB Zbigniew Muszyński tłumaczył, że Polska świadomie trzyma się tej technologii: SMS dociera do starszych telefonów bez internetu, a zasięg jest priorytetem. Równolegle uruchamiane są syreny, komunikaty w TVP i Polskim Radio, strony urzędów. W grudniu 2025 r. zakończono druk 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i RCB. Jako pierwsze trafiły do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego – bezpośrednio graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Problem pojawia się, gdy prąd zgaśnie. Przy rozległej awarii zasilania stacje BTS wyczerpują akumulatory i Alert RCB nie dotrze. Jedynym skutecznym środkiem jest wtedy radio na baterie lub korbkę – RCB wskazuje je wprost jako obowiązkowy element domowego zestawu awaryjnego.

Warszawa: 400 mln zł, 23 metry głębokości i zasypany tunel pod Marszałkowską

Warszawa weszła w nowy system z własnym programem – „Warszawa Chroni” – ogłoszonym przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w marcu 2024 r. Budżet urósł z pierwotnych 117 mln zł do 186 mln zł w planie na lata 2025-2027. Do tego dochodzi ponad 210 mln zł z Programu OLiOC bezpośrednio dla stolicy. Łącznie: ok. 400 mln zł.

Szczegółowa lista wydatków jest publiczna: 43 mln zł na doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w przyłącza i agregaty prądotwórcze; 36,5 mln zł na inwestycje MPWiK zabezpieczające dostawy wody; 20 mln zł na modernizację monitoringu miejskiego; 12 mln zł na nową strażnicę PSP z magazynem przeciwpowodziowym w Wawrze; 11 mln zł na sprzęt ciężki dla ZRiKD (koparki, ładowarki, ciężarówki); 3 mln zł na edukację mieszkańców; 0,5 mln zł na rozbudowę systemu syren.

W grudniu 2025 r. ZTM podpisał umowę na zakup 120 przegubowych autobusów Solaris 18 m, każdy z mocowaniami na 4 nosze. Adaptacja do transportu rannych ma być możliwa bez specjalistycznych narzędzi. Na co dzień to zwykłe busy miejskie; w sytuacji kryzysowej – transport sanitarny. Przetarg przewiduje opcję uzupełniającą na kolejne 100 autobusów.

Na tym tle tym bardziej rzuca się w oczy decyzja ratusza dotycząca podziemnego tunelu przy ul. Marszałkowskiej w rejonie ul. Złotej. Obiekt mógł zostać zaadaptowany na miejsce schronienia. Zarząd Dróg Miejskich wypełnił go specjalną mieszanką i definitywnie zlikwidował. Na powierzchni powstaje zielony skwer – część projektu Nowego Centrum Warszawy. Oficjalne uzasadnienie: adaptacja byłaby „nieuzasadniona ekonomicznie”. W tym samym czasie rząd przeznacza miliardy na budowę i modernizację schronów, a na Mazowsze wpłynęły setki wniosków o dofinansowanie tego właśnie rodzaju inwestycji.

Obszar Działanie Stan / szczegóły Budżet
Schrony i ukrycia Inwentaryzacja i certyfikacja obiektów jako miejsc schronienia Audyt zaawansowany w 40% (wrzesień 2025). Spośród ponad 200 skontrolowanych obiektów – żaden nie spełnia definicji schronu wg ustawy z 2024 r.
Metro – „Podziemna Tarcza” Adaptacja 39 stacji metra (M1+M2) na miejsca ukrycia dla ponad 100 tys. osób W toku. Głębokość stacji: 6-23 m (rekord: Nowy Świat-Uniwersytet). Magazyny kryzysowe w pustkach technologicznych przy stacjach Plac Wilsona i Bródno: łóżka polowe, śpiwory, koce, manierki. Planowany zakup agregatów. W ramach 400 mln zł łącznie
Metro – linia 4. Projektowanie 23 nowych stacji jako obiektów dwufunkcyjnych: transportowych i ochronnych Na etapie planowania. Trzaskowski zapowiedział argument ochrony ludności przy staraniach o dofinansowanie UE. Stacje obejmą: Białołękę, Bielany, Żoliborz, Wolę, Ochotę, Włochy, Mokotów, Wilanów. Dofinansowanie UE (planowane)
Energia – agregaty Doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w przyłącza i agregaty prądotwórcze Realizowane w ramach programu „Warszawa Chroni”. Priorytet: obiekty użyteczności publicznej. 43 mln zł
Woda – MPWiK Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zabezpieczające dostawy wody pitnej w sytuacjach kryzysowych Realizowane. Zakres szczegółowy nie jest ujawniany publicznie przez MPWiK. 36,5 mln zł
Monitoring Modernizacja miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Realizowane. 20 mln zł
Transport sanitarny Zakup 120 przegubowych autobusów Solaris 18 m z mocowaniami na 4 nosze każdy Umowa ZTM podpisana grudniu 2025. Dostawy: II poł. 2026 – 2027. Opcja uzupełniająca: +100 autobusów. Adaptacja do transportu rannych bez specjalistycznych narzędzi. W ramach Programu OLiOC
Straż pożarna Nowa strażnica PSP z magazynem przeciwpowodziowym w dzielnicy Wawer Realizowane. 12 mln zł
Sprzęt ciężki Zakup koparek, ładowarek i ciężarówek dla Zarządu Robót i Komunikacji Drogowej Realizowane. Przeznaczenie: usuwanie skutków katastrof, odgruzowywanie, zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. 11 mln zł
Edukacja mieszkańców Kampanie informacyjne, szkolenia, aplikacja gdziesieukryc.pl Realizowane. Radna Smełka-Leszczyńska (Lewica): „Aplikacje są nieczytelne, a broszury pełne ogólników.” 3 mln zł
System alarmowania Rozbudowa sieci syren alarmowych na terenie miasta Realizowane. 0,5 mln zł
Nowe budynki – MDS Od 1 stycznia 2026 r. obowiązek projektowania kondygnacji podziemnych (garaże, piwnice) jako doraźnych miejsc schronienia Nowe przepisy („ustawa schronowa”). Koszt adaptacji garażu: +30% względem standardu. Deweloperzy mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu. Koszt po stronie inwestorów
Łączny budżet Warszawy na ochronę ludności 2025-2027
186 mln zł (program „Warszawa Chroni”) + ponad 210 mln zł z rządowego Programu OLiOC		 ~400 mln zł

„Podziemna Tarcza”: 39 stacji, 23 metry głębokości i Singapur jako przestroga

17 grudnia 2025 r. Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”: całą sieć metra – 39 stacji, ok. 41,5 km – ma przystosować do schronienia ponad 100 tys. osób. W pustkach technologicznych przy stacjach Plac Wilsona i Bródno gromadzone są już łóżka polowe, śpiwory, koce, manierki. W planach są agregaty prądotwórcze. Metro Warszawskie z przyczyn strategicznych nie ujawnia szczegółów przygotowań.

Problem jest jednak strukturalny i dobrze opisany przez ekspertów. Metro warszawskie to metro płytkie. Głębokość stacji waha się od kilku do kilkunastu metrów, rekord należy do stacji Nowy Świat-Uniwersytet – 23 metry. Dla porównania: metro moskiewskie sięga 84 metrów, londyńskie ponad 58 metrów, kijowskie – które faktycznie chroniło mieszkańców przed rosyjskimi rakietami – kilkudziesiąt do stu metrów. Ta różnica nie jest kwestią prestiżu. Głębokość decyduje o ochronie przed falą uderzeniową. Piotr Jarosz z firmy Holdfort ocenił wprost: „Metro warszawskie może chronić przed odłamkami i skutkami pobliskich eksplozji. Ze względu na skalę i czas dojścia do stacji, nazywanie tego systemem ochrony mieszkańców byłoby wprowadzaniem ich w błąd.”

Analogia do Singapuru, często przywoływana w debacie publicznej, jest błędem w rozumowaniu. W Singapurze 59 stacji metra pełni funkcję publicznych schronów mieszczących od 3 000 do 19 000 osób każda. Ale ten system nie powstał z adaptacji istniejącej infrastruktury. Decyzję o budowie systemu ochrony ludności podjęto tam w 1983 r. i konsekwentnie wdrażano przez 40 lat – każda nowa stacja metra, każde osiedle, każda szkoła od pierwszego szkicu projektowano z funkcją ochronną. Od 1997 r. prawo nakłada tam obowiązek wykonania schronu w każdym nowym mieszkaniu lub jako wspólne pomieszczenie dla całego piętra. Polska zaczyna tę drogę dopiero teraz.

Analiza Holdfort z kwietnia 2026 r. wykazała, że Warszawa potrzebuje co najmniej 619 schronów i ukryć – na podstawie standardu 500 m dojścia od miejsca zamieszkania. To liczba minimalna, nie uwzględniająca barier urbanistycznych: rzek, zamkniętych osiedli, infrastruktury technicznej. 39 stacji metra pokrywa potrzeby w kilku procentach. Spośród ponad 200 obiektów wytypowanych przez ratusz jako miejsca schronienia żaden nie spełnia definicji schronu zgodnej z ustawą z 2024 r. i rozporządzeniem MSWiA z 4 listopada 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1548).

Twardy bilans ogólnopolski: 1000 schronów na 38 mln ludzi

Warszawa to soczewka, przez którą widać ogólnopolskie braki. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański powiedział w lutym 2026 r.: „Schronów, które rzeczywiście dziś spełniają wymogi, jest około tysiąca” – w całej Polsce. Inwentaryzacja PSP z 2022-2023 wykazała 1903 schrony i 8719 ukryć z łączną pojemnością ok. 1,43 mln miejsc. Przy populacji 38 mln – to 3,8 proc. potrzeb. W Łodzi przeprowadzono prawie 4000 kontroli obiektów typowanych jako schrony – ani jeden nie spełnił wymogów jako pełnoprawny schron. Od momentu rozpoczęcia budowy nowego schronu do oddania go mija średnio 2 lata. Nawet przy pełnym finansowaniu z 2026 r. pierwsze efekty będą widoczne nie wcześniej niż w 2028 r. Perspektywa długoterminowa jest lepsza: planowana 4. linia metra (23 stacje, Białołęka-Mokotów-Wilanów) ma być projektowana od podstaw jako obiekt o podwójnym przeznaczeniu – transportowym i ochronnym.

Co to oznacza dla Ciebie? Pięć kroków, zanim system zadziała za Ciebie

  • Sprawdź gdziesieukryc.pl i zapamiętaj 2-3 najbliższe lokalizacje. Aplikacja pokazuje miejsca schronienia od domu i od pracy. Pobierz dane offline – w kryzysie sieć może nie działać. Pamiętaj: to miejsca ukrycia, nie pełnoprawne schrony. Chronią przed odłamkami i falą uderzeniową – nie przed bronią chemiczną ani jądrową. W Warszawie najbliższa stacja metra jest najrealniejszą opcją przy zagrożeniu konwencjonalnym. Stacje I linii od Kabat do Wierzbna były projektowane z myślą o ochronie cywilnej i mają metalowe grodzie przy wyjściach.
  • Przygotuj plecak ewakuacyjny na 72 godziny. Oficjalna lista RCB i PSP z gov.pl: każdy domownik powinien mieć własny plecak. Zawartość: woda (2 l/os./dzień) z filtrem, żywność gotowa do spożycia na 2-3 dni, gotówka w małych nominałach (terminale i bankomaty nie działają bez prądu), kopie dokumentów na pendrivie, latarka z bateriami, powerbank, radio na baterie lub korbkę (jedyne źródło informacji przy braku zasilania), apteczka z lekami, mapy papierowe, śpiwór, folia termiczna.
  • Jeśli masz w rodzinie osobę z niepełnosprawnością – zgłoś ją w urzędzie dzielnicy. Prawo gwarantuje pierwszeństwo w ewakuacji zorganizowanej – ale tylko jeśli służby mają dane tej osoby. Bez wcześniejszego zgłoszenia pierwszeństwo istnieje wyłącznie na papierze.
  • Przed opuszczeniem mieszkania: odetnij gaz, wyłącz prąd, zakręć wodę, wygaś ogień. Wyślij bliskim kierunek i środek transportu. W czasie kryzysu ufaj wyłącznie: Alert RCB, TVP Info, Polskie Radio, strony urzędów. Posty w mediach społecznościowych mogą być dezinformacją – wójtowie i starostowie mają ustawowy obowiązek reagowania na fałszywe komunikaty o ewakuacji.
  • Jeśli budujesz lub kupujesz nowe mieszkanie – zapytaj o garaż podziemny. Od 1 stycznia 2026 r. nowe budynki muszą projektować kondygnacje podziemne z możliwością pełnienia funkcji doraźnych miejsc schronienia. Przygotowanie jest droższe o ok. 30 proc., ale deweloperzy mogą ubiegać się o dofinansowanie. Twój nowy garaż może być za kilka lat jednym z elementów miejskiego systemu ochrony.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna